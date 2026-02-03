Alle porte di Bergamo c’è un nuovo bistrot del pesce (aperto solo a pranzo)

Il nuovo bistrot aperto dall’azienda “La Ge Gè Pesca” di Lallio (Bg) affianca lo spazio di somministrazione alla storica pescheria della famiglia Gavazzi. La realtà che opera nella distribuzione alimentare opera dal lontano 1957 nel comparto ittico, consegnando pesce fresco a ristoranti e importando specialità da ogni parte del mondo.

Dettaglio della sala del nuovo bistrot di La Ge Gè Pesca

Dettaglio della sala del nuovo bistrot di La Ge Gè Pesca

Dalle origini alla crescita dell’azienda

L’impresa, giunta ora alla terza generazione, inizia grazie all’intuizione di Santo Gavazzi. Insieme alla moglie Lina Bonati, decidono di lasciare i rispettivi lavori dipendenti per intraprendere una nuova avventura che permetterà di mantenere i sei figli. Santo, che aveva iniziato a vendere cubi di ghiaccio insieme alle prime trote, si recò negli uffici del Comune di Lallio per acquistare la licenza e nacque così l’attività ambulante di pesce, portata avanti con passione dapprima nei mercati e poi nel negozio fisico, che originariamente era a piano terra dell’abitazione di residenza a Lallio. Nel 1988 Santo Gavazzi compie un altro grande passo, aprendo una pescheria in piazza Pontida, a Bergamo, che verrà poi chiusa nel 2018 per potersi concentrare sull’espansione dell’attuale sede aziendale a Lallio.

La famiglia Gavazzi

La famiglia Gavazzi

Oggi l’azienda viene mandata avanti dai fratelli Stefano, Antonio, Matteo e Massimo Gavazzi, con la collaborazione delle sorelle Anna e Orietta. Nei primi anni Novanta il sito di Lallio, in via delle Industrie 18, si è ampliato proprio grazie alla seconda generazione di imprenditori, che hanno sviluppato il servizio verso l’Horeca con decine di locali e ristoranti serviti direttamente ogni giorno in tutta la Lombardia, ma anche fuori dai confini regionali, grazie a 30 dipendenti e 20 mezzi di proprietà. Oggi sono operativi anche i nipoti di Santo: Fabio, Ivan Andrea, Luca, Davide e Cristina.

Il nuovo bistrot accanto alla pescheria

Proprio dallo slancio dei giovani è nato il nuovo spazio pescheria con bistrot che, da novembre 2025, offre anche piatti espressi e gastronomia, ed è aperto al pubblico dal martedì al sabato dalle 9 alle 15. Il bistrot è uno spazio di somministrazione che offre cucina espressa, partendo dal pesce esposto nel vicino banco della pescheria. Il menu è in costante aggiornamento e varia in base agli arrivi del giorno, ma vanta un unico denominatore comune, presente nel dna della famiglia Gavazzi: la passione per il pesce abbinata all’accoglienza del cliente. Ai piatti vengono abbinate etichette ricercate appositamente tra vini bio naturali provenienti dalle diverse regioni italiane, oltre a referenze francesi, bollicine e Champagne.

Panbrioche con burro al limone e acciughe del Cantabrico Risotto scampi e porro Carpaccio di ricciola ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Panbrioche con burro al limone e acciughe del Cantabrico Risotto scampi e porro Carpaccio di ricciola

«Il nuovo bistrot affiancato alla pescheria è frutto di un lungo lavoro pensato appositamente per regalare una coccola ai nostri clienti più affezionati - commenta la famiglia Gavazzi. Naturalmente non vogliamo competere con le attività di ristorazione, ma semplicemente offrire un servizio a tanti commensali che hanno così l’opportunità di pranzare proprio nella nostra sede, con vista sul pesce appena pescato». Tra le referenze sempre presenti in carta troviamo l’immancabile fritto di calamari con carote e zucchine, il pan brioche con burro al limone e acciughe del Cantabrico, i risotti di pesce e, naturalmente, il pescato del giorno.