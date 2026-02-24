Un angolo di Parigi nel cuore di Brescia: apre il bistrot Laurée

Menu Apri login
Nel centro di Brescia apre Laurée, caffetteria bistrot di ispirazione parigina: un format quotidiano fra colazioni, piatti da bistrot e aperitivi, pensato per accompagnare la città durante tutta la giornata

Nel centro di Brescia apre Laurée, caffetteria bistrot di ispirazione parigina: un format quotidiano fra colazioni, piatti da bistrot e aperitivi, pensato per accompagnare la città durante tutta la giornata

Nel cuore di Brescia ha aperto Laurée, nuova caffetteria bistrot di ispirazione francese nata dall’esperienza di Endrit Rustemi e di sua moglie Laura Husaini, già alla guida di Carmelina Brescia. Il progetto si affianca all’attività esistente ma sviluppa un’identità autonoma, pensata come spazio quotidiano e accessibile, capace di accompagnare ospiti e visitatori dalla colazione fino alla prima serata. L’idea alla base del locale è quella di proporre un ambiente curato ma non esclusivo, dove qualità gastronomica, comfort e continuità di servizio diventino elementi centrali dell’esperienza urbana, anche in chiave turistica.

Laurée: il bistrot francese che amplia l’offerta del centro
Laurée: il bistrot francese che amplia l’offerta del centro

Un ambiente pensato per la sosta e la socialità

L’organizzazione degli spazi ruota attorno a un bancone a elle di nove metri, elemento dominante all’ingresso e punto di riferimento visivo e operativo. L’arredo richiama atmosfere parigine reinterpretate in chiave contemporanea: tonalità bordeaux per sedute e rivestimenti, lampadari ispirati agli anni Sessanta e tavoli coordinati creano un ambiente raccolto ma dinamico.

L’organizzazione degli spazi ruota attorno a un bancone a elle di nove metri
L’organizzazione degli spazi ruota attorno a un bancone a elle di nove metri

Al piano superiore, una saletta affacciata sul banco principale propone un’atmosfera più intima, con specchi, opere dedicate a Parigi e finiture coordinate. La cucina a vista rappresenta un elemento distintivo del progetto, sottolineando trasparenza e artigianalità delle preparazioni.

Laurée: atmosfera parigina
Laurée: atmosfera parigina

Un’offerta continua tra Francia e territorio

La proposta gastronomica segue il modello del bistrot contemporaneo, con un menu modulabile nelle diverse fasce orarie. Accanto alla caffetteria e alla produzione interna di pasticceria - biscotti, torte, monoporzioni e lievitati - trovano spazio piatti pensati per pranzo e merenda, come l'avocado toast.

Laurée: avocado toast
Laurée: avocado toast

Nel menu convivono classici della tradizione francese come Croque monsieur, Croque madame, Uova Benedict e Soupe à l’oignon, insieme a proposte mediterranee e locali, tra cui Tonnarelli cacio e pepe e Risotto allo zafferano con ossobuco. La cucina, operativa fino alle 18, è affidata allo chef Rino Mazzariello, socio del progetto.

Cocktail e vini per la fascia serale

Nel corso della giornata Laurée evolve anche sul fronte beverage. La drink list, curata da Raffaello Nines, alterna grandi classici della miscelazione - Americano, Negroni e Spritz - a proposte contemporanee come Espresso Martini, Paloma e Margarita. Non mancano opzioni a bassa gradazione e analcoliche, insieme a una selezione essenziale di vini al calice.

Laurée: i titolari Endrit Rustemi e di sua moglie Laura Husaini
Laurée: i titolari Endrit Rustemi e di sua moglie Laura Husaini

Dopo le 18 e fino alle 21, il locale si presta come punto di incontro per l’aperitivo, mentre nelle ore serali può trasformarsi in spazio per eventi privati, ampliando la sua funzione all’interno della vita cittadina.

Un nuovo indirizzo per il turismo urbano

Con il suo posizionamento centrale e un’offerta estesa durante l’arco della giornata, Laurée si inserisce nel panorama dell’accoglienza urbana come luogo di sosta flessibile per residenti, professionisti e visitatori. Un format che risponde alla crescente domanda di spazi informali ma curati, dove il bistrot diventa punto di riferimento per vivere la città in modo continuo e trasversale.

Laurée
Via Fratelli Dandolo 4 25121 Brescia
Tel +39 333 3965665
Lun-Dom 07:00-21:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
