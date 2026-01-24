Menu Apri login
A San Cassiano

Il rito giapponese dello shabu shabu arriva all'Aman Rosa Alpina: apre il ristorante Enju

Enju, all'interno dell'Aman Rosa Alpina, è il nuovo ristorante giapponese ispirato al rituale dello shabu shabu. Un’esperienza conviviale basata su brodi benefici, carni selezionate e tè ricercati, in un ambiente minimalista

di Redazione CHECK-IN
24 gennaio 2026 | 15:30
 

A San Cassiano (Bz), Aman Rosa Alpina amplia la propria proposta gastronomica e aggiunge al suo ventaglio di ristoranti interni Enju, un ristorante giapponese che propone un’esperienza culinaria basata sulla condivisione, sul benessere e su un’estetica essenziale, perfettamente integrata nel contesto alpino delle Dolomiti.

La sala interna del ristorante Enju
La sala interna del ristorante Enju

Lo Shabu Shabu come esperienza conviviale e sensoriale

Il concept di Enju ruota attorno al rituale dello shabu shabu, pratica gastronomica originaria del Nord del Giappone. Al centro della tavola, un brodo delicato diventa il punto d’incontro tra gusto e relazione: carni pregiate, selezionate con attenzione, vengono immerse brevemente nel liquido caldo, esaltando sapori autentici, consistenze e purezza delle materie prime.

Il rituale dello shabu shabu al centro dell’esperienza gastronomica di Enju
Il rituale dello shabu shabu al centro dell’esperienza gastronomica di Enju

La cucina di Enju si fonda su un approccio misurato e rispettoso dell’ingrediente, in cui la cultura gastronomica giapponese incontra suggestioni orientali reinterpretate in chiave contemporanea. Il risultato è un linguaggio culinario coerente con la filosofia Aman, capace di creare armonia tra piatto, ambiente e ritmo dell’esperienza.

Benessere, leggerezza e valore nutrizionale al centro della proposta

Particolare attenzione è riservata al benessere: il brodo, preparato nell’arco di due giorni, nasce da ingredienti selezionati per le loro proprietà benefiche e antinfiammatorie. Una proposta pensata per accompagnare uno stile di vita attivo e consapevole, in sintonia con l’esplorazione delle Dolomiti, la vita all’aria aperta e l’equilibrio tra corpo e mente.

Lo chef table del ristorante Enju
Lo chef table del ristorante Enju

A completare il percorso, una selezione di tè pregiati accompagna ogni fase della degustazione, amplificando le sfumature aromatiche dei piatti e trasformando il pasto in un rito lento e consapevole, dove ogni gesto assume valore.

Design minimalista e accoglienza su misura

Enju si inserisce con naturalezza negli spazi di Aman Rosa Alpina grazie a un design minimalista, caratterizzato da tonalità calde della terra. Il ristorante dispone di 48 coperti, due sale private e una sala principale con bancone centrale, pensato per favorire un rapporto diretto con il rituale dello shabu shabu. Il servizio accompagna con discrezione ogni fase dell’esperienza, lasciando piena libertà di scelta anche nell’utilizzo delle posate.

Design minimalista e tonalità naturali negli spazi di Enju
Design minimalista e tonalità naturali negli spazi di Enju

Con Enju, Aman Rosa Alpina arricchisce l’offerta culinaria di San Cassiano con un luogo dedicato alla condivisione, al gusto essenziale e alla qualità del tempo. Un ristorante che unisce ospitalità giapponese e calore alpino, rafforzando il posizionamento della destinazione come riferimento per esperienze gastronomiche di alto livello.

Enju - Aman Rosa Alpina
Strada Micura de Rue, 20 39036 San Cassiano in Badia (Bz)
Tel +39 0471 849500

© Riproduzione riservata

 
enju cucina giapponese aman rosa alpina san cassiano alto adige
 
