Dal mito di Garibaldi alle piscine panoramiche: riapre la spa più antica di Ischia

Il 28 aprile riapre Palazzo Manzi Terme & Spa, custode della fonte termale più antica di Ischia, il Gurgitello. Fondata nel 1863 da Luigi Manzi, offre esperienze di benessere tra piscine, percorsi sensoriali e trattamenti

19 febbraio 2026 | 19:12

Il 28 aprile riapre Palazzo Manzi Terme & Spa, storico hotel di Ischia che negli ultimi anni ha ridefinito l’ospitalità termale di lusso sull’isola. Fondato nel 1863 da Luigi Manzi, il resort custodisce la fonte termale più antica di Ischia, il Gurgitello, le cui acque minerali a 36°C sono note per le proprietà rigenerative e terapeutiche. La fama di queste acque ha attraversato i secoli: secondo le cronache locali, Giuseppe Garibaldi vi trovò sollievo dopo la battaglia in Aspromonte, confermando il ruolo delle sorgenti nella storia e nella vita sociale dell’isola. «Restituire nuova vita a questo luogo simbolo del benessere significa valorizzare tempo, cura e autenticità - commenta Rita Buono, proprietaria -. Offriamo esperienze pensate per il corpo e la mente, sfruttando le risorse naturali dell’isola».

Le acque del Gurgitello: percorsi termali e rigenerazione

La Spa di 1.650 mq è stata concepita come un percorso immersivo dove le acque del Gurgitello accompagnano trattamenti personalizzati, sviluppati da specialisti che integrano metodologie occidentali e orientali. Le aree includono piscine termali coperte, percorsi romani con sauna finlandese, bagno turco, tepidarium e docce emozionali, insieme a suite private con hammam e cabine massaggi. L’approccio mira a garantire un benessere completo e sensoriale, combinando idroterapia, aromaterapia e trattamenti su misura.

La filosofia dell’hotel si concentra sull’esperienza immersiva: ogni programma viene costruito sulle esigenze dell’ospite, con attenzione alla salute, al relax e alla rigenerazione metabolica. Non si tratta solo di riposo, ma di percorsi studiati per stimolare ossigenazione cellulare e recupero energetico.

Ospitalità e lifestyle mediterraneo

Palazzo Manzi Terme & Spa dispone di 55 camere e suite arredate con stile mediterraneo, spazi luminosi e collegamenti con giardini e terrazze. La struttura offre due ristoranti - Gli Ulivi e Le Bouganville - che propongono cucina curata e stagionale, valorizzando ingredienti locali e materie prime del territorio. Il bar panoramico permette di godere di una vista sulla baia, mentre ampi spazi interni ed esterni offrono aree relax e possibilità di esperienze all’aria aperta. L’hotel diventa così non solo luogo di soggiorno, ma punto di partenza per esplorare Ischia tra mare, natura e cultura, offrendo un’esperienza integrata che unisce relax, sapori locali e contatto diretto con l’ambiente.

Esperienze sensoriali e programmi su misura

Gli ospiti possono partecipare a percorsi guidati nell’uso delle acque minerali e in trattamenti olistici, oltre a sessioni di fitness e percorsi sensoriali progettati per stimolare corpo e mente. La proposta include programmi individuali, esperienze per coppie e percorsi dedicati a chi cerca equilibrio psicofisico e rigenerazione profonda. La combinazione di spa, piscine, suite private e attività outdoor rende l’hotel un vero destination spa del Mediterraneo.

Le acque che raccontano storia e salute

Il Gurgitello non è solo un’acqua termale: è un elemento identitario di Ischia. Le proprietà minerali sono al centro dei trattamenti, ma anche di racconti storici e culturali che arricchiscono l’esperienza dell’ospite. Dai bagni terapeutici frequentati da Garibaldi alle sessioni di idroterapia guidate da specialisti, ogni visita diventa un viaggio nella storia e nella salute dell’isola.

