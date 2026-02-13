Sette cene a prezzo fisso tra ValSeriana e Val di Scalve: c’è anche uno stellato

Dal 20 febbraio al 10 aprile 2026 torna Montagna di Gusto, la rassegna dedicata all’alta cucina in ValSeriana e Val di Scalve promossa dal Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone, in collaborazione con Promoserio e con i ristoratori del territorio. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa propone sette cene tematiche, in programma ogni venerdì sera, con un format che negli anni ha consolidato l’interesse di appassionati e gourmet. L’obiettivo è valorizzare la cucina di montagna, le materie prime locali e il patrimonio enogastronomico dell’Alta Valle Seriana e della Val di Scalve.

Un piatto caldo e invitante, con carne e contorno di patate, esempio di cucina delle valli

Format e calendario: menu completo a 55 euro

Il calendario prevede sette appuntamenti, ciascuno ospitato da un ristorante diverso. Ogni serata propone un menu completo con antipasto, primo, secondo, dessert e bevande incluse, studiato per esaltare ingredienti stagionali, produzioni locali e interpretazioni contemporanee della cucina alpina. Il prezzo è fissato a 55 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria almeno due giorni prima, contattando direttamente il ristorante prescelto. Inizio delle cene alle ore 20.00.

Tortelli freschi, un omaggio ai sapori autentici della montagna

I ristoranti protagonisti dell’edizione 2026

L’edizione 2026 coinvolge sette realtà distribuite tra Alta Valle Seriana e Val di Scalve:

Venerdì 20 febbraio - Hotel Ristorante Morandi

Via Dante, 19 - 24020 Fiumenero (Bg)

Tel +39 0346 44001

Venerdì 27 febbraio - Zeta Cantina Gourmet

Via Europa, 142 - 24028 Ponte Nossa (Bg)

Tel +39 329 2714236

Venerdì 06 marzo - Locanda Blum In

Via Antonio Locatelli, 8 - 24020 Rovetta (Bg)

Tel +39 0346 71916

Venerdì 13 marzo - Ristorante Garden

Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 24020 Fino del Monte (Bg)

Tel +39 0346 72369

Venerdì 20 marzo - Isacco Bistrot

Via Cosimo Fanzago, 1/3 - 24023 Clusone (Bg)

Tel +39 0346 24208

Venerdì 27 marzo - Villa Neuchatel

Via Papa Giovanni XXIII - 24020 Fino del Monte (Bg)

Tel +39 351 5892757

Venerdì 10 aprile - Masa Chalet

Via Cantoniera, 24020 Castione della Presolana (Bg)

Tel +39 0346 32081

Accanto alle conferme storiche, tre nuove adesioni ampliano il panorama gastronomico, portando nuove interpretazioni della ristorazione di montagna in Lombardia.

Contrada Bricconi: cena gastronomica con stella Michelin

Anche quest’anno aderisce alla rassegna Contrada Bricconi, ristorante insignito di una stella Michelin e di una stella Verde. La proposta prevede, ogni giovedì o domenica sera, una cena gastronomica di sei portate, dessert e piccola pasticceria inclusi, al costo di 100 euro a persona (bevande e caffè esclusi). Un’occasione dedicata a chi desidera un’esperienza d’autore in un contesto di eccellenza.

Contrada Bricconi

Via Bricconi, 3 - 24020 Oltressenda Alta (Bg)

Tel +39 351 548 9493

Piatti simbolo: formaggi d’alpeggio, polenta e vini bergamaschi

Tra le proposte che meglio rappresentano l’identità della rassegna spiccano il risottino Carnaroli stagionato 24 mesi con formaggio d’alpeggio, paprika dolce e polvere di funghi porcini oro firmato da Villa Neuchatel, e la guancia di vitello brasata al Valcalepio Magri Sereno con polenta taragna di Mais Rostrato Rosso di Rovetta ‘Cà di Lene’, proposta da Isacco Bistrot. Masa Chalet propone invece un cremoso al cioccolato bianco con crumble di mais rostrato di Rovetta, frutti rossi e olio al rosmarino, dessert che unisce territorio e ricerca gastronomica.

Nei menu trovano spazio trota di montagna, carni, selvaggina, formaggi d’alpeggio e polenta, elementi centrali dell’offerta culinaria locale. Ogni chef abbina vini selezionati tra le migliori cantine bergamasche, rafforzando il legame tra cucina e produzione vitivinicola del territorio.

Gesti semplici che raccontano l’origine dei prodotti genuini e il legame diretto tra terra e tavola

«Montagna di Gusto arriva alla quinta edizione e conferma un’idea semplice, che in questi anni ha funzionato: raccontare ValSeriana e Val di Scalve attraverso la tavola, mettendo in rete ristoratori e territorio. Il format resta quello collaudato perché è proprio la continuità, insieme alla qualità dei menu, ad aver costruito il successo delle passate edizioni. Quest’anno, siamo molto lieti delle tre nuove adesioni, che portano nuove firme e nuove interpretazioni della cucina di montagna, accanto ai ristoranti che hanno dato identità alla rassegna fin dall’inizio. Il nostro invito è quello di sedersi a tavola e scoprire, piatto dopo piatto, un territorio che sa sorprendere restando fedele alle sue radici», dichiara Michele Lazzaretti, Presidente del Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone.

Tutti i menu valorizzano prodotti locali e stagionali. Prenotazione obbligatoria contattando direttamente il ristorante scelto.