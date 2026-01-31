Menu Apri login
atollo di Baa

Ville sull’acqua e attività subacquee: il fascino del Reethi Resort alle Maldive

Il NH Collection Maldives Reethi Resort nell'atollo di Baa si rinnova con 105 ville, ristoranti raffinati e una spa eco-friendly. Tra esperienze subacquee, sport acquatici, attività per famiglie e trattamenti esclusivi

31 gennaio 2026 | 11:29
 
31 gennaio 2026 | 11:29

Ville sull’acqua e attività subacquee: il fascino del Reethi Resort alle Maldive

Il NH Collection Maldives Reethi Resort nell’atollo di Baa si rinnova con 105 ville, ristoranti raffinati e una spa eco-friendly. Tra esperienze subacquee, sport acquatici, attività per famiglie e trattamenti esclusivi

di Redazione CHECK-IN
31 gennaio 2026 | 11:29
 

Nel cuore dell’atollo di Baa, il resort NH Collection Maldives Reethi si rinnova e accoglie gli ospiti tra ville rinnovate, spiagge bianchissime e un mare cristallino. Tra design contemporaneo e materiali naturali, ogni dettaglio celebra la natura circostante e la sostenibilità. Qui l’esperienza va oltre la vacanza: immersioni tra coralli e mante, cene romantiche su isolotti appartati e rituali benessere in spa completano il soggiorno, offrendo un perfetto equilibrio tra lusso e autenticità maldiviana.

Il NH Collection Maldives Reethi Resort si trova nell'atollo di Baa
Il NH Collection Maldives Reethi Resort si trova nell'atollo di Baa

NH Collection Maldives Reethi: il nuovo volto dell’ospitalità nell’atollo di Baa

Il NH Collection Maldives Reethi Resort, nell’atollo di Baa, si presenta con 105 ville rinnovate, ristoranti e bar raffinati, aree dedicate alle famiglie e una spa immersa nel paesaggio naturale di Fonimagoodhoo. La struttura si distingue per un approccio eco-friendly che rispetta la riserva della biosfera protetta dall’Unesco. Dal giardino di erbe aromatiche agli arredi realizzati con materiali sostenibili, ogni dettaglio mira a creare un legame autentico tra ospite e natura.

NH Collection Maldives Reethi Resort: la spiaggia
NH Collection Maldives Reethi Resort: la spiaggia

Ville e suite: design contemporaneo a contatto con l’oceano

Le ville affacciano sull’oceano e combinano docce all’aperto, interni caldi e naturali e materiali come legno e bambù. Le ville sulla spiaggia offrono accesso diretto alla barriera corallina, mentre le familiari includono due camere da letto, piscina privata e solarium.

NH Collection Maldives Reethi Resort: una camera
NH Collection Maldives Reethi Resort: una camera

La Reethi Suite, immersa in un giardino appartato, dispone di terrazza e piscina privata con vista sull’oceano. Le 30 ville sull’acqua, disposte a mezzaluna, richiamano l’arte maldiviana e utilizzano materiali riciclati, offrendo tranquillità e immersione totale nel paesaggio marino.

NH Collection Maldives Reethi Resort: le ville a mezzaluna
NH Collection Maldives Reethi Resort: le ville a mezzaluna

Gastronomia: otto ristoranti tra tradizione e creatività

La cucina del resort spazia da piatti internazionali creativi al ristorante Jumla, alle bistecche e frutti di mare di Alifaan, fino alla cucina asiatica del Kaiyo. Il Madumaithiri offre un’esperienza più informale con pizze, hamburger e insalate, mentre il Caravela garantisce una cena esclusiva con solo sei tavoli e una cantina di vini rari.

NH Collection Maldives Reethi Resort: il ristorante Alifaan
NH Collection Maldives Reethi Resort: il ristorante Alifaan

Tapas, cocktail e spettacoli al tramonto si trovano all’Atardecer, mentre Splash Bar e Handhuvaru completano l’offerta con opzioni salutari e momenti di relax sul mare. L’esperienza “Adrift” permette cene private su isolotti appartati o direttamente sulla spiaggia, rendendo il resort ideale per matrimoni e rinnovi dei voti.

NH Collection Maldives Reethi Resort: il ristorante Kaiyo
NH Collection Maldives Reethi Resort: il ristorante Kaiyo

Esperienze e attività: tra avventura e relax

Il resort combina attività avventurose e relax. Immersioni subacquee, snorkeling, kayak e jet-ski sono affiancati da esperienze uniche come la baia di Hanifaru, dove mante e squali balena si riuniscono stagionalmente. Crociere al tramonto, piscina a bordo mare e attività per bambini completano l’offerta.

NH Collection Maldives Reethi Resort: numerose attività in mare
NH Collection Maldives Reethi Resort: numerose attività in mare

Il centro fitness e le strutture sportive rinnovate permettono allenamenti indipendentemente dal meteo. La Revive Spa & Wellness propone trattamenti esclusivi che combinano natura e tecniche terapeutiche avanzate, dai rituali ayurvedici alle terapie a base di magnesio, con proposte per coppie e rituali individuali.

NH Collection Maldives Reethi Resort: solarium
NH Collection Maldives Reethi Resort: solarium

Come raggiungere il resort

Il NH Collection Maldives Reethi Resort è raggiungibile con 35 minuti di idrovolante da Malé o 20 minuti di volo interno fino all’aeroporto di Dharavandhoo, seguito da un trasferimento in motoscafo di 15 minuti fino all’isola, combinando comodità e scenari mozzafiato sin dall’arrivo.

NH Collection Maldives Reethi
Fonimagoodhoo Atollo di Baa (Maldive)
Tel +960 660 2626

