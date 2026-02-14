Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 14 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:31 | 117412 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

Sulla costa albanese, a Durazzo, apre un nuovo hotel 5 stelle superior affacciato sull’Adriatico. Il progetto, guidato da Adrian Bardhi con il supporto di Tito Trovato e di altri professionisti romagnoli, punta su turismo internazionale, design d’autore e gestione alberghiera di alto livello. Un investimento strategico che rafforza il posizionamento dell’Albania nel segmento luxury e business

14 febbraio 2026 | 15:38
Villa Pascucci Mare, il nuovo "6 stelle" in Albania che parla romagnolo

Sulla costa albanese, a Durazzo, apre un nuovo hotel 5 stelle superior affacciato sull’Adriatico. Il progetto, guidato da Adrian Bardhi con il supporto di Tito Trovato e di altri professionisti romagnoli, punta su turismo internazionale, design d’autore e gestione alberghiera di alto livello. Un investimento strategico che rafforza il posizionamento dell’Albania nel segmento luxury e business

di Redazione CHECK-IN
14 febbraio 2026 | 15:38
 

Indice

Sulla costa dell’Albania, a Durazzo, prende forma il Villa Pascucci Mare, un nuovo hotel 5 stelle superior destinato a ridefinire gli standard dell’ospitalità di alta gamma nei Balcani. La struttura, affacciata direttamente sul mare Adriatico, nasce dall’incontro tra imprenditoria locale e consolidato know-how romagnolo, con l’obiettivo di intercettare turismo internazionale, clientela business e viaggiatori alla ricerca di esperienze esclusive.

La vista sull'Adriatico che si gode dal Villa Pascucci Mare
La vista sull'Adriatico che si gode dal Villa Pascucci Mare

Il progetto rappresenta il risultato di un percorso professionale iniziato sulla Riviera romagnola e sviluppato attraverso competenze manageriali, progettuali e operative maturate nel settore alberghiero.

Villa Pascucci Mare: investimento strategico nel mercato alberghiero albanese

Cuore dell’iniziativa è l’imprenditore Adrian Bardhi, cresciuto professionalmente in Romagna dopo oltre dieci anni di lavoro stagionale a Riccione. Dal 2007 è fornitore ufficiale del marchio Pascucci in Albania, Kosovo, Montenegro e Macedonia, consolidando una rete imprenditoriale solida nei Balcani. Dopo l’apertura di Villa Pascucci, hotel 5 stelle sulle colline di Durazzo considerato tra i più apprezzati del Paese, Bardhi rilancia con Villa Pascucci Mare, nuova struttura di fascia altissima concepita per posizionarsi nel segmento luxury internazionale.

Il primo hotel Villa Pascucci, 5 stelle sulle colline di Durazzo
Il primo hotel Villa Pascucci, 5 stelle sulle colline di Durazzo

Il nome rappresenta un omaggio ad Alberto Pascucci, figura di riferimento umano e professionale, e richiama un modello imprenditoriale fondato su reputazione, affidabilità e qualità nel tempo.

Project management e competenze romagnole per un hotel di alta gamma

La direzione operativa del progetto è affidata a Tito Trovato, professionista residente a Cesenatico e noto per la gestione e valorizzazione di strutture tra Cesenatico e Gatteo Mare. In qualità di project manager, coordina l’avvio dell’hotel, la formazione del personale e la definizione delle strategie di sviluppo, garantendo standard elevati di gestione alberghiera.

Da sinistra, Tito Trovato, Adrian Bardhi e Andrea Baschetti
Da sinistra, Tito Trovato, Adrian Bardhi e Andrea Baschetti

La progettazione architettonica porta la firma di Marco Lucchi, mentre in precedenza Luca Tausani aveva curato il concept di Villa Pascucci a Durazzo. La fase esecutiva e la fornitura degli arredi sono seguite dall’imprenditore Andrea Baschetti di Cattolica, titolare di Edil Contract, rafforzando la presenza di competenze italiane specializzate nel settore hospitality.

Turismo internazionale e segmento business: Albania in crescita

Secondo Trovato «l’Albania sta vivendo una fase di forte crescita, soprattutto nei segmenti business e boutique hotel», sostenuta dall’arrivo di turisti e investitori internazionali. Il nuovo hotel "6 stelle" in Albania si inserisce in questo contesto dinamico, offrendo spazi moderni, servizi personalizzati e ambienti progettati per una clientela esigente.

«Servono burocrazia funzionale e, soprattutto, un sistema bancario fondato sulla reputazione e sulla buona fede, capace di sostenere le imprese anche nei momenti difficili senza ambiguità», sottolinea Trovato. «Senza correttezza, tempi certi e rapporti trasparenti non può esserci sviluppo. L’imprenditore ha bisogno di interlocutori credibili, non solo di finanziamenti. Anche per questo abbiamo scelto l’Albania per realizzare un "6 stelle"».

Un progetto che rafforza il posizionamento dell’Albania nel lusso

Oltre all’attività imprenditoriale nel turismo, Bardhi è presidente della Dinamo Tirana City, squadra della Serie A albanese, confermando una presenza crescente nel panorama economico e sportivo nazionale.

Con Villa Pascucci Mare, l’Albania consolida la propria attrattività nel mercato del turismo di lusso, puntando su investimenti strutturati, professionalità internazionali e una visione orientata alla qualità. Un progetto che ambisce a diventare riferimento per l’ospitalità d’eccellenza sull’Adriatico e nei Balcani.

Villa Pascucci Mare
Rruga Taulantia Durazzo (Albania)
Tel +355 68 2004714

© Riproduzione riservata STAMPA

 
hotel 6 stelle Albania Villa Pascucci Mare turismo di lusso Albania hotel di alta gamma Adriatico investimento alberghiero Albania Tito Trovato Adrian Bardhi architetto Marco Lucchi Luca Tausani turismo internazionale BalcaniAdrian Bardhi Tito Trovato Luca Tausani Alberto Pascucci Marco Lucchi Andrea Baschetti
 
