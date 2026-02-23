Caracciolo Hospitality punta sul lungomare di Napoli con l’Hotel Miramare

Caracciolo Hospitality Group consolida la propria presenza in Campania annunciando l’ingresso dell’Hotel Miramare di Napoli nella sua collezione a partire dal 2026. L’accordo di gestione esclusiva con Essenza Hospitality, guidata dall’ingegner Giovanni Paone, integra una struttura iconica sul lungomare, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità di alta gamma sul fronte mare.

Ecco come diventerà l'Hotel Miramare di Napoli

Collaborazione e visione condivisa

«Con la nuova gestione del Miramare vogliamo consolidare la nostra presenza strategica sul territorio campano, offrendo un’ospitalità autentica e elegante che dialoghi con il patrimonio culturale e paesaggistico della città», dichiara Costanzo Jannotti Pecci, ceo di Caracciolo Hospitality Group. «Essenza Hospitality curerà i due ristoranti della struttura, valorizzando l’Alta Cucina del pluristellato Vincenzo Guarino in un contesto panoramico unico», aggiunge l’ingegner Giovanni Paone.

Costanzo Jannotti Pecci, ceo di Caracciolo Hospitality Group (a destra), insieme a Giovanni Paone, alla guida di Essenza Hospitality

Tra storia, design e sostenibilità

I lavori di ristrutturazione, iniziati a metà 2025 e con una durata stimata di circa due anni, mirano a recuperare l’eleganza storica dell’edificio integrandola con soluzioni contemporanee di design, comfort e sostenibilità. Il Miramare si propone come luxury seaside leisure, con un’identità costruita attorno all’eleganza mediterranea, ospitalità panoramica e charme urbano, rivolgendosi a una clientela internazionale in cerca di esperienze distintive.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati a metà 2025

Una strategia di crescita territoriale

L’ingresso del Miramare consente a Caracciolo Hospitality Group di completare la propria presenza in Campania. Palazzo Caracciolo presidia centro storico e business, Hotel de Bonart Naples interpreta l’ospitalità artistica contemporanea, mentre il Grand Hotel Telese si concentra su turismo immersivo e benessere. Con il Miramare, il gruppo abbraccia il mare, creando un’offerta multiforme coerente per stile, qualità e identità, rafforzando la leadership nell’hotellerie di fascia alta nel Sud Italia.