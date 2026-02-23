Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 23 febbraio 2026  | aggiornato alle 12:09 | 117566 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

27-29 marzo

Masterclass e visite guidate: il Cork Whiskey Fest racconta gli spirits irlandesi

Dal 27 al 29 marzo 2026 Cork ospita il Cork Whiskey Fest, evento in crescita dedicato agli spirits irlandesi. Oltre 60 produttori, degustazioni, masterclass e visite alla Midleton Distillery trasformano la città irlandese

di Redazione CHECK-IN
 
23 febbraio 2026 | 08:30

Masterclass e visite guidate: il Cork Whiskey Fest racconta gli spirits irlandesi

Dal 27 al 29 marzo 2026 Cork ospita il Cork Whiskey Fest, evento in crescita dedicato agli spirits irlandesi. Oltre 60 produttori, degustazioni, masterclass e visite alla Midleton Distillery trasformano la città irlandese

di Redazione CHECK-IN
23 febbraio 2026 | 08:30
 

Dal 27 al 29 marzo 2026, la città di Cork si prepara a ospitare la quarta edizione del Cork Whiskey Fest, manifestazione che negli ultimi anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti dedicati agli spirits in Irlanda. L’evento rappresenta un’occasione di incontro tra produttori, appassionati e operatori del settore, con particolare attenzione alla tradizione e all’innovazione nella produzione di whiskey, birre, sidri e altri distillati. La città, seconda per popolazione dopo Dublino, vanta una lunga storia legata alla produzione di whiskey grazie alla presenza della storica Midleton Distillery, polo di riferimento per amatori e studiosi.

Masterclass e visite guidate: il Cork Whiskey Fest racconta gli spirits irlandesi

La città irlandese di Cork è pronta ad ospitare il 4° Cork Whiskey Fest

Brand Expo & Socials al Cork City Hall

Il fulcro della manifestazione sarà il Brand Expo & Socials, ospitato al Cork City Hall venerdì 27 e sabato 28 marzo dalle 19:00 alle 22:30. La nuova sede consente di accogliere oltre 60 produttori provenienti da diverse distillerie, birrifici e aziende di sidro, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino i processi di produzione e di conoscere le storie legate a ciascuna etichetta. Tra i distillati presentati figurano whiskey tradizionali e sperimentali, ma anche gin, rum, vodka e il tradizionale poitín, distillato tipico irlandese che ha radici antiche nella cultura rurale e nella resistenza fiscale alla dominazione inglese.

Masterclass e visite guidate: il Cork Whiskey Fest racconta gli spirits irlandesi

Whiskey irlandese protagonista dal 27 al 29 marzo a Cork

I partecipanti riceveranno un bicchiere ufficiale del festival e potranno degustare le produzioni abbinate a mixer forniti dall’organizzazione. Sarà inoltre possibile approfondire le tecniche produttive direttamente con i rappresentanti delle distillerie, dando così rilievo al patrimonio artigianale e culturale legato alla produzione locale di spirits.

Masterclass e degustazioni nel centro storico

Parallelamente al Brand Expo, Oliver Plunkett Street ospiterà oltre 15 eventi esclusivi tra masterclass, degustazioni guidate e approfondimenti storici, pensati per offrire una panoramica completa sul mondo del whiskey e dei distillati irlandesi. I programmi comprendono sessioni dedicate alla scoperta di vintage whiskey crocks, whiskey torbati in stile pot still e blend sperimentali. Gli incontri offrono ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con produttori affermati e emergenti, in un percorso che unisce conoscenza tecnica e cultura del bere.

Montasio Cattel

Distillery Day alla Midleton Distillery

Uno dei momenti più attesi del festival sarà il Distillery Day del 28 marzo presso la Midleton Distillery. Qui sarà possibile visitare i magazzini e gli spazi produttivi, osservare le fasi di lavorazione e comprendere il ruolo dei maestri distillatori. Durante la giornata, verranno proposte degustazioni di alcune delle etichette più rappresentative della distilleria, tra cui Jameson, Redbreast e la linea sperimentale Method and Madness. L’iniziativa consente di approfondire la tradizione irlandese del whiskey in un contesto operativo, offrendo una prospettiva diretta sulla produzione e sull’evoluzione delle tecniche.

Masterclass e visite guidate: il Cork Whiskey Fest racconta gli spirits irlandesi

La Midleton Distillery

Turismo, cultura e formazione

Organizzato anche da Laurie O’Dwyer, noto per il podcast Whiskey Chats, il festival si propone come evento culturale oltre che come vetrina dei distillati. Il programma mira a favorire la conoscenza del patrimonio irlandese degli spirits, con particolare attenzione alla storia, alle tecniche e alla biodiversità dei prodotti. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi turistici primaverili della città, contribuendo a valorizzare Cork come destinazione per viaggiatori interessati alla cultura alimentare e alla scoperta di distillati locali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cork Whiskey Fest turismo Irlanda whiskey Cork eventi distillerie Midleton Distillery hospitality primavera
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Parmigiano Reggiano
Salomon
Per dell'Emilia Romagna
Grana Padano
Great Taste Italy
Parmigiano Reggiano
Salomon
Per dell'Emilia Romagna
Grana Padano
Horeca Expoforum
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026