Longevity Spa, come cambia l’esperienza benessere al Bad Moos

In Alta Val Fiscalina, a Sesto (Bz), il Bad Moos Aqua Spa Resort compie un ulteriore passo nel percorso di evoluzione del proprio modello di ospitalità e benessere. La storica Spa Soma & Anima viene rinnovata e ampliata per dare vita alla Longevity Spa Bad Moos, un progetto che interpreta il turismo wellness in chiave contemporanea, mettendo al centro la longevità intesa come qualità della vita, equilibrio e prevenzione. La nuova proposta si inserisce in un contesto in cui il viaggio non è più solo evasione, ma diventa occasione per prendersi cura di sé in modo consapevole, integrando relax, salute e stile di vita.

I dati del Rapporto Istat 2025 mostrano come l’aspettativa di vita in Italia abbia raggiunto nuovi massimi, mentre gli anni vissuti in buona salute registrano una lieve flessione. Un quadro che evidenzia l’importanza di un approccio orientato non solo alla durata della vita, ma alla sua qualità complessiva. È su questa riflessione che si innesta il concept della Longevity Spa del Bad Moos, pensato per accompagnare l’ospite in un percorso che coniuga corpo e mente, prevenzione e benessere. «Vivere più a lungo ha senso solo se si vive meglio», è il principio che guida l’intera filosofia del progetto.

Tradizione termale e visione moderna

Alla base della Longevity Spa resta un elemento identitario del resort: la sorgente di acqua sulfurea, conosciuta e apprezzata fin dall’Ottocento. Il termalismo rappresenta il punto di partenza di un metodo che integra tradizione e innovazione. Il calore dell’acqua, unito a sauna e bagno di vapore, stimola la circolazione, favorisce la sudorazione e contribuisce al rilassamento profondo.

L’acqua, insieme al riposo e ai tempi lenti, diventa strumento di riequilibrio dello stato termico e di attivazione di risposte positive sul piano fisico e psicologico. Un approccio che restituisce centralità alla dimensione del recupero, spesso trascurata nella vita quotidiana.

I quattro pilastri del percorso Longevity

Il progetto si sviluppa attorno a quattro pilastri fondamentali: Stress Management, Sleep, Performance e Longevity. Ciascun ambito è seguito da wellness coach qualificati e supportato da tecnologie di ultima generazione, con l’obiettivo di offrire programmi personalizzati e misurabili.

La gestione dello stress, il miglioramento del sonno, il recupero fisico e mentale e la tutela della salute nel tempo diventano parti di un unico percorso integrato, pensato per adattarsi alle esigenze dell’ospite durante il soggiorno e fornire strumenti utili anche una volta rientrati nella quotidianità.

Mindfulness e respirazione come strumenti di equilibrio

Accanto alla componente tecnologica, la Longevity Spa del Bad Moos dedica ampio spazio alle pratiche di Mindfulness e alle tecniche di respirazione. I programmi sono strutturati per accompagnare progressivamente l’ospite verso uno stato di maggiore consapevolezza, calma e lucidità mentale.

Le sessioni di respirazione, differenziate per livello, favoriscono il rallentamento fisiologico, il controllo del battito cardiaco e una migliore ossigenazione, contribuendo a creare una sinergia tra corpo e mente. Un lavoro che si riflette anche sulla qualità del sonno e sulla capacità di gestione delle emozioni.

Rituali di benessere tra ricerca e identità

Nella Spa Soma & Anima prendono forma rituali che combinano ricerca scientifica e tradizione termale. Tra le esperienze proposte, Zerobody Dry Float consente di sperimentare una sensazione di galleggiamento profondo senza contatto diretto con l’acqua, mentre Zerobody Cryo si ispira ai principi della crioterapia, senza immersione.

Completano il percorso il Molecular Hydrogen Booster, dedicato al supporto cellulare, la Photobiomodulation, orientata al benessere della pelle, e i bagni di zolfo, che rimangono un simbolo dell’identità Bad Moos, apprezzati per le loro proprietà rilassanti e rigeneranti.

La Longevity Luxe Rate come esperienza completa

Per chi desidera vivere la Longevity Spa in modo strutturato, il resort propone la Longevity Luxe Rate, una formula che include un trattamento di Longevity al giorno all’interno di un programma personalizzato. Un soggiorno concepito come investimento nella salute e nella rigenerazione, in linea con l’evoluzione del turismo wellness verso modelli sempre più orientati alla prevenzione e alla sostenibilità personale.