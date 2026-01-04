Pompei dall’alto: cucina, cocktail e panorama nel rooftop di Habita79

La terrazza panoramica dell’Habita79 Pompeii MGallery Collection amplia la propria vocazione all’ospitalità e apre le porte in ogni stagione dell’anno. The Roof, esclusivo rooftop bar e ristorante a Pompei, rappresenta oggi una delle esperienze più distintive dell’area vesuviana, grazie a una proposta che unisce ospitalità di lusso, alta cucina, mixology d’autore e una vista privilegiata sul Vesuvio e sugli Scavi di Pompei.

The Roof, la terrazza panoramica dell’Habita79 Pompeii MGallery Collection

Situato sulla sommità dell’hotel, The Roof si sviluppa su circa 1000 metri quadrati panoramici e offre un punto di osservazione unico sulla città sacra, patrimonio dell’Umanità UNESCO. La recente introduzione di una raffinata copertura in vetro consente ora di vivere la terrazza in ogni periodo dell’anno, superando la stagionalità tipica dei rooftop e garantendo comfort, luminosità e continuità dell’esperienza.

The Roof Pompei: rooftop panoramico tra eleganza e panorama vesuviano

Grazie alla sua posizione strategica, The Roof Pompei si configura come luogo d’incontro per viaggiatori, ospiti dell’hotel e pubblico locale alla ricerca di un’esperienza sofisticata e contemporanea. L’affaccio diretto sul Parco Archeologico di Pompei e sul Parco Nazionale del Vesuvio consente di vivere momenti di grande suggestione, dai pranzi luminosi alle serate animate dai colori del tramonto.

The Roof Pompei, con affaccio diretto sul Parco Archeologico di Pompei e sul Parco Nazionale del Vesuvio

La terrazza si distingue per un’atmosfera cosmopolita e rilassata, capace di adattarsi a diverse occasioni: dall’aperitivo panoramico alla cena gastronomica, fino agli eventi esclusivi e alle serate tematiche. La progettazione degli spazi privilegia comfort e fluidità, creando un dialogo costante tra interni ed esterni, tra architettura contemporanea e paesaggio storico.

La proposta gastronomica firmata dallo chef Roberto Lepre

Il ristorante di The Roof propone una cucina contemporanea che valorizza il territorio campano attraverso tecnica, equilibrio e selezione accurata delle materie prime. La linea gastronomica porta la firma dello chef Roberto Lepre, interprete di una visione che unisce creatività, stagionalità e rispetto delle identità locali.

Chef Roberto Lepre

I piatti nascono da un’attenta ricerca sugli ingredienti del territorio, con un approccio che privilegia prodotti locali e filiere di qualità. La proposta si articola in menu pensati per accompagnare le diverse ore della giornata, mantenendo una coerenza stilistica che rende riconoscibile l’esperienza culinaria.

Cruditè di mare al The Roof Habita 79

La cucina di The Roof si inserisce così in un contesto di fine dining a Pompei, capace di dialogare con un pubblico internazionale senza perdere il legame con il contesto vesuviano.

Mixology d’autore e cocktail bar di riferimento in Campania

Accanto alla cucina, un ruolo centrale è affidato alla mixology d’autore. La drink list è curata dal barman Ferdinando Longobardi, professionista riconosciuto a livello nazionale e inserito tra i migliori 100 bartender d’Italia, assistito al meglio da Giovanni Langella. I cocktail proposti raccontano la Campania attraverso profumi, colori e suggestioni mediterranee, con un equilibrio attento tra tecnica e creatività.

Giovanni Langella bar manager assistant al The Roof

Il bar di The Roof si è affermato come uno dei cocktail bar panoramici più apprezzati dell’area vesuviana, offrendo una selezione che spazia dai grandi classici reinterpretati a signature cocktail originali. L’attenzione al dettaglio, alla presentazione e all’esperienza complessiva contribuisce a definire un’offerta coerente con il posizionamento luxury della struttura.

The Roof, anima contemporanea dell’Habita79 Pompeii MGallery Collection

The Roof rappresenta l’espressione più dinamica e attuale dell’Habita79 Pompeii MGallery Collection. Durante il giorno, la terrazza si configura come uno spazio luminoso e rilassante, immerso tra cielo e verde; al calare della sera, l’atmosfera cambia e si trasforma in un salotto elegante, animato da musica, luci e convivialità.

Di sera il The Roof si trasforma in un salotto elegante, animato da musica, luci e convivialità

Nel corso dell’anno, il rooftop ospita eventi gastronomici, degustazioni tematiche, appuntamenti musicali e serate speciali, contribuendo a rendere l’hotel un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Pompei. Questa programmazione rafforza il legame tra ospitalità, territorio e contemporaneità.

Habita79 Pompeii MGallery Collection: ospitalità di lusso tra storia e design

Inserito nel cuore di Pompei, l’Habita79 Pompeii MGallery Collection sorge in un elegante edificio di inizio Novecento, completamente ristrutturato nel 2021. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare la “casa di un viaggiatore del Grand Tour contemporaneo”, un luogo capace di coniugare memoria storica, comfort e linguaggio architettonico attuale.

Il The Roof dell'Habita79 Pompeii MGallery Collection gode di una posizione estremamente privilegiata, con vista sugli scavi di Pompei

L’hotel gode di una posizione privilegiata, a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Pompei, e rappresenta una base ideale per esplorare alcune delle destinazioni più iconiche della Campania, come Napoli, Sorrento e la Costiera Amalfitana. Pompei, scoperta nel 1748 e oggi tra i siti culturali più visitati al mondo, continua a esercitare un forte richiamo internazionale.

Architettura, interni e design ispirati alle domus pompeiane

Il restauro dell’edificio è stato curato dagli architetti Giuliano dell’Uva e Gianluca Marangi, che hanno saputo integrare elementi storici e soluzioni contemporanee. Gli interni si distinguono per un’estetica raffinata e coerente, in cui convivono arredi iconici, opere d’arte e materiali di pregio.

Una suite dell'hotel Habita79 Pompeii MGallery Collection 1/3 L'esterno dell'Habita79 Pompeii MGallery Collection 2/3 Un design che è un mix tra modernità e antichità all'Habita79 Pompeii MGallery Collection 3/3 Previous Next

Le 79 camere dell’hotel, diverse per tipologia, si ispirano alle antiche domus pompeiane, reinterpretate in chiave attuale. Colori naturali, geometrie essenziali e luce mediterranea contribuiscono a creare ambienti accoglienti e armoniosi, in linea con la filosofia del brand MGallery.

Sostenibilità ambientale e tecnologia green

L’attenzione alla sostenibilità rappresenta un pilastro del progetto Habita79 Pompeii MGallery Collection. In linea con la filosofia del gruppo Accor, la struttura adotta sistemi avanzati per la riduzione dell’impatto ambientale. Il sistema di trigenerazione, basato su tecnologia geotermica e cogenerazione, consente di ottimizzare i consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento e produzione di energia.

La Spa dell'Habita79 Pompeii MGallery Collection

Un sistema digitale DDC (Direct Digital Control) monitora costantemente le prestazioni degli impianti, migliorando l’efficienza operativa. L’hotel promuove inoltre la mobilità sostenibile grazie alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici in collaborazione con Enel X e si avvia verso la certificazione internazionale Green Key.

Un punto di vista esclusivo sulla città di Pompei

Pompei continua a rappresentare un crocevia di storia, cultura e turismo internazionale. Da questa prospettiva privilegiata, The Roof offre un nuovo modo di osservare la città, unendo panorama, accoglienza e proposta gastronomica di alto livello.

Cocktail d'autore serviti al The Roof a Pompei

Aperto tutto l’anno, il rooftop dell’Habita79 si propone come luogo di incontro e di esperienza, capace di valorizzare il contesto vesuviano attraverso una visione elegante e contemporanea dell’ospitalità. Tra il profilo del Vesuvio, la luce del Golfo di Napoli e la presenza senza tempo degli Scavi, The Roof si afferma come una destinazione di riferimento per chi cerca qualità, atmosfera e bellezza.