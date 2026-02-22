Ora si può viaggiare sul Nilo in una nuova barca tradizionale egiziana di lusso

La dahabiya di lusso Kyla rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità sul Nilo, progettata da Hany Samir, Co-Fondatore e managing partner di HMC Hospitality con oltre venticinque anni di esperienza nel settore. Con una lunghezza di 55 metri e una larghezza di 8 metri, l’imbarcazione offre un’esperienza esclusiva per viaggi privati, eventi aziendali, celebrazioni e momenti speciali. Lo studio di design DÉCO Interior Boutique del Cairo ha curato ogni ambiente, fondendo estetica contemporanea, funzionalità e comfort in un equilibrio armonioso e sofisticato.

La dahabiya di lusso Kyla

Suite di lusso e panorami sul Nilo

Le otto suite di Kyla sono caratterizzate da spazi ampi, arredi raffinati e decorazioni che richiamano la ricca eredità culturale egiziana. La Crown Suite incanta con pavimenti in rovere a spina di pesce, elementi d’arredo in legno chiaro e metallo nero, divano color ruggine e letto king-size, offrendo viste mozzafiato sul fiume. La Jacuzzi Suite con vasca freestanding, illuminazione soffusa e tocchi caldi di arancio e bronzo crea un’atmosfera romantica ideale per momenti di relax. La Terrace Suite dispone di terrazza privata con vasca esterna, materiali naturali e arredi minimalisti, mentre l’Executive Twin Suite combina due letti raffinati, arredi in legno e tessuti naturali con uno spazio di lavoro funzionale e panorami spettacolari. L’Executive King Suite unisce letto king-size, dettagli artigianali e palette calda per offrire un’esperienza di comfort e eleganza discreta. Ogni suite garantisce ampi spazi, lusso e viste uniche lungo il Nilo.

Una delle suite a bordo di Kyla

Cucina gourmet e tradizione egiziana

A bordo di Kyla, la cucina propone solo ingredienti freschi, selezionati tra le migliori qualità locali e internazionali, con una forte attenzione al km zero. Gli chef locali realizzano piatti della tradizione egiziana come Molokhia, zuppa di malva, Tajini Egiziano e Om Ali, budino di pane con latte, frutta secca e pasta sfoglia, combinandoli con proposte gourmet contemporanee. Gli ospiti possono gustare ogni piatto nelle aree lounge interne ed esterne, accompagnati da un servizio bar attento e raffinato, godendo di un’esperienza gastronomica completa.

Il ristorante a bordo di Kyla

Benessere, relax e attività a bordo

La dahabiya offre spazi dedicati al relax e al benessere, con spa, sauna e palestra interna attrezzata con treadmill, cyclette, manubri e tappetini yoga. Il sundeck e i sunbeds consentono di vivere il sole e i panorami unici del Nilo, mentre le lounge interne ed esterne creano un’atmosfera elegante e accogliente, ideale per momenti di lettura, relax o convivialità.

La piscina a bordo di Kyla

Filosofia sostenibile e impegno ambientale

Kyla adotta una politica sostenibile, offrendo amenities eco-friendly in collaborazione con MAMIBA Cosmetics, brand del Cairo certificato ISO, HALAL e RSPO. L’imbarcazione utilizza oltre il 50% di energia rinnovabile e materiali riciclabili, con una rigida policy plastic free. Il personale locale, altamente qualificato, garantisce un servizio attento, professionale e capace di anticipare ogni esigenza degli ospiti, unendo comfort e sostenibilità in ogni aspetto del viaggio.

La lounge di Kyla

Itinerario culturale da Luxor ad Aswan

L’itinerario di Kyla si snoda lungo il Nilo, attraversando i luoghi più iconici dell’antico Egitto. Dalla Valle dei Re al Tempio della Regina Hatshepsut, dal complesso di Karnak con il Viale delle Sfingi fino ai templi di Edfu e Kom Ombo, ogni tappa rivela la grandiosità di una civiltà millenaria tra arte, storia e spiritualità. Il viaggio unisce l’esplorazione culturale al lusso, creando un’esperienza memorabile e profondamente coinvolgente.

Itinerario culturale lungo il Nilo: arte e storia

Esperienze esclusive per il mercato italiano

L’esclusiva per l’Italia è curata da L’Impronta Travel Group e TED Travel Emotion Design, agenzie di luxury travel note per la capacità di progettare itinerari personalizzati e esperienze su misura. Grazie a una rete globale di contatti e a partnership con club prestigiosi come Bellini Club, LCC, Takumians e Six Senses, ogni viaggio a bordo di Kyla diventa un capitolo memorabile, combinando cultura, lusso e scoperta con servizi premium e attenzione ad ogni dettaglio.