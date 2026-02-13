Dalla riva dell’Adda alla Brianza: Epoca Grill & Pizza raddoppia in pochi mesi

Dopo aver acceso i riflettori a Trezzo sull’Adda (Mi), Epoca Grill & Pizza raddoppia e sbarca in Brianza. Il nuovo indirizzo è a Vimercate, in una location che guarda già alla bella stagione grazie a una grande terrazza pensata per vivere lo spazio all’aperto. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 14 febbraio, con una serata dedicata agli innamorati che ha già registrato il tutto esaurito. Un segnale chiaro, perché quando un progetto nato a novembre 2025 riesce nel giro di pochi mesi ad aprire un secondo ristorante, significa che la risposta del pubblico è stata immediata. E infatti a Trezzo, dove il locale si affaccia direttamente sul fiume in uno spazio ampio e arioso, il passaparola ha fatto il resto, trasformando Epoca in un punto di ritrovo stabile sia a pranzo sia a cena.

I tavoli del ristorante Epoca Grill & Pizza a Vimercate

I tavoli del ristorante Epoca Grill & Pizza a Vimercate

Un progetto che nasce da una passione vera

Per capire la direzione del progetto bisogna partire dalle passioni che lo hanno generato. Denys Maiorino, 48 anni, manager attivo nel music show business con la sua Level Up, ha deciso di mettere insieme due mondi che lo rappresentano: le Vespe d’epoca e la ristorazione. Con lui ci sono Enzo Brienza, 35 anni, ristoratore napoletano già alla guida di That’s Amore tra Arcore e Monza, e Cristian Grasso, che completa la squadra. «Già in passato mi sono occupato di ristorazione, quando gestivo il Pascià di Riccione ed lo Studio 54 di Arcore. Per Epoca Grill & Pizza sono partito dalle mie passioni, ovvero Vespe d'epoca, buon cibo e far star bene insieme le persone» spiega Maiorino, conosciuto come Il Boss delle Vespe e impegnato anche nella personalizzazione di modelli storici con Epoca Motors. Il richiamo al passato è un modo per creare atmosfera e identità. E così, tra arredi e pareti, compaiono pezzi vintage che dialogano con un servizio attento ma informale, pensato per chi arriva in gruppo, in famiglia o dopo una giornata di lavoro e vuole fermarsi senza rigidità.

Denys Maiorino (a destra) insieme al noto pizzaiolo campano Salvatore Lioniello (a sinistra)

Denys Maiorino (a destra) insieme al noto pizzaiolo campano Salvatore Lioniello (a sinistra)

Accanto a Maiorino, come detto, Enzo Brienza porta l’esperienza della scuola napoletana e un rapporto diretto con il prodotto. «Conosco Denys da sempre, da quando facevo il Pr in uno dei suoi locali» racconta. «Quando mi ha presentato questo nuovo progetto, volevo proprio dirgli di no, perché ero già molto impegnato sul lavoro ed era appena nata mia figlia. Poi però mi sono innamorato dello spazio a Trezzo: con la sua vista sul fiume è davvero magico in inverno, figuriamoci con la bella stagione... e soprattutto, mi sono innamorato di tutto ciò è Epoca Grill & Pizza, un format che punta su piatti della tradizione preparati con ingredienti d’eccellenza». In queste parole c’è la sintesi di un’operazione che tiene insieme territorio e competenze, senza forzature.

Griglia e pizza: l’identità nel nome

Il nome del ristorante chiarisce subito l’impostazione del menu, che ruota attorno alla griglia e alla pizza. Le carni sono selezionate direttamente da Maiorino, che non nasconde l’orgoglio per una proposta pensata per chi conosce la materia prima: «Proponiamo carni alla griglia di qualità, che seleziono personalmente: Rubia gallega, Wagyu, Black angus, Chianina... sappiamo come accontentare gli appassionati. E poi facciamo una pizza davvero eccellente, preparata da pizzaioli di scuola napoletana. Il successo è arrivato subito, ma è solo l'inizio. Vogliamo continuare a proporre anche eventi speciali, perché nelle persone vediamo voglia di divertimento e di stare insieme, non solo di buon cibo».

Alcuni salumi di Epoca Grill & Pizza Una delle tagliate di Epoca Grill & Pizza Un hamburger di Epoca Grill & Pizza Una delle pizze di Epoca Grill & Pizza Il tiramisù di Epoca Grill & Pizza ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Alcuni salumi di Epoca Grill & Pizza Una delle tagliate di Epoca Grill & Pizza Un hamburger di Epoca Grill & Pizza Una delle pizze di Epoca Grill & Pizza Il tiramisù di Epoca Grill & Pizza

In carta trovano spazio hamburger strutturati, tagliate, filetti, costate e fiorentine, accanto a pizze napoletane d’autore che richiamano la tradizione partenopea senza complicazioni inutili. E prima ancora della griglia, arrivano antipasti che raccontano una cucina familiare e riconoscibile: salsiccia e friarielli, melanzane alla parmigiana, taglieri di salumi e formaggi. Poi insalate, contorni e dolci fatti in casa che chiudono il percorso con tiramisù, pastiera o altre proposte che cambiano con la giornata.

L’identità che crea comunità

C’è anche un’idea di comunità che accompagna il progetto, perché Epoca strizza l’occhio ai Vespa Club e alle squadre sportive, riservando uno sconto ai tesserati e rafforzando quel senso di appartenenza che sta alla base del format. In fondo il richiamo alle Vespe non è un dettaglio estetico, ma un simbolo di aggregazione e di strada condivisa. Ed è forse proprio qui che si gioca la partita più interessante: creare un luogo in cui la qualità della materia prima conviva con un clima rilassato, capace di mettere a proprio agio pubblici diversi. Dopo Trezzo e con l’apertura di Vimercate, Epoca Grill & Pizza entra in una nuova fase. Se il ritmo resterà questo, la Brianza potrebbe essere soltanto la prossima tappa di un percorso che guarda avanti tenendo un piede ben saldo nella propria “epoca”.