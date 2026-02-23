Masterclass e visite guidate: il Cork Whiskey Fest racconta gli spirits irlandesi

Dal 27 al 29 marzo 2026, la città di Cork si prepara a ospitare la quarta edizione del Cork Whiskey Fest, manifestazione che negli ultimi anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti dedicati agli spirits in Irlanda. L’evento rappresenta un’occasione di incontro tra produttori, appassionati e operatori del settore, con particolare attenzione alla tradizione e all’innovazione nella produzione di whiskey, birre, sidri e altri distillati. La città, seconda per popolazione dopo Dublino, vanta una lunga storia legata alla produzione di whiskey grazie alla presenza della storica Midleton Distillery, polo di riferimento per amatori e studiosi.

La città irlandese di Cork è pronta ad ospitare il 4° Cork Whiskey Fest

Brand Expo & Socials al Cork City Hall

Il fulcro della manifestazione sarà il Brand Expo & Socials, ospitato al Cork City Hall venerdì 27 e sabato 28 marzo dalle 19:00 alle 22:30. La nuova sede consente di accogliere oltre 60 produttori provenienti da diverse distillerie, birrifici e aziende di sidro, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino i processi di produzione e di conoscere le storie legate a ciascuna etichetta. Tra i distillati presentati figurano whiskey tradizionali e sperimentali, ma anche gin, rum, vodka e il tradizionale poitín, distillato tipico irlandese che ha radici antiche nella cultura rurale e nella resistenza fiscale alla dominazione inglese.

Whiskey irlandese protagonista dal 27 al 29 marzo a Cork

I partecipanti riceveranno un bicchiere ufficiale del festival e potranno degustare le produzioni abbinate a mixer forniti dall’organizzazione. Sarà inoltre possibile approfondire le tecniche produttive direttamente con i rappresentanti delle distillerie, dando così rilievo al patrimonio artigianale e culturale legato alla produzione locale di spirits.

Masterclass e degustazioni nel centro storico

Parallelamente al Brand Expo, Oliver Plunkett Street ospiterà oltre 15 eventi esclusivi tra masterclass, degustazioni guidate e approfondimenti storici, pensati per offrire una panoramica completa sul mondo del whiskey e dei distillati irlandesi. I programmi comprendono sessioni dedicate alla scoperta di vintage whiskey crocks, whiskey torbati in stile pot still e blend sperimentali. Gli incontri offrono ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con produttori affermati e emergenti, in un percorso che unisce conoscenza tecnica e cultura del bere.

Distillery Day alla Midleton Distillery

Uno dei momenti più attesi del festival sarà il Distillery Day del 28 marzo presso la Midleton Distillery. Qui sarà possibile visitare i magazzini e gli spazi produttivi, osservare le fasi di lavorazione e comprendere il ruolo dei maestri distillatori. Durante la giornata, verranno proposte degustazioni di alcune delle etichette più rappresentative della distilleria, tra cui Jameson, Redbreast e la linea sperimentale Method and Madness. L’iniziativa consente di approfondire la tradizione irlandese del whiskey in un contesto operativo, offrendo una prospettiva diretta sulla produzione e sull’evoluzione delle tecniche.

La Midleton Distillery

Turismo, cultura e formazione

Organizzato anche da Laurie O’Dwyer, noto per il podcast Whiskey Chats, il festival si propone come evento culturale oltre che come vetrina dei distillati. Il programma mira a favorire la conoscenza del patrimonio irlandese degli spirits, con particolare attenzione alla storia, alle tecniche e alla biodiversità dei prodotti. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi turistici primaverili della città, contribuendo a valorizzare Cork come destinazione per viaggiatori interessati alla cultura alimentare e alla scoperta di distillati locali.