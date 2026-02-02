Il Carnevale di Arco compie 150 anni: una settimana di eventi per tutte le età

Nel 2026 il Carnevale di Arco celebra 150 anni e, dal 7 al 15 febbraio, colori, maschere e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con Arcoland, il centro cittadino diventa un parco divertimenti dedicato ai bambini, mentre il Carnevale asburgico di Arco coinvolge anche il pubblico adulto con concerti, feste in maschera ed esperienze gastronomiche.

Il centro di Arco si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto durante il Carnevale

Arcoland: il Carnevale di Arco dedicato ai bambini

Per oltre una settimana Arco si trasforma in un vero parco divertimenti urbano, con musica, spettacoli e animazione itinerante. Clown, trampolieri e giocolieri animano le vie del centro, affiancati da giochi gonfiabili, scenografie e attività pensate per i più piccoli. Un calendario ricco che rende il Carnevale di Arco una delle manifestazioni più apprezzate dalle famiglie del Trentino.

Carnevale asburgico di Arco: origini storiche e atmosfera ottocentesca

Le prime testimonianze scritte del Carnevale di Arco risalgono al XV secolo, ma l’impianto attuale prende forma nel 1876, durante il periodo di massimo splendore turistico della città, frequentata dall’aristocrazia asburgica e dall’imperatore Francesco Giuseppe, che la scelse come residenza invernale. I festeggiamenti, caratterizzati da balli eleganti ed eventi mondani, furono sospesi nel 1912 e ripresi negli anni Sessanta, riportando in vita una celebrazione che ancora oggi coinvolge l’intera comunità. Il Carnevale asburgico rievoca la fine dell’Ottocento attraverso carri allegorici, antichi mestieri, concerti, pranzi e balli in costume nelle sale storiche del Casinò di Arco.

I carri allegorici rievocano l’atmosfera ottocentesca del Carnevale di Arco

Carnevalarco: spettacoli, giochi e intrattenimento diffuso

Accanto alla rievocazione storica, Carnevalarco propone un programma pensato per i bambini e i ragazzi. L’iniziativa arricchisce l’offerta con attività ludiche e spettacoli diffusi, trasformando Arco in un vero Paese dei Balocchi, capace di unire divertimento, socialità e valorizzazione del territorio.

Programma del Carnevale di Arco

Il programma del Carnevale di Arco prende il via sabato 7 febbraio e prosegue sabato 14 febbraio con due giornate pensate in particolare per un pubblico giovane. In entrambe le date, tre grandi strutture allestite nel centro cittadino ospitano spettacoli di magia, appuntamenti musicali e diverse forme di intrattenimento, trasformando la città in uno spazio dedicato al divertimento e alla socialità.

Domenica 8 febbraio il cuore degli eventi si sposta in viale delle Palme, dove sono in programma intrattenimenti musicali e spettacoli di cabaret, pensati per coinvolgere un pubblico trasversale e animare una delle aree più frequentate della città.

Il carnevale di Arco conquista i più piccoli con giochi, musica e spettacoli

Venerdì 13 febbraio il Carnevale entra nelle sale storiche del Casinò di Arco. Nel Salone delle Feste viene riproposto lo spettacolo di cabaret e musica “ArcoRida”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario, capace di unire comicità e intrattenimento in una cornice di grande fascino.

La manifestazione si conclude domenica 15 febbraio con “Buon compleanno Carnevale!”, una giornata di festa che affianca agli spettacoli la distribuzione gratuita di una torta lunga 150 metri sulla veranda del Casinò di Arco, realizzata per celebrare l’anniversario del Carnevale e condividere con il pubblico il momento conclusivo dell’evento.

Stand gastronomici e installazioni fotografiche

Durante l’intero periodo del Carnevale sono presenti stand di prodotti tipici locali, curati dal Gruppo Oratorio Arco, dagli Alpini e dalla Pro Loco Drena. Dal 15 gennaio, inoltre, diverse vie della città ospitano gigantografie storiche che raccontano il Carnevale di Arco attraverso immagini d’epoca e scatti delle edizioni passate.