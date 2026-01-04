The Lake Como Edition, dal recupero ottocentesco al lusso contemporaneo

The Lake Como Edition, sviluppato da Edition Hotels, Omnam Investment Group e Bain Capital, nasce come intervento di rilancio di una storica struttura ottocentesca, reinterpretata per il viaggiatore internazionale di oggi. Il progetto si inserisce nel portafoglio globale Edition, che conta strutture in città come Londra, New York, Tokyo e Riviera Maya, portando sul lago una visione che combina ospitalità, design, gastronomia e benessere, in dialogo con il contesto naturale e culturale del territorio.

The Lake Como Edition sorge in una struttura ottocentesca

Un progetto che dialoga con il territorio

Situato sulla riva occidentale del Lago di Como, a Cadenabbia, l’hotel sorge in un edificio originariamente costruito nel 1830 e affacciato sul promontorio di Bellagio. L’intervento conserva l’identità storica dell’immobile, inserendola in un racconto contemporaneo che richiama la tradizione italiana della villeggiatura, intesa come soggiorno lento e prolungato.

Design tra memoria storica e linguaggio contemporaneo

Il progetto architettonico nasce dalla collaborazione tra Edition, lo studio Neri&Hu e gli architetti De.Tales. Il palazzo ottocentesco, già noto come The London, mantiene le proporzioni originarie, le volte alte della lobby e i collegamenti ad arco tra gli spazi comuni, reinterpretati attraverso materiali come marmi, terrazzo e superfici naturali. All’ingresso, un portale in teak si apre su un ambiente scandito da una scala scultorea in marmo, ispirata alla sensibilità materica di Carlo Scarpa. La vegetazione è parte integrante del progetto, creando una continuità visiva tra interni e paesaggio lacustre.

The Lake Como Edition: reception

Spazi pensati per vivere il lago

Gli ambienti comuni sono concepiti come luoghi fluidi, capaci di alternare socialità e privacy. La lobby ospita il Lobby Bar, elemento identitario del brand Edition, affiancato da una lounge con pianoforte, camino e tavolo da biliardo. Le vetrate a tutta altezza aprono la vista sul lago, mentre terrazze e ristoranti all’aperto accompagnano il ritmo della giornata.

The Lake Como Edition: Lobby Bar

Questi spazi sono progettati per accogliere non solo gli ospiti dell’hotel, ma anche una comunità locale e internazionale, in un dialogo continuo tra ospitalità e territorio.

Le camere, tra comfort e sobrietà

L’hotel dispone di 148 camere, incluse 25 suite, due penthouse e nove camere nella storica Villa Gina. Gli interni puntano su una palette cromatica ispirata alle acque del lago, con arredi su misura in noce, superfici in marmo Calacatta e dettagli in ottone.

The Lake Como Edition: camera superior 1/4 The Lake Como Edition: camera standard 2/4 The Lake Como Edition: camera deluxe 3/4 The Lake Como Edition: loft 4/4 Previous Next

Le camere con vista lago conservano i balconi francesi originali, restaurati per preservare l’autenticità dell’edificio, offrendo un’esperienza che unisce comfort contemporaneo e memoria storica.

Gastronomia firmata Mauro Colagreco

Uno dei pilastri del progetto è la proposta enogastronomica, guidata dallo chef Mauro Colagreco, tre stelle Michelin e Green Star al Mirazur di Mentone. Per la sua prima esperienza strutturata in Italia, Colagreco firma quattro concept culinari, ognuno con una propria identità.

The Lake Como Edition: la sala di Centino di Mauro Colagreco

Il ristorante signature Cetino propone una cucina contemporanea che valorizza l’essenza degli ingredienti, con un approccio libero e conviviale. Renzo, all-day dining con terrazza panoramica, rilegge la tradizione italiana in chiave domestica e condivisa.

The Lake Como Edition: Renzo

Completano l’offerta il pool bar, con piatti a base di pesce ispirati al Mediterraneo, e il Lobby Bar, punto d’incontro informale per aperitivi e momenti di socialità.

Il lago come estensione dell’hotel

L’hotel si affaccia sul percorso pedonale della Lake Como Greenway, collegando Cadenabbia a Tremezzo e Lenno. Un molo privato consente l’arrivo via barca e l’accesso a tour esclusivi sul lago, mentre una piscina galleggiante completa l’esperienza outdoor, integrando ristorante e lounge bar direttamente sull’acqua.

The Lake Como Edition: piscina galleggiante sul lago

Benessere e longevità al centro dell’esperienza

Il progetto wellness trova spazio nella Longevity Spa, sviluppata in collaborazione con The Longevity Suite Group. La spa integra approcci scientifici alla longevità con pratiche olistiche e trattamenti avanzati, offrendo percorsi di riequilibrio, rigenerazione e recupero.

The Lake Como Edition: palestra

«Abbiamo creato un rifugio che onora l’eredità del Lago di Como, introducendo nuova energia attraverso esperienze culinarie, wellness e spazi progettati per diversi momenti della giornata», spiega Anton Moore, general manager di The Lake Como Edition. Piscine termali coperte, terrazze panoramiche, sauna, bagno turco e palestra completano un’offerta che guarda al benessere come parte integrante del soggiorno.