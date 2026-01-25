Menu Apri login
The Meydan

di Redazione CHECK-IN
 
25 gennaio 2026 | 20:30

L'hotel di Dubai con vista sullo skyline della città e sulle corse di cavalli

Il The Meydan Hotel di Dubai unisce camere e suite luminose con balconi privati, piscina a sfioro panoramica, ristoranti mediterranei e accesso a golf, tennis e ippodromo per un soggiorno unico

di Redazione CHECK-IN
25 gennaio 2026 | 20:30
 

Indice dei Contenuti

Il The Meydan Hotel sorge a pochi minuti dal centro di Dubai, dall’Aeroporto Internazionale e dall’ippodromo di Meydan, rendendo la struttura un punto di partenza ideale per esplorare la città e vivere esperienze sportive uniche. Parte della collezione Rare Finds di Kerzner International, l’hotel propone una visione audace dell’ospitalità contemporanea, dove architettura iconica, esperienze esclusive e servizi premium si combinano per offrire soggiorni memorabili. La posizione strategica consente agli ospiti di coniugare dinamismo urbano e privacy, avendo accesso a Downtown Dubai, al Burj Khalifa e al Dubai Mall, senza rinunciare al comfort e alla tranquillità.

la lobby con vista sull'ippodromo del The Meydan Hotel
la lobby con vista sull'ippodromo del The Meydan Hotel
 

Architettura e design: linee ondulate e facciata luminosa

L’edificio ha una facciata in vetro verde e una silhouette ondulata che cattura la luce naturale. L’architettura riflette movimento, energia e modernità, elementi che caratterizzano il concept dell’hotel. All’interno, gli spazi comuni combinano linee contemporanee e materiali pregiati, creando ambienti eleganti, funzionali e stimolanti. La hall si presenta come un ambiente aperto e accogliente, dove elementi grafici e materiali di qualità richiamano la tradizione delle corse ippiche, mentre la luce naturale e artificiale valorizza ogni dettaglio architettonico, conferendo agli spazi un’identità forte e immediatamente riconoscibile.

Gli interni del The Meydan Hotel combinano luce naturale, materiali pregiati e linee moderne
Gli interni del The Meydan Hotel combinano luce naturale, materiali pregiati e linee moderne

Camere e suite: comfort, luce e vista sull’ippodromo

Il The Meydan Hotel dispone di 284 camere e suite, tutte progettate per offrire comfort, luminosità e panorami straordinari. Le finestre a tutta altezza e i balconi privati regalano una vista privilegiata sull’ippodromo, permettendo agli ospiti di vivere l’emozione delle corse direttamente dalla propria stanza. Le suite più prestigiose includono aree soggiorno separate e bagni di lusso, mentre la scelta di materiali naturali e tessuti pregiati, insieme a un’illuminazione studiata nei minimi dettagli, crea ambienti rilassanti e stimolanti allo stesso tempo.

La panoramic suite del The Meydan Hotel
La panoramic suite del The Meydan Hotel

Sport e attività: un ecosistema esclusivo

Gli ospiti del The Meydan Hotel possono accedere a un ecosistema sportivo completo, con attività che spaziano dal golf al tennis e al padel, fino alle corse ippiche. Il campo da golf a nove buche, illuminato per il gioco serale, si affaccia su laghi scenografici, mentre la Meydan Tennis Academy offre campi professionali e spazi dedicati all’allenamento del padel. L’accesso diretto all’ippodromo consente di vivere le corse in prima fila, partecipare a eventi esclusivi e osservare da vicino la passione per i cavalli che caratterizza Dubai. La piscina a sfioro sul tetto e le aree fitness completano l’offerta, combinando relax e attività dinamiche con viste mozzafiato sulla città.

La skypool del The Meydan Hotel
La skypool del The Meydan Hotel

Gastronomia: socialità e sapori mediterranei

L’offerta gastronomica del The Meydan Hotel celebra la convivialità e la qualità dei sapori. Il ristorante Farriers propone cucina mediterranea all’aperto, creando un ambiente elegante e accogliente dove pranzi e cene diventano momenti di socialità. Il Millennium Lounge offre caffè speciali, tè pomeridiano e shisha, regalando un’atmosfera rilassata e sofisticata per conversazioni o incontri informali. L’Equus Pool Bar, situato accanto alla piscina panoramica sul tetto, serve spuntini freschi e leggeri, cocktail e drink con vista sullo skyline, diventando il luogo ideale per godersi il tramonto o momenti di relax all’aperto. Gli ospiti possono inoltre partecipare a eventi gastronomici, degustazioni e cene private, sperimentando ingredienti locali e tecniche internazionali in contesti esclusivi.

Il ristorante Farriers del The Meydan Hotel
Il ristorante Farriers del The Meydan Hotel

Eventi e lifestyle: esperienze personalizzate

Il The Meydan Hotel offre spazi versatili per meeting, cene di gala, feste private ed eventi aziendali, con sale modulari e terrazze panoramiche in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza. L’unione tra lusso, design contemporaneo e posizionamento strategico consente di vivere esperienze personalizzate e curate nei minimi dettagli. I servizi esclusivi, tra cui concierge dedicato, spa, centro benessere, Wi-Fi ad alta velocità e palestra completa, garantiscono un soggiorno senza compromessi, combinando lifestyle urbano e tranquillità tipica di un resort di alta gamma.

The Meydan Hotel
Al Meydan Road, Nad Al Sheba, P.O. 9305 Dubai (UAE)
Tel +971 4 381 3333

© Riproduzione riservata

 
The Meydan Hotel hotel Dubai
 
