Milano accoglie Space Patty Burger, il fast food coi panini a forma di ufo

La nuova insegna Space Patty Burger ha aperto ufficialmente i battenti a Milano in via XXIV Maggio, in zona Porta Ticinese, diventando rapidamente uno degli argomenti più discussi della scena gastronomica urbana. Il locale si distingue per il suo concept futuristico e per un prodotto iconico: il panino a forma di UFO che ha catalizzato l’attenzione di migliaia di visitatori fin dalle prime ore dall’inaugurazione. Questo afflusso straordinario riflette non solo la curiosità verso il prodotto, ma anche l’influenza dei creator Riccardo Dose e Dadda, ideatori del progetto e volti notissimi sui social.

Il classico panino di Space Patty Burger, chiuso ai lati e a forma di disco volante, tagliato a metà

La forma particolare del panino non è solo un vezzo estetico, ma un elemento distintivo che riflette un approccio contemporaneo alla ristorazione casual. Il panino viene sigillato e pressato sui bordi, creando una struttura compatta che facilita la consumazione e riduce il rischio di dispersione degli ingredienti durante l’assaggio. Questo design ha contribuito a generare un forte impatto visivo sui social, con foto e video che si sono rapidamente diffusi online.

Menu di Space Patty Burger: burger, sides e dessert

Il menu di Space Patty Burger offre una varietà di burger e opzioni accompagnamento, pensate per soddisfare diversi gusti. Tra le proposte ci sono panini come il Space Patty con Pulled beef, crauti bianchi, cipolle croccanti e salsa BBQ, e varianti come il Cheese Patty con cheddar e miele o il Millennium Bacon con bacon croccante.

Le Pulled Bites, pepite ripiene di pulled pork

Per chi preferisce opzioni vegetariane, è disponibile il burger Astro Veg a base di quinoa e spinaci. Il menu si completa con side dishes come patatine fritte, Space Nuggets, Pulled Bites ripiene di pulled pork e dessert originali come il Space Bun ripieno di Nutella o crema Lotus. Anche milkshake e bevande classiche arricchiscono l’offerta, rendendo l’esperienza gastronomica più completa.

Lo Space Bun ripieno di crema Lotus

Esperienza cliente e impatto dell’apertura

L’apertura di Space Patty Burger è stata accompagnata da un’attenzione mediatica molto forte, con lunghe code di attesa che in alcuni momenti hanno superato le quattro ore, trasformando l’inaugurazione in un fenomeno sociale oltre che gastronomico, soprattutto per via della notorietà dei due proprietari.

Riccardo Dose, content creator e uno dei proprietari di Space Patty Burger

Riccardo Dose e Dadda sono due content creator italiani noti per la loro presenza consolidata sulle principali piattaforme social come YouTube, Instagram e TikTok, dove hanno costruito una community ampia e fidelizzata grazie a contenuti di intrattenimento, lifestyle e umorismo. Riccardo Dose vanta milioni di follower su YouTube e Instagram, dove è uno dei creator più seguiti in Italia, mentre Dadda (al secolo Daniel D’Addetta) è conosciuto per il suo stile comunicativo coinvolgente e la partecipazione frequente a progetti condivisi con Dose.

Il concept di arredamento di Space Patty Burger, tutto a tema spaziale

Il loro coinvolgimento nel mondo del food nasce da esperienze di viaggio, passione per la gastronomia e la volontà di tradurre il successo digitale in un progetto imprenditoriale concreto, dando vita a Space Patty Burger, un locale che riflette l’immaginario visivo e narrativo costruito online. La notorietà di Dose e Dadda non si limita al web: entrambi hanno partecipato a eventi e format dal vivo, consolidando la loro identità come influencer di riferimento nella generazione Z e nei pubblici giovani, elemento che ha contribuito a creare attesa e curiosità attorno alla nuova apertura milanese

Posizionamento nel panorama della ristorazione milanese

Space Patty Burger si inserisce nel vivace contesto della street food e casual dining milanese, proponendo un’offerta che si distingue per identità visiva, interazione digitale e un approccio alla consumazione rapido e funzionale. L’attenzione alla dimensione social e visiva del cibo riflette una tendenza sempre più diffusa nei nuovi format di ristorazione urbana, dove l’esperienza oltre il gusto gioca un ruolo fondamentale.

La sala di Space Patty Burger

In sintesi, l’apertura di Space Patty Burger offre una nuova proposta nel panorama gastronomico milanese: un locale di burger contemporaneo, con un menu diversificato, forte identità estetica e un’esperienza cliente che coniuga gusto, praticità e cultura digitale.