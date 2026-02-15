Arte, mare e giardini subtropicali: il nuovo volto dell'hotel Hacienda del Mar

Ad aprile riaprirà Hacienda del Mar, icona affacciata sul Mediterraneo che torna protagonista sulla Costa del Sol dopo un accurato rebranding sotto il marchio The Meliá Collection, espressione upscale di Meliá Hotels International. Un restyling profondo valorizza architettura andalusa, giardini subtropicali, arte contemporanea e un’offerta di ospitalità di lusso pensata per un pubblico internazionale.

Il nuovo Hacienda del Mar

Hotel di lusso a Estepona: posizione strategica tra mare e Marbella

Situato a Bahía Estepona, a pochi minuti da Marbella, il resort gode di una posizione privilegiata fronte mare. L’affaccio diretto sulla spiaggia e la vicinanza ai principali campi da golf e ai porti turistici rendono la struttura un riferimento per chi cerca un hotel 5 stelle sulla Costa del Sol capace di coniugare relax, lifestyle e accessibilità. L’area circostante, caratterizzata da clima mite tutto l’anno, unisce paesaggi mediterranei, cultura andalusa e servizi di alto livello, elementi che rafforzano l’appeal della destinazione anche in chiave destagionalizzata.

La nuova lobby di Hacienda del Mar

Restyling e rebranding: il nuovo corso firmato The Meliá Collection

L’ingresso nel portfolio di The Meliá Collection segna una fase di rilancio orientata all’esperienza. Il progetto ha interessato in modo significativo la lobby monumentale, oggi ancora più luminosa e scenografica, cuore pulsante dell’accoglienza. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai giardini subtropicali, recuperati e valorizzati attraverso un attento intervento paesaggistico che ne esalta la ricchezza botanica e la continuità con il mare. Gli spazi comuni sono stati reinterpretati con arredi contemporanei, materiali naturali e richiami all’identità locale, in un dialogo costante tra heritage architettonico e comfort moderno. Il risultato è un ambiente coerente con il posizionamento luxury del brand, capace di offrire un’esperienza distintiva e riconoscibile.

La Penthouse Duplex

Camere e suite vista mare: comfort, luce e identità mediterranea

Le camere e suite vista mare a Estepona rappresentano uno dei punti di forza della struttura. Ampie metrature, terrazze private e affacci panoramici sul Mediterraneo caratterizzano le diverse categorie, progettate per rispondere alle esigenze di coppie, famiglie e ospiti long stay. I materiali naturali, le tonalità calde e le ampie superfici vetrate amplificano la luce della Costa del Sol, mentre le dotazioni premium e la qualità dei tessili contribuiscono a un’esperienza di soggiorno orientata al benessere e alla privacy. Le suite, con spazi living separati e soluzioni abitative più ampie, si rivolgono a chi ricerca un livello superiore di esclusività.

Spa e piscine all’aperto: benessere fronte Mediterraneo

L’area benessere con Spa a Estepona completa l’offerta del resort con trattamenti dedicati, ambienti riservati al relax e percorsi pensati per il recupero psicofisico. L’atmosfera è improntata alla quiete, con spazi progettati per favorire equilibrio e rigenerazione. All’esterno, le piscine panoramiche immerse nei giardini subtropicali creano una continuità visiva con il mare, rafforzando il legame tra acqua, natura e architettura. Le aree lounge e il servizio dedicato contribuiscono a definire un’esperienza premium, ideale per soggiorni leisure e wellness retreat sulla Costa del Sol.

Le piscine esterne di Hacienda del Mar

Arte e design: la collezione con opere di Stefan Szczesny

Elemento distintivo del resort è la collezione d’arte che impreziosisce spazi comuni e camere. Tra le opere presenti figurano quelle dell’artista tedesco Stefan Szczesny, noto per l’uso vibrante del colore e per le composizioni ispirate alla luce mediterranea. Le opere dialogano con l’architettura in terracotta e con l’impianto scenografico degli ambienti, contribuendo a costruire un’identità estetica coerente e raffinata. L’arte diventa così parte integrante dell’esperienza di soggiorno, rafforzando il posizionamento culturale della struttura.

Una delle sale massaggi della sap di Hacienda del Mar

Giardini subtropicali e architettura in terracotta: il fascino andaluso

L’architettura richiama le grandi haciendas del Sud della Spagna, con facciate color terracotta, cortili interni e dettagli che evocano la cultura locale. I giardini subtropicali sulla Costa del Sol, ricchi di palme e vegetazione mediterranea, circondano l’intero complesso e accompagnano l’ospite lungo percorsi ombreggiati fino alla spiaggia. Il dialogo tra natura, architettura e mare rappresenta uno degli asset più rilevanti in termini di riconoscibilità e appeal internazionale.

Ristorazione mediterranea e lifestyle a Estepona

L’offerta gastronomica valorizza la cucina mediterranea sulla Costa del Sol, con proposte che mettono al centro ingredienti locali, pesce fresco e interpretazioni contemporanee dei sapori andalusi. I ristoranti e i bar vista mare offrono ambienti eleganti e luminosi, adatti sia a soggiorni leisure sia a momenti conviviali e occasioni speciali. La dimensione lifestyle si esprime anche attraverso spazi versatili dedicati a eventi privati, celebrazioni e incontri in una cornice panoramica di forte impatto scenografico.

La lobby del bar di Hacienda del Mar

Un resort iconico per il rilancio dell’hotellerie a Estepona

Con la riapertura primaverile, Hacienda del Mar si posiziona tra i resort di lusso a Estepona più attesi della stagione. La combinazione di brand internazionale, identità andalusa, arte e benessere contribuisce a rafforzare l’attrattività della destinazione, intercettando una domanda crescente di soggiorni esperienziali sul Mediterraneo.