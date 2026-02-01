Il resort alle Maldive costruito dove squali balena e mante sono presenti tutto l’anno

Gennaio ha segnato l’ingresso di Meliá Hotels International alle Maldive con l’apertura del Meliá Whale Lagoon Maldives, resort cinque stelle all-inclusive che rafforza la presenza del Gruppo nei mercati leisure a più alta vocazione naturalistica. La struttura sorge nell’Atollo di Ari Sud, una delle aree più iconiche dell’arcipelago, nota a livello internazionale per la ricchezza dei fondali e per la presenza costante di grandi specie marine.

Il Meliá Whale Lagoon Maldives

Il Meliá Whale Lagoon Maldives

Resort alle Maldive nell’Area Marina Protetta di Ari Sud

Il Meliá Whale Lagoon Maldives si affaccia direttamente sulla South Ari Marine Protected Area (SAMPA), santuario marino rinomato per gli avvistamenti di squali balena e mante durante tutto l’anno. La posizione consente di vivere il mare in modo diretto e continuativo grazie a un programma di attività che include snorkeling, immersioni subacquee, kayak e stand up paddle, adatte sia a ospiti alle prime esperienze sia a sub più esperti.

Le casette del Meliá Whale Lagoon Maldives

Le casette del Meliá Whale Lagoon Maldives

Il legame con l’ambiente circostante rappresenta uno degli elementi centrali del resort, che propone esperienze marine guidate, escursioni naturalistiche e momenti di osservazione della fauna oceanica in uno dei contesti più suggestivi dell’Oceano Indiano.

Ville fronte oceano tra acqua, sabbia e privacy

Il resort dispone di 100 ville private fronte oceano, progettate per garantire privacy, comfort e una relazione costante con il paesaggio naturale. Le Water Villas sono sospese sulle acque turchesi della laguna e offrono accesso diretto al mare, mentre le Sunset Suite Villas, dotate di piscina privata, sono orientate verso il tramonto. Le Beach Villas, immerse nella vegetazione tropicale, rispondono alle esigenze delle famiglie e di chi desidera sentire la sabbia bianca sotto i piedi appena fuori dalla camera. Gli interni si distinguono per linee essenziali, materiali naturali e ampie superfici vetrate, studiate per valorizzare la luce e il panorama oceanico.

Una Sunset Suite Villa Il bagno di una Sunset Suite Villa Il patio con piscina di una Sunset Suite Villa Lo spazio esterno privato di una Sunset Suite Villa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una Sunset Suite Villa Il bagno di una Sunset Suite Villa Il patio con piscina di una Sunset Suite Villa Lo spazio esterno privato di una Sunset Suite Villa

Offerta gastronomica internazionale e mediterranea

La proposta gastronomica del Meliá Whale Lagoon Maldives si sviluppa attraverso quattro ristoranti e bar, con un’offerta che spazia dalla cucina mediterranea alle specialità internazionali, includendo proposte pensate per diverse esigenze alimentari. I concept food & beverage privilegiano ingredienti selezionati e presentazioni curate, in ambienti che alternano spazi panoramici affacciati sull’oceano a location informali a bordo piscina, accompagnando l’esperienza culinaria nei diversi momenti della giornata.

Il ristorante Aqua del Meliá Whale Lagoon Maldives

Il ristorante Aqua del Meliá Whale Lagoon Maldives

Spa, piscine a sfioro e benessere vista oceano

Il resort mette a disposizione due piscine a sfioro con vista sull’oceano e una Spa dedicata al benessere psicofisico. I trattamenti includono rituali rilassanti, massaggi e percorsi studiati per favorire il recupero energetico dopo le attività marine o le escursioni. Le aree wellness sono concepite come luoghi di quiete, dove il contatto visivo con l’orizzonte e il suono dell’acqua contribuiscono a creare un’esperienza rigenerante.

La spa del Meliá Whale Lagoon Maldives Una delle sale massaggi del Meliá Whale Lagoon Maldives Una delle piscine a sfioro del Meliá Whale Lagoon Maldives ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La spa del Meliá Whale Lagoon Maldives Una delle sale massaggi del Meliá Whale Lagoon Maldives Una delle piscine a sfioro del Meliá Whale Lagoon Maldives

Intrattenimento, esperienze e attività per tutte le età

L’offerta del Meliá Whale Lagoon Maldives si completa con un programma di intrattenimento discreto e variegato, pensato per arricchire il soggiorno senza interferire con i ritmi di relax. Sono previste serate di musica dal vivo, cinema all’aperto sotto le stelle, corsi di cucina e attività dedicate ai più piccoli, rendendo il resort adatto sia a coppie sia a famiglie. La varietà delle esperienze consente di alternare momenti dinamici a fasi di totale tranquillità, mantenendo il mare e la natura come filo conduttore dell’intero soggiorno.