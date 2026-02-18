La Ménagère Roma aggiorna gli spazi: nuovi banchi e vetrine progettati ad hoc

A pochi passi da Piazza di Spagna, nel cuore del rione Colonna in via Mario De' Fiori, La Ménagère Roma rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di ristorazione completa. Nato come seconda sede del celebre locale fiorentino, il locale unisce ristorante, cocktail bar e caffetteria in un unico spazio, progettato per accogliere ospiti in un ambiente ricercato, curato nei dettagli e caratterizzato da un forte legame tra architettura e design.

La sala de La Ménagère Roma

Il concept del locale punta a trasformare ogni visita in un’esperienza immersiva: dal pranzo informale alla cena gourmet, passando per i momenti di relax al bar o al tavolo della pasticceria. La cucina de La Ménagère Roma propone piatti che esaltano le materie prime italiane, valorizzando la stagionalità e la freschezza degli ingredienti. La selezione di cocktail, realizzata con creatività e tecnica, completa un’offerta capace di dialogare con l’identità estetica e l’atmosfera raffinata dell’intero spazio.

Il banco del bar de La Ménagère Roma, con mensole di design illuminate

Gli elementi decorativi, le luci e i materiali utilizzati creano un ambientazione elegante e accogliente, in cui ogni dettaglio è pensato per integrarsi armonicamente con la funzionalità operativa. La Ménagère Roma si distingue così per un equilibrio tra esperienza culinaria e design, offrendo agli ospiti un luogo unico dove gusto e estetica si fondono.

Prisma porta tecnologia e performance nella ristorazione

Nel progetto de La Ménagère Roma, l'azienda trevigiana Prisma ha svolto un ruolo centrale nell’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate. Prisma ha realizzato tre cocktail station complete, pensate per coniugare estetica e funzionalità operativa, una drink rail dove vengono integrati materiali di pregio come acciaio inox e finiture in rame galvanico. Le mensole illuminate e personalizzate con il nome del locale trasformano elementi tecnici in segni identitari, valorizzando la brand identity senza compromettere le performance del servizio.

Una drink rail dove vengono integrati materiali di pregio come acciaio inox e finiture in rame galvanico, col nome del locale per rafforzare la brand identity

I retrobanchi del bar, realizzati in acciaio con unità refrigeranti, presentano finiture brunite e maniglie inclinate a 45 gradi, combinando funzionalità e design. Le sovrastrutture in acciaio inox, abbinate a piani in vetro retroilluminato, creano un equilibrio tra luce e materia, rendendo armonico ciò che normalmente rimarrebbe invisibile.

I retrobanchi del bar, realizzati in acciaio con unità refrigeranti

La vetrina pasticceria, con piano espositivo in finitura rame, garantisce il rispetto delle corrette temperature per i prodotti e valorizza la presentazione visiva degli stessi. Paola e Anna Ongaro, titolari di Prisma, sottolineano: «Siamo felici di aver realizzato per La Ménagère Roma un intervento che ha richiesto equilibrio, sensibilità estetica e rigore tecnico, capace di amplificare l’anima del luogo. Il risultato è una perfetta fusione tra tecnica e atmosfera, in cui le realizzazioni di Prisma non si limitano a rispondere a esigenze operative, ma diventano parte integrante dell’identità dello spazio».

La vetrina di pasticceria con piano espositivo in finitura rame

Tutte le realizzazioni vengono sviluppate considerando il contesto architettonico, con un processo integrato che garantisce affidabilità e continuità operativa, trasformando vincoli tecnici in opportunità di design. Il banco bar e le strutture operative diventano così un elemento narrativo all’interno dell’architettura del locale.

Prisma: eccellenza per l'acciaio inox nella ristorazione professionale

Fondata nel 1983 a San Polo di Piave, Prisma è un’azienda italiana leader nella realizzazione di soluzioni custom in acciaio inox per la ristorazione professionale, l’hospitality e il settore navale. L’azienda si distingue per la capacità di trasformare esigenze funzionali complesse in soluzioni su misura, dove tecnica, design e materiali dialogano in modo coerente con l’identità dei luoghi. Il metodo Prisma si basa sulla combinazione di competenze artigianali e tecnologie industriali avanzate, utilizzando materiali come acciaio inox, vetro, legno e pietra. Ogni intervento viene studiato per rispondere a vincoli operativi e allo stesso tempo esaltare l’estetica dello spazio.

A La Ménagère a Roma Prisma ha portato soluzioni tecnologiche e allo stesso tempo eleganti

Prisma opera esclusivamente in ambito B2B, servendo settori ad alta complessità come hotellerie di lusso, ristorazione professionale, grande distribuzione organizzata e navale. Nel settore navale e hospitality, l’azienda ha consolidato una reputazione internazionale, affrontando progetti con alti livelli di complessità tecnica e logistica, trasformando vincoli e limiti in elementi di design distintivi. Oggi, Paola e Anna Ongaro affiancano il padre Silvano Ongaro alla guida di Prisma, continuando a sviluppare soluzioni in cui personalizzazione, efficienza e qualità si combinano con un forte legame con il territorio e una filiera prevalentemente locale. Ogni progetto rappresenta una sfida per coniugare funzionalità e linguaggio estetico, come dimostra l’installazione de La Ménagère Roma.

L’integrazione tra estetica e funzionalità: un modello per l’hospitality

Il caso de La Ménagère Roma dimostra come Prisma sia in grado di integrare tecnologia e design per migliorare l’esperienza di ristorazione. Le soluzioni realizzate trasformano spazi operativi in elementi identitari, valorizzando i prodotti e l’esperienza degli ospiti. L’uso di materiali nobili, finiture personalizzate e sistemi tecnologici avanzati rende il locale un esempio di hospitality contemporanea, in cui ogni dettaglio tecnico contribuisce alla narrazione visiva e funzionale.