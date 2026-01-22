Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 22 gennaio 2026  | aggiornato alle 15:47 | 116942 articoli pubblicati

STM
julius meinl
julius meinl

nomina

Riccardo Vannetti nuovo chief brand & marketing officer di Egnazia

Manager con esperienza internazionale fra moda, lusso e hospitality, accompagnerà la crescita del gruppo, lavorando sull’identità delle singole strutture e su una visione di brand coerente, radicata nei territori

di Redazione CHECK-IN
 
22 gennaio 2026 | 12:23

Riccardo Vannetti nuovo chief brand & marketing officer di Egnazia

Manager con esperienza internazionale fra moda, lusso e hospitality, accompagnerà la crescita del gruppo, lavorando sull’identità delle singole strutture e su una visione di brand coerente, radicata nei territori

di Redazione CHECK-IN
22 gennaio 2026 | 12:23
 

Egnazia Ospitalità Italiana consolida la propria struttura manageriale con l’ingresso di Riccardo Vannetti nel ruolo di chief brand & marketing officer, accompagnando una fase di sviluppo che coinvolge l’intero Gruppo. La nomina si inserisce in un percorso di crescita che punta a rafforzare l’identità delle singole strutture, mantenendo una visione coerente e riconoscibile dell’ospitalità firmata Egnazia.

Riccardo Vannetti nuovo chief brand & marketing officer di Egnazia

Riccardo Vannetti, nuovo chief brand & marketing officer di Egnazia Ospitalità

Un profilo internazionale tra lusso, moda e hospitality

Riccardo Vannetti porta con sé una esperienza internazionale trasversale nei settori dell’alto di gamma, della moda, dell’hospitality e del lifestyle. Il suo percorso professionale si è sviluppato tra Europa e Stati Uniti, in contesti globali e multiculturali, collaborando con brand e istituzioni di primo piano. Nel corso della carriera ha ricoperto ruoli di vertice in realtà come Salvatore Ferragamo, Camera Nazionale della Moda Italiana e Pitti Immagine, maturando una visione strategica che unisce marca, contenuti ed esperienza. Negli Stati Uniti è stato Chief Brand & Digital Transformation Officer per Five Star Development, lavorando sull’integrazione tra identità, luoghi e relazione con l’ospite.

La visione Egnazia e il modello di ospitalità indipendente

L’ingresso di Vannetti si colloca nel solco della visione di Egnazia, gruppo di gestione alberghiera nato dall’esperienza di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano (Br). È proprio questo luogo ad aver ridefinito un’idea contemporanea di ospitalità italiana, profondamente legata a territorio, cultura e persone, diventando un riferimento anche a livello internazionale. Da quella visione hanno preso forma progetti di ospitalità indipendente diversi per identità e posizionamento, ma uniti da un comune modo di intendere l’accoglienza, basato su autenticità e coerenza.

Riccardo Vannetti nuovo chief brand & marketing officer di Egnazia

Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano in Puglia

La fase attuale rappresenta un momento particolarmente significativo per Egnazia. Alla recente apertura di Castel Badia nelle Dolomiti si affianca l’avvicinarsi della prima stagione de La Tiara di Cervo in Costa Smeralda. Parallelamente, il Gruppo lavora su nuovi progetti, tra cui una realtà alle porte di Roma e il nuovo corso dell’Hotel Diana a Milano. Prosegue inoltre il consolidamento della destinazione Cortina, con L’Ancora e Hotel de Len, mentre il Santavenere di Maratea si prepara a celebrare nel 2026 i suoi 70 anni di storia.

Brand come leva strategica di sviluppo

«In un momento di forte crescita del Gruppo, l’arrivo di Riccardo risponde a un’esigenza chiara: accompagnare ciascuna proprietà verso la massima espressione del proprio marchio», commenta Aldo Melpignano, fondatore di Egnazia. «Accanto a questo percorso, stiamo iniziando a dare forma a un nuovo progetto di branding, che Riccardo ci aiuterà a immaginare e far crescere nel tempo, mantenendo la stessa attenzione all’identità delle singole realtà e alla coerenza del disegno complessivo». Una visione che assegna al brand un ruolo centrale nello sviluppo dell’ospitalità, non come elemento decorativo, ma come strumento di lettura e valorizzazione dell’esperienza.

Montasio Cattel

Un linguaggio italiano con respiro internazionale

Dal canto suo, Riccardo Vannetti sottolinea il carattere distintivo del Gruppo: «Egnazia è un unicum italiano che ha costruito un linguaggio riconoscibile a livello internazionale mantenendo la propria voce». E aggiunge: «Il pensiero di Aldo Melpignano ha aperto una direzione chiara, capace di parlare al mondo restando profondamente radicato. Mettermi al servizio di un disegno così denso di significato è, per me, una scelta naturale». Un approccio che conferma come il tema dell’identità sia oggi una leva strategica per l’horeca di alta gamma, chiamato a coniugare crescita, coerenza e riconoscibilità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Egnazia Ospitalità Italiana hospitality di lusso brand strategy horeca alberghi indipendenti Borgo Egnazia management alberghiero marketing hotelriccardo vannetti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Hospitality
Horeca Expoforum
Consorzio Asti DOCG
Beer and Food
Hospitality
Horeca Expoforum
Consorzio Asti DOCG
Beer and Food
Per dell'Emilia Romagna
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026