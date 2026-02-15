Sul Mar Egeo c'è un beach club con taverna chic lontano dalla Mykonos rumorosa

Inaugurato nel 2025, Almiriki Beach & Taverna si è rapidamente affermato tra le destinazioni più apprezzate di Mykonos per chi ricerca un’esperienza balneare all’insegna della discrezione e dell’armonia con il paesaggio. Situato sulla spiaggia di Agrari, uno dei tratti costieri meno urbanizzati dell’isola, il progetto interpreta uno stile estivo ispirato alla Mykonos degli anni Settanta, quando semplicità, convivialità e rispetto per l’ambiente definivano l’identità locale.

Almiriki Beach & Taverna, una delle destinazioni più gettonate di Mykonos

La posizione privilegiata consente di vivere il mare lontano dai circuiti più affollati, in un contesto naturale ancora intatto. L’ampiezza della spiaggia, le acque calme e la presenza delle tamerici creano un ambiente ideale per chi desidera relax, privacy e contatto diretto con l’Egeo.

Spiaggia di Agrari: natura incontaminata e atmosfera esclusiva

La giornata ad Almiriki Beach segue il ritmo della natura. La spiaggia ampia e ariosa invita a lunghe soste sulla sabbia, tra nuotate rigeneranti e momenti di quiete. L’ombra naturale degli alberi e la brezza marina contribuiscono a definire un’esperienza balneare autentica, lontana dalle dinamiche più mondane.

La spiaggia di Almiriki a Mykonos

La luce che cambia nel corso delle ore scandisce il tempo, favorendo conversazioni rilassate e un approccio lento alla vacanza. Questo equilibrio tra paesaggio, silenzio e comfort rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta.

Almiriki Taverna: cucina greca stagionale con ingredienti locali

Cuore gastronomico dell’esperienza è Almiriki Taverna, spazio informale che propone una cucina greca stagionale, diretta e radicata nella cultura dell’isola. Gli ingredienti provengono in larga parte dal territorio, inclusa la fattoria della famiglia Myconian Collection, a garanzia di freschezza e filiera controllata.

La sala dell'Almiriki Taverna, spazio informale che propone una cucina greca stagionale

I piatti, pensati per la condivisione, valorizzano materie prime locali e ricette identitarie. Il pranzo diventa un naturale prolungamento della permanenza in spiaggia, trasformandosi in un momento conviviale che può estendersi fino al pomeriggio, senza rigidità di orari. L’esperienza culinaria si integra così con il contesto marino, mantenendo coerenza tra paesaggio e proposta gastronomica.

Almiriki Pool Bar: cocktail e vista sulla baia di Agrari

A completare l’offerta, Almiriki Pool Bar accompagna il prosieguo della giornata con una selezione di cocktail curati, musica mai invadente e una vista aperta sulla baia. L’ambiente favorisce l’incontro e la socialità in un’atmosfera misurata, coerente con la filosofia dell’intero progetto.

La piscina e il pool Bar dell'Almiriki Beach & Taverna

La proposta beverage è studiata per valorizzare la freschezza e la leggerezza, mantenendo sempre centrale il rapporto con il paesaggio circostante.

Almiriki Wellness Cabanas: trattamenti open-air ispirati all’Egeo

Per chi desidera un’esperienza più raccolta, le Almiriki Wellness Cabanas offrono trattamenti open-air immersi in un contesto verde e riservato. L’approccio si ispira agli elementi naturali dell’Egeo e alle pratiche classiche della wellness greca, con percorsi pensati per accompagnare in modo armonico il ritmo della giornata.

Le Almiriki Wellness Cabanas offrono trattamenti open-air immersi in un contesto riservato

La dimensione essenziale e misurata degli spazi contribuisce a rafforzare la sensazione di equilibrio tra corpo, ambiente e tempo.

Eventi privati a Mykonos: una location esclusiva sul mare

Con il calare della sera, Almiriki Beach & Taverna assume un’atmosfera ancora più intima. La spiaggia si svuota, la luce si fa morbida e la cena viene servita all’aperto, lasciando che siano mare e cielo a definire il momento.

Anche la sera, l'Almiriki Beach & Taverna si anima con party esclusivi

Questa riservatezza rende la location ideale per eventi privati di alto profilo a Mykonos, incontri selezionati e celebrazioni dove esperienza e atmosfera prevalgono sull’apparenza. Ideato da Myconian Collection, il progetto rappresenta una proposta coerente e raffinata per chi desidera vivere Mykonos in modo più sobrio e consapevole, in continuità con l’anima più autentica dell’isola.