400 anni di Carnevale di Sciacca tra carri, musica e eventi imperdibili

Il Carnevale di Sciacca (Ag), pronto a festeggiare 400 anni di storia, si svolgerà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. L’evento, aperto a tutte le età, offre un ricco calendario di spettacoli, corsi mascherati e attività collaterali. Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00, sul palco del Carnevale di Sciacca, si esibiranno i Me contro Te, fenomeno amatissimo dai bambini e dalle famiglie. Il duo siciliano Luigi Calagna e Sofia Scalia proporrà uno spettacolo-showcase in forma di concerto, cantando le loro canzoni più famose. L’evento è incluso nel ticket del Carnevale: €8 per l’ingresso giornaliero e €15 per l’abbonamento a tutte le giornate.
Carri allegorici e animazione del circuito
Il Circuito del Carnevale ospiterà otto imponenti corsi mascherati con carri in cartapesta animati da meccanismi e accompagnati da gruppi mascherati con costumi realizzati artigianalmente. La festa sarà arricchita da musiche originali, recite allegoriche, spettacoli culturali e attività per tutte le età.
Spazi dedicati a bambini e famiglie
Il Carnevale offre diverse aree per i più piccoli: la Kids Area, il Kids Village al Giardino del Museo del Carnevale e un Luna Park. Tre palchi principali animeranno le giornate: il Palco di Via Allende, il palco per spettacoli notturni e dirette radiofoniche TicketSms Stage, e lo spazio dedicato ai bambini Kids Village.
Crescita e riconoscimenti del Carnevale
Il Carnevale di Sciacca è annoverato tra i Carnevali Storici italiani dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Negli ultimi anni ha registrato numeri record: 135.000 presenze nel 2025 e oltre 35.000 partecipanti in una sola giornata nel 2024, secondo il Rapporto SIAE.
La gestione e promozione del Carnevale sono affidate a Futuris srls in collaborazione con Record srls e il Comune di Sciacca, con il patrocinio della Regione Sicilia. L’organizzazione cura tutti gli aspetti dell’evento, dai carri allegorici agli spettacoli e alle attività per bambini.