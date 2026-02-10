In Basilicata c’è una macelleria che fa scuola su carni fresche e salumi naturali

Siamo andati a trovare il giovane macellaio di Norcia Vito Sordetti e la sua famiglia, a San Cataldo di Bella (Pz), per conoscere da vicino l’artigianalità e l’alta qualità delle carni fresche che ogni giorno rendono il suo negozio un punto di riferimento per i consumatori lucani e per gli amanti della carne pregiata.

L'ingresso della macelleria

Una passione diventata un lavoro

Vito Sordetti ha costruito insieme alla sua famiglia, con impegno, sacrifici e dedizione, la macelleria-salumeria che porta il suo nome. «Ho sempre avuto un interesse verso il mondo della carne e dei salumi - ha affermato Vito Sordetti - e col tempo questo interesse si è trasformato in una passione, che ho consolidato grazie a una formazione robusta. Mi è servita per qualificare le mie competenze e, successivamente, ho deciso di aprire qui, a San Cataldo di Bella, il mio punto vendita nel 2011. La passione per questo lavoro è tanta e ogni giorno cerco di dare il massimo, grazie anche all’imprescindibile sostegno di mia moglie Lucia e della mia famiglia, perché soltanto un lavoro di squadra sinergico porta a grandi risultati, e la famiglia è la base di questo successo quotidiano».

Vito Sordetti

La filiera minima e la qualità riconoscibile

Una storia di successo, quella del giovane Vito Sordetti, che da quasi 15 anni porta avanti un’attività costruita su valori identitari, a partire dalla selezione di animali allevati e alimentati con cura. Il lavoro si fonda sulla collaborazione con alcune aziende agricole del territorio lucano, che condividono un percorso qualitativo centrato sul benessere animale. L’alimentazione è basata sull’utilizzo di materie prime coltivate nel raggio di pochi chilometri della provincia di Potenza: un percorso virtuoso e locale, che garantisce una tracciabilità chiara e reale.

La vetrina della macelleria

«La qualità della carne nasce in stalla - continua Vito Sordetti - e grazie agli allevatori con cui collaboro da anni è possibile mettere a disposizione della clientela una qualità eccelsa, perché il nostro stile professionale si basa sulla fiducia e sulla trasparenza di ciò che facciamo. Puntare sulla qualità è una missione quotidiana, oltre a essere il miglior biglietto da visita possibile per qualsiasi attività, e a maggior ragione per chi opera nel comparto alimentare».

Tra frollatura e maturazione della carne

All’interno del punto vendita salta subito agli occhi la presenza dei maturatori, o celle frigo della carne, che permettono ai tagli inseriti al loro interno di raggiungere una categoria sensoriale e gastronomica superiore, con maggiore tenerezza, sapore e digeribilità. Tutto passa dal controllo di parametri come temperatura, pH, umidità e ventilazione. «È molto importante conoscere prima di ogni acquisto i vari tagli della carne, in base ai piatti che si vogliono cucinare».

La carne all'interno del maturatore

«Un altro aspetto fondamentale è la frollatura perché il cliente che viene da noi deve sempre sapere ciò che compra e ciò che mangia. La frollatura e la maturazione sono processi eseguiti con attrezzature professionali e altamente sicure, controllando i parametri in tempo reale, per garantire la massima sicurezza alimentare. Per l’utilizzo di queste apparecchiature, ho svolto un percorso di formazione intenso grazie all’academy dell’azienda Cuomo, che ha brevettato il Cuomo Method, permettendomi così di acquisire tutte le competenze pratiche sulla gestione di queste apparecchiature complesse».

I salumi naturali come una volta

Senza glutine, senza lattosio, budello naturale, sale e aromi naturali: sono questi gli ingredienti principali dei salumi firmati Vito Sordetti. Salumi della tradizione, prodotti con dedizione per assicurare un sapore autentico. «Siamo specializzati sui salumi naturali perché facciamo un prodotto artigianale senza nitriti e nitrati. Salsiccia classica, salamini tipo Napoli, soppressata e mortadella: realizziamo prodotti 100% naturali per dare al consumatore finale un prodotto autentico come si faceva una volta. Siamo davvero orgogliosi di produrre nel nostro laboratorio salumi senza stressare la carne e senza additivi, perché per noi i salumi fatti bene hanno come base fondamentale l’alta qualità della carne».

La preparazione dell'impasto della salsiccia

L’arte della macelleria-salumeria firmata dal giovane Vito Sordetti è una certezza nel panorama gastronomico italiano: sapienza artigianale riconoscibile e impegno quotidiano nella valorizzazione delle carni locali. Una tappa irrinunciabile per chi vuole soddisfare il palato e mangiare bene.