Viaggio in India: i dolci tipici da provare tra mercati e street food

Avete mai fatto un salto in India per vivere la sua anima dolcissima? Fra le mille meraviglie che mi hanno lasciato senza parole (fra cui il Taj Mahal ad Agra, l'Amber Fort a Jaipur, per non parlare di Qutub Minar a Delhi), anche il cibo indiano e i suoi dolci in primis sono un patrimonio culturale e gustativo straordinario fatto di latte, spezie e profumi intensi che sono rimasti scolpiti nella memoria. Ho assaggiato un'ampia gamma di dolci e non mi sono fatta mancare nemmeno la pasticceria più nota dell'India, la catena LMB Sweets a Jaipur, capitale del Rajasthan che propone 200 tipi di dolci, ma lasciatemi dire che il meglio l'ho trovato per le strade, nell'immensa umanità vibrante dell'India.

Nan Khatai e Milk Peda: biscotti e dolci di latte da non perdere

I tre dolci che non potete perdere nel vostro golosissimo passaggio in India? Nan Khatai, Milk Peda e Mukhwas. I nomi sono pressochè sconosciuti ma queste prelibatezze si trovano ovunque, nei bazar, sulle strade e anche nei ristoranti autentici. Iniziamo dai biscotti! Nelle stradine del famoso mercato di Chandni Chowk a Old Dehli, su piccole piastre in ghisa vengono cotti dei biscotti tradizionali, croccanti, friabili e che si mangiano caldissimi . Ho scoperto il nome e non è stato facile...sono i Nan Khatai e sono buonissimi! Poi, Il Milk Peda (dolce di latte e panna) che ha catturato subito la mia attenzione. Anche questi li ho trovati nel cuore di Old Delhi e sono fatti con latte, panna affiorata (malai) e cardamomo.

Mukhwas, Jalebi e Gulab Jamun: i dolci simbolo della tradizione indiana

Mukhwas! Lo so, è quasi impronunciabile, ma è un rito irrinunciabile! Per pulire il palato, il pasto termina con una manciata di semi di finocchio e cristalli di zucchero colorati. Vi assicuro che mangiare il Mukhwas dopo aver assaggiato il Thali (piatto nazionale indiano con diverse portate con selezioni di salse e riso) è un toccasana e ti pulisce la bocca a meraviglia. Una nota di merito poi va ai Jalebi, riccioli di pasta fritta imbevuti di sciroppo da sgranocchiare, una sorta di piccola pasticceria come “chicca finale”. Ma arriviamo al piatto forte: i Gulab Jamun, fra i dolci più amati della cucina tradizionale indiana che ho trovato ovunque per le strade dell’India e che regnavano sovrani in uno dei quartieri più iconici di Delhi, a Pahar Ganj.

Deliziose sfere dal colore dorato, impasto a base di semolino e ghee (burro chiarificato indiano) i Gulab Jamun cuociono scenograficamente davanti ai passanti ingolositi. Vengono dorati con una frittura in olio abbondantissimo in una grossa padella. Dopo la frittura vengono immersi in un'altra padella con uno sciroppo delizioso a base di zucchero, acqua, acqua di ros e cardamomo e fatti riposare per ore nello sciroppo caldo che li rende soffici e succosi. Mi ha ricordato alla lontana il nostro babà. Il sapore è molto dolce, lattiginoso, speziato e sono una bontà che ti arriva dritta al cuore, una scossa di dolcezza che ti elettrizza. Sono i dolci della celebrazione, dei momenti più importanti della vita come matrimoni, nascite e offrirli significa dire: oggi è un giorno che conta.

Viaggio in India di 12 giorni: da Delhi ad Agra tra spezie e dolcezza

Come un viaggio in India di 12 giorni travolgenti, da Delhi ad Agra, davanti al Taj Mahal che dal vivo è davvero impressionante, poi Jaipur con i suoi colori pieni, i palazzi che sembrano dipinti e i mercati dove perdi il senso del tempo. Un viaggio che non è per tutti e di cui il cibo è una delle sue massime espressioni: un universo di sapori che travolge, dove le spezie sono le regine, il piccante la parola d'ordine e i dolci un distillato di immensa dolcezza e ritualità profonda.

L'India ti resta addosso, fra la polvere, il rumore, la vita che ti travolge e ti stordisce come i suoi sapori fortissimi e indimenticabili. Come un sorso di Masala tè, l'anima speziata dell'India che è un abbraccio di profumi e un Gulab Jamun, il dolce che più di tutti ti dice “Sei il benvenuto”, senza bisogno di parole.