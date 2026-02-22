Design storico e camere moderne: l’hotel urbano di Tenerife con rooftop e piscina

Il Barceló Santa Cruz Contemporáneo, uno degli edifici più iconici del centro, ha completato una ristrutturazione integrale che ha richiesto un investimento di oltre 16 milioni di euro. La struttura, appartenente al Barceló Hotel Group, conferma l’impegno del brand verso destinazioni urbane e un’ospitalità di qualità, profondamente collegata alla vita locale, al patrimonio culturale e all’identità di ciascun luogo.

Il Barceló Santa Cruz Contemporáneo, perfetto esempio di integrazione urbana

Il Barceló Santa Cruz Contemporáneo, perfetto esempio di integrazione urbana

Situato nel cuore della città, l’hotel di categoria 4 stelle occupa un edificio progettato dall’architetto Félix Sáenz Marrero, esempio significativo dello stile razionalista canario della metà del XX secolo. La facciata, caratterizzata da un ritmo regolare di balconi e finestre, favorisce l’ingresso della luce naturale e rafforza l’integrazione dell’edificio con il contesto urbano.

Architettura e storia del Barceló Santa Cruz Contemporáneo

Originariamente costruito nel 1952 come Apartamentos Parque a uso residenziale, l’edificio ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. La conversione in hotel avvenne nel 1986 e, dal 2013, è gestito dal Barceló Hotel Group. La ristrutturazione recente ha preservato l’identità esterna dell’edificio, aggiornando gli interni secondo un concept contemporaneo che coniuga design urbano e funzionalità.

Il Barceló Santa Cruz Contemporáneo nasce nel 1952 come Apartamentos Parque a uso residenziale

Il Barceló Santa Cruz Contemporáneo nasce nel 1952 come Apartamentos Parque a uso residenziale

Sotto il motto “La città nell’hotel”, la struttura propone un’esperienza immersiva nella vita cittadina, rivolta sia ai turisti sia ai residenti. La posizione strategica sulla Rambla di Santa Cruz, accanto al Parque García Sanabria, consente un facile accesso ai principali punti amministrativi e commerciali della città.

Camere moderne e servizi esclusivi

L’hotel dispone di 135 camere progettate per soggiorni urbani, viaggi di lavoro e brevi fughe. Ogni ambiente combina comfort e design funzionale, offrendo spazi luminosi e arredi di qualità. Tra i servizi disponibili, una palestra all’avanguardia, sale per eventi aziendali e meeting, oltre a tre spazi gastronomici dedicati alla cucina locale.

Le stanze combinano comfort e design funzionale

Le stanze combinano comfort e design funzionale

La cura per il dettaglio, la continuità stilistica e l’attenzione all’esperienza degli ospiti trasformano ogni soggiorno in un percorso urbano personalizzato, valorizzando la connessione tra ospitalità e vita cittadina.

Gastronomia stellata con i fratelli Padrón

L’offerta gastronomica rappresenta uno dei punti di forza del Barceló Santa Cruz Contemporáneo. Il ristorante Sanabria Típicamente Santa Cruz, firmato dai fratelli Juan Carlos e Jonathan Padrón, propone un concept urbano che porta la cucina canaria d’alta gamma nel cuore della città.

All'interno dell'hotel, il ristorante Sanabria Típicamente Santa Cruz, firmato dai fratelli Juan Carlos e Jonathan Padrón

All'interno dell'hotel, il ristorante Sanabria Típicamente Santa Cruz, firmato dai fratelli Juan Carlos e Jonathan Padrón

I fratelli Padrón vantano due stelle Michelin per El Rincón de Juan Carlos e una stella Michelin per Poemas by Hermanos Padrón, oltre a tre Soles Repsol. A Sanabria Típicamente Santa Cruz, il format è più accessibile e informale, senza compromettere la qualità e l’eccellenza della loro cucina. La proposta gastronomica valorizza prodotti locali, pesce fresco e ingredienti di stagione, combinando sapori autentici con una tecnica precisa.

B·Heaven Macusamba: rooftop e social hub

Il rooftop B·Heaven Macusamba rappresenta il nuovo punto di incontro sociale dell’hotel. Aperto agli ospiti e al pubblico, lo spazio offre viste panoramiche sulla città, una piscina esclusiva e un ambiente pensato per momenti di relax, incontri sociali e aperitivi al tramonto.

Il rooftop B·Heaven Macusamba è il nuovo punto sociale dell'hotel

Il rooftop B·Heaven Macusamba è il nuovo punto sociale dell'hotel

Il menu Breeze, fresco e creativo, accompagna l’esperienza con proposte di mixology d’autore firmate da Yoni Mesa, Campione di Spagna Long Drink 2023 e qualificato al World Cocktail Championship Madeira 2024. La combinazione di cocktail innovativi, panorama urbano e atmosfera esclusiva rende il rooftop un luogo distintivo della scena sociale di Santa Cruz.

Collaborazioni e riconoscimenti

Barceló Hotel Group ringrazia la famiglia Medina per il supporto costante e la collaborazione nella realizzazione del progetto. La ristrutturazione integra architettura, design, servizi e gastronomia, consolidando il Barceló Santa Cruz Contemporáneo come riferimento per ospitalità urbana e cultura locale.

il Barceló Santa Cruz Contemporáneo vuol essere un riferimento per ospitalità urbana e cultura locale

il Barceló Santa Cruz Contemporáneo vuol essere un riferimento per ospitalità urbana e cultura locale

L’attenzione ai dettagli, la qualità dei servizi e l’integrazione con la vita cittadina fanno dell’hotel una destinazione ideale per chi cerca un soggiorno sofisticato senza rinunciare alla connessione con la città.