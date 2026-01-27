Vitalpina Hotels: 20 anni di vacanze attive tra natura e benessere in Alto Adige

I Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige festeggiano vent’anni di attività dedicata alle vacanze attive immerse nella natura, un traguardo che conferma il successo del gruppo e la capacità di offrire esperienze autentiche senza perdere coerenza ai valori fondanti. Fin dalla nascita nel 2006, i Vitalpina Hotels hanno costruito la loro mission attorno a principi chiave: rispetto per la montagna e l’ambiente, attenzione al benessere, escursionismo, alimentazione sana e prodotti locali, valorizzando materie prime e tradizioni del territorio.

Un anniversario all’insegna di nuove esperienze multisensoriali

Il ventesimo anniversario rappresenta l’occasione per proporre nuove offerte, esperienze sensoriali e pacchetti speciali per gli ospiti. Come sottolinea Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels e titolare del 4 stelle superior Green Luxury Hotel Pfösl di Nova Ponente: «Questo anniversario mi riempie di grande gioia - dimostra che, già molti anni fa, abbiamo puntato sui valori giusti. Sin dalla fondazione ci siamo occupati di temi come la natura, l’attività all’aperto, il benessere e l’alimentazione. Nel corso degli anni ci siamo sempre più concentrati sul tema della sostenibilità e del rispetto per e verso la natura».

Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels e titolare del 4 stelle superior Green Luxury Hotel Pfösl di Nova Ponente

L’attenzione verso l’ambiente, la promozione di un approccio consapevole e la creazione di esperienze olistiche sono dunque al centro dell’offerta Vitalpina, con la volontà di far crescere il gruppo attraverso collaborazione, scambio di idee e ispirazione reciproca.

Crescita e radici storiche dei Vitalpina Hotels

Il gruppo contava inizialmente quindici strutture, di cui sette fanno ancora parte dell’associazione. Tra queste, l’Aktiv & Vitalhotel Taubers Unterwirt di Velturno, guidato da Helmut Tauber, per anni presidente del gruppo, rappresenta una pietra miliare nella storia dei Vitalpina Hotels. «Si può dire che i Vitalpina Hotels siano una parte di me. Fin dalla nascita ho messo tutto il mio cuore e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito nel corso degli anni. La forza del nostro gruppo sta chiaramente nel fatto che non siamo una classica catena alberghiera, ma strutture a conduzione familiare, animate da una grande passione».

Helmut Tauber, alla guida dell‘Aktiv & Vitalhotel Taubers Unterwirt di Velturno

Il confronto costante tra gli albergatori, la diversità delle strutture e la passione condivisa per la montagna hanno consentito al gruppo di consolidarsi e diventare un punto di riferimento nell’offerta turistica dell’Alto Adige.

Espansione e nuove aperture in Alto Adige

Oggi il gruppo conta circa trenta hotel, distribuiti in tutte le principali aree dell’Alto Adige: dalla Val Venosta al Meranese, dalla Valle Isarco alle Dolomiti, da Nova Ponente alla Valle Aurina, fino a Sesto. Tra le new entry del 2026 spicca un 4 stelle superior, l’OLM Nature Escape di Campo Tures, un Eco Aparthotel circolare immerso nella natura che integra benessere, gastronomia e sostenibilità.

L'OLM Nature Escape di Campo Tures (Bz), ultima acquisizione 2026 di Vitalpina Hotels

Astrid Hellweger e Berni Aichner, titolari della struttura, dichiarano: «Abbiamo deciso di entrare a far parte del gruppo perché condividiamo filosofia e posizionamento, ma soprattutto valori, siamo allineati sulle tendenze future. Crediamo fortemente nello scambio di idee e nella creazione di sinergie, convinti che la collaborazione possa generare un valore aggiunto».

Astrid Hellweger e Berni Aichner, titolari dell'OLM Nature Escape di Campo Tures

L’hotel offre un nido alpino sostenibile, con centro benessere, laghetto naturale e un concetto culinario basato su prodotti locali e stagionali, integrando perfettamente la filosofia Vitalpina.

Precursori della vacanza green in montagna

I Vitalpina Hotels combinano charme, design e modernità con il tipico stile altoatesino, offrendo centri benessere avanzati e posizioni panoramiche o immerse nel bosco, ad alta quota o vicino alle piste da sci. La gestione familiare garantisce un servizio attento, spesso con guide alpine interne che accompagnano gli ospiti alla scoperta del territorio.

Tra le proposte dei Vitalpina Hotels c'è anche la raccolta di erbe aromatiche

La selezione delle strutture segue criteri certificati, garanzia della qualità e coerenza dell’offerta. Il gruppo ha ampliato nel tempo i propri focus, includendo la passione per le erbe aromatiche spontanee, il pane fatto in casa, la valorizzazione di piccoli produttori locali e degli animali da allevamento, oltre a linee di prodotti alimentari come barrette alla frutta, farine biologiche e sciroppi naturali.

Sostenibilità e responsabilità ambientale

La sostenibilità è un principio cardine dei Vitalpina Hotels Südtirol e non un semplice trend. Tutte le strutture adottano metodi costruttivi ecologici, riscaldano con materie prime rinnovabili, usano legni locali e materiali naturali, prestano attenzione al trasporto dei prodotti e riducono imballaggi e rifiuti.

Nei Vitalpina Hotels grande attenzione per l'utilizzo di legni locali e materiali naturali

Dal 2020 il gruppo ha introdotto uno strumento di calcolo dell’impronta di CO2, mentre supporta progetti locali in ambito sociale, ecologico ed economico. Gli ospiti vengono così incoraggiati a vivere una vacanza slow, prediligendo trasporti pubblici, alimentazione locale e stagionale, e pratiche sostenibili.

Attività all’aperto e benessere naturale

L’escursionismo rappresenta il cuore delle attività Vitalpina. Camminare non è solo movimento, ma un’occasione di contatto con la natura e di equilibrio interiore. Ogni hotel propone almeno tre escursioni guidate a settimana, con mappe, consigli personalizzati e noleggio di attrezzature, integrate da attività come mountain bike, yoga, ginnastica dolce, ciaspole e sci.

Una vista dell’Aktiv & Vitalhotel Taubers Unterwirt di Velturno (Bz)

L’esperienza si completa con la gastronomia locale, basata su prodotti stagionali e a filiera corta. Ortaggi, latte, uova, formaggi, salumi e frutta provengono prevalentemente dai masi vicini. I menu sono creativi, originali e personalizzabili, anche per esigenze dietetiche specifiche come vegani, celiaci o regimi detox.

Benessere olistico e relax immersivo

Il concetto di benessere Vitalpina include trattamenti a base di prodotti naturali locali: mela, ginepro, fieno, latte, erbe aromatiche, utilizzati per massaggi, peeling e impacchi. Le strutture dispongono di centri benessere completi con sauna, bagno turco, piscine e laghetti balneabili.

Zone relax ben attrezzate in tutti i Vitalpina Hotels

Le attività di mindfulness, yoga, meditazione e respirazione consapevole completano l’esperienza, garantendo agli ospiti equilibrio fisico e mentale. Movimento, gusto e relax si fondono così per un benessere olistico che permane anche dopo la vacanza.I Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige rappresentano un modello consolidato di vacanza attiva, sostenibile e autentica. In vent’anni, il gruppo ha saputo combinare passione familiare, esperienza sensoriale e attenzione all’ambiente, offrendo agli ospiti esperienze uniche tra montagna, gastronomia, escursionismo e benessere naturale, rimanendo fedele ai valori fondanti che ne hanno decretato il successo.