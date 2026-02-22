Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 22 febbraio 2026

Ora si può viaggiare sul Nilo in una nuova barca tradizionale egiziana di lusso

La dahabiya di lusso Kyla offre un viaggio lungo il Nilo, tra scenari mozzafiato, siti storici e itinerari personalizzati. Otto suite eleganti, cucina gourmet, spa, palestra e servizi eco-sostenibili creano un’esperienza unica

Indice dei Contenuti

La dahabiya di lusso Kyla rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità sul Nilo, progettata da Hany Samir, Co-Fondatore e managing partner di HMC Hospitality con oltre venticinque anni di esperienza nel settore. Con una lunghezza di 55 metri e una larghezza di 8 metri, l’imbarcazione offre un’esperienza esclusiva per viaggi privati, eventi aziendali, celebrazioni e momenti speciali. Lo studio di design DÉCO Interior Boutique del Cairo ha curato ogni ambiente, fondendo estetica contemporanea, funzionalità e comfort in un equilibrio armonioso e sofisticato.

La dahabiya di lusso Kyla
Suite di lusso e panorami sul Nilo

Le otto suite di Kyla sono caratterizzate da spazi ampi, arredi raffinati e decorazioni che richiamano la ricca eredità culturale egiziana. La Crown Suite incanta con pavimenti in rovere a spina di pesce, elementi d’arredo in legno chiaro e metallo nero, divano color ruggine e letto king-size, offrendo viste mozzafiato sul fiume. La Jacuzzi Suite con vasca freestanding, illuminazione soffusa e tocchi caldi di arancio e bronzo crea un’atmosfera romantica ideale per momenti di relax. La Terrace Suite dispone di terrazza privata con vasca esterna, materiali naturali e arredi minimalisti, mentre l’Executive Twin Suite combina due letti raffinati, arredi in legno e tessuti naturali con uno spazio di lavoro funzionale e panorami spettacolari. L’Executive King Suite unisce letto king-size, dettagli artigianali e palette calda per offrire un’esperienza di comfort e eleganza discreta. Ogni suite garantisce ampi spazi, lusso e viste uniche lungo il Nilo.

Una delle suite a bordo di Kyla
Cucina gourmet e tradizione egiziana

A bordo di Kyla, la cucina propone solo ingredienti freschi, selezionati tra le migliori qualità locali e internazionali, con una forte attenzione al km zero. Gli chef locali realizzano piatti della tradizione egiziana come Molokhia, zuppa di malva, Tajini Egiziano e Om Ali, budino di pane con latte, frutta secca e pasta sfoglia, combinandoli con proposte gourmet contemporanee. Gli ospiti possono gustare ogni piatto nelle aree lounge interne ed esterne, accompagnati da un servizio bar attento e raffinato, godendo di un’esperienza gastronomica completa.

Il ristorante a bordo di Kyla
Benessere, relax e attività a bordo

La dahabiya offre spazi dedicati al relax e al benessere, con spa, sauna e palestra interna attrezzata con treadmill, cyclette, manubri e tappetini yoga. Il sundeck e i sunbeds consentono di vivere il sole e i panorami unici del Nilo, mentre le lounge interne ed esterne creano un’atmosfera elegante e accogliente, ideale per momenti di lettura, relax o convivialità.

La piscina a bordo di Kyla
Filosofia sostenibile e impegno ambientale

Kyla adotta una politica sostenibile, offrendo amenities eco-friendly in collaborazione con MAMIBA Cosmetics, brand del Cairo certificato ISO, HALAL e RSPO. L’imbarcazione utilizza oltre il 50% di energia rinnovabile e materiali riciclabili, con una rigida policy plastic free. Il personale locale, altamente qualificato, garantisce un servizio attento, professionale e capace di anticipare ogni esigenza degli ospiti, unendo comfort e sostenibilità in ogni aspetto del viaggio.

La lounge di Kyla
Itinerario culturale da Luxor ad Aswan

L’itinerario di Kyla si snoda lungo il Nilo, attraversando i luoghi più iconici dell’antico Egitto. Dalla Valle dei Re al Tempio della Regina Hatshepsut, dal complesso di Karnak con il Viale delle Sfingi fino ai templi di Edfu e Kom Ombo, ogni tappa rivela la grandiosità di una civiltà millenaria tra arte, storia e spiritualità. Il viaggio unisce l’esplorazione culturale al lusso, creando un’esperienza memorabile e profondamente coinvolgente.

Itinerario culturale lungo il Nilo: arte e storia
Esperienze esclusive per il mercato italiano

L’esclusiva per l’Italia è curata da L’Impronta Travel Group e TED Travel Emotion Design, agenzie di luxury travel note per la capacità di progettare itinerari personalizzati e esperienze su misura. Grazie a una rete globale di contatti e a partnership con club prestigiosi come Bellini Club, LCC, Takumians e Six Senses, ogni viaggio a bordo di Kyla diventa un capitolo memorabile, combinando cultura, lusso e scoperta con servizi premium e attenzione ad ogni dettaglio.

Kyla barca nilo egitto cairo HMC HospitalityHany Samir
 
