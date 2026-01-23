Menu Apri login
Valerio Dallamano al Grand Hotel Fasano: il ritorno alle radici sul lago di Garda

Il Grand Hotel Fasano sul lago di Garda accoglie lo chef Valerio Dallamano, che guiderà Trattoria Il Pescatore e Ristorante La Magnolia. Dopo una carriera internazionale e una stella Michelin, Dallamano torna alle origini

Il Grand Hotel Fasano, storico cinque stelle lusso di Gardone Riviera (Bs) sul lago di Garda, apre la stagione 2026 con un nuovo volto ai fornelli: lo chef Valerio Dallamano, che guiderà i menu della Trattoria Il Pescatore e del ristorante La Magnolia. L’arrivo dello chef segna un ritorno alle origini per Dallamano, dopo una carriera internazionale.

Il Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera

Dall’università di Chimica al mondo del fine dining

Originario di Brescia, Valerio Dallamano ha iniziato il suo percorso accademico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, prima di scegliere di dedicarsi all’arte culinaria sotto la guida del maestro Vittorio Fusari. Nei successivi quindici anni ha affinato tecnica e gusto in cucine stellate italiane ed europee, ottenendo riconoscimenti prestigiosi, tra cui la stella Michelin a Venezia. «Sono felice di essere al Grand Hotel Fasano - spiega lo chef -. Per me significa tornare alle origini. Dopo venti anni di esperienze internazionali, sentivo che era il momento di riportare tutto ciò che ho imparato nella mia terra».

Lo chef Valerio Dallamano

Due ristoranti, due esperienze sul lago

Lo chef si occuperà di Trattoria Il Pescatore e del ristorante La Magnolia, immersi in un ampio parco che ospita due magnolie secolari. La Magnolia si propone come un bistrot contemporaneo, valorizzando le eccellenze italiane e locali, mentre Il Pescatore offre una terrazza affacciata sul lago dove le specialità della cucina bresciana e mediterranea vengono reinterpretate in chiave internazionale.

Tavolo con vista alla Trattoria Il Pescatore

Al lume di luna, tra le acque tranquille del lago, le specialità italiane tra laghi e mari, colli e pianure, monti e valli, si incontrano con l’esperienza di Dallamano. Percorsi di degustazione con abbinamenti di vini, fermentati e drink analcolici completano l’offerta, insieme a menù à la carte disponibili sia per gli ospiti dell’hotel sia per visitatori esterni.

Lo chef porta così un equilibrio tra tradizione locale e ricerca contemporanea, facendo del Grand Hotel Fasano una tappa di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica sul Lago di Garda.

Grand Hotel Fasano
Corso Giuseppe Zanardelli 190 25083 Gardone Riviera (Bs)
Tel +39 0365 290220

