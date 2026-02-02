San Valentino a Roma: cena gourmet e Spa di coppia a Villa Agrippina

Una cena romantica e un momento di puro relax in Spa: così Villa Agrippina - Gran Meliá Hotel diventa il luogo ideale per celebrare San Valentino nel cuore di Roma. Nella raffinata cornice di questo esclusivo resort urbano a cinque stelle, a pochi passi dal Vaticano e da Trastevere, gli innamorati potranno vivere un’esperienza intima e indimenticabile gustando la proposta gourmet, lasciandosi trasportare dalla magia della musica dal vivo e dal percorso benessere per due.

Couple Rituals: Spa di coppia a Villa Agrippina

Cena gourmet di San Valentino al ristorante Follie

Il mare e il mondo vegetale sono i protagonisti della proposta gastronomica ideato dallo chef Alfonso D’Auria. Campano ma romano d’adozione, lo chef accoglie gli ospiti al Follie, il fine dining del resort per guidarli in un percorso fatto di sapori sofisticati e ingredienti di stagione. La carta si apre con barbabietola, yogurt di bufala affumicato e miso di ceci, seguita da astice in tempura con topinambur e polvere di caffè.

Il viaggio tra i sapori prosegue con il risone di Gragnano mantecato al basilico, ostriche alla brace e Parmigiano Reggiano 36 mesi, fino al rombo arrostito con crema di sedano rapa alla vaniglia Bourbon e salsa allo zafferano. A chiudere, un momento di dolcezza con champagne, cioccolato e caviale di fragola, per un brindisi che celebra l’amore, mentre la musica dal vivo avvolge gli ospiti in un’atmosfera romantica e sospesa nel tempo.

Couple Rituals: Spa di coppia a Villa Agrippina

Ma non è tutto. Gli ospiti possono accedere alla SPA di Villa Agrippina, vera e propria boutique del benessere, per coccolarsi con il Couple Rituals, un trattamento pensato per regalare alle coppie un momento di riconnessione con sé stessi, disponibile per tutto il mese di febbraio.

Due ore di totale relax iniziano con accesso alla piscina idromassaggio esterna riscaldata, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e area relax, seguiti da due massaggi della durata di un’ora, completamente personalizzabili in base alle esigenze degli ospiti. Il rituale si conclude con due flute di Champagne accompagnati da fragole.