Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 04 febbraio 2026  | aggiornato alle 12:45 | 117189 articoli pubblicati

nel bresciano

Nell’area commerciale abbandonata di Manerbio apre un loft hotel

Dopo oltre dieci anni Manerbio torna ad avere un nuovo albergo. Nell’ex Parco commerciale Leone apre HC Hotel Manerbio Loft, struttura da 50 camere nata da una ristrutturazione completa

di Redazione CHECK-IN
 
04 febbraio 2026 | 11:11

Dopo più di un decennio senza nuove aperture nel settore ricettivo, Manerbio (Bs) torna ad avere un nuovo albergo. All’interno dell’ex Parco commerciale Leone, noto anche come Complesso 45, ha aperto le porte HC Hotel Manerbio Loft, una struttura che sorge in un'area dismessa della cittadina bresciana  e che oggi guarda al futuro con maggiore ottimismo. L’hotel è operativo da lunedì 2 febbraio e rappresenta il primo albergo inaugurato in paese dopo molti anni, in un’area che dal 1993 ha conosciuto alterne vicende tra attività commerciali, aste e tentativi di rilancio.

L'HC Hotel Manerbio Loft dispone di 50 camere
Una struttura rinnovata negli spazi e negli impianti

HC Hotel Manerbio Loft nasce da un intervento di ristrutturazione integrale, che ha coinvolto sia gli arredi sia l’intero comparto impiantistico. Gli ambienti sono stati ripensati in chiave contemporanea, con soluzioni funzionali destinate a un’ospitalità trasversale, capace di accogliere viaggiatori business e turisti.

La struttura dispone di 50 camere, differenziate per tipologia, pensate per coppie, famiglie e ospiti singoli. Gli spazi interni puntano su un equilibrio tra essenzialità e comfort, in un contesto coerente e misurato, senza forzature stilistiche.

Una posizione strategica

L’hotel si trova in via San Martino del Carso, a ridosso del centro abitato e a circa un chilometro dal casello autostradale A21 di Manerbio, elemento che rende la struttura facilmente raggiungibile e ben collegata con Brescia, Cremona e le principali direttrici della pianura lombarda. Tutti gli ambienti sono dotati di connessione Wi-Fi ad alte prestazioni e di sistemi di climatizzazione realizzati con impianti di nuova generazione, progettati per garantire continuità di utilizzo e comfort stagionale.

L'HC Hotel Manerbio Loft è facilmente collegato alle principali vie di comunicazione
Il progetto HC Hotels e il rilancio del complesso

HC Hotel Manerbio Loft fa capo alla società HC Hotels, parte del gruppo Mama Hils srl, con sede a Brescia. Il gruppo è già presente sul territorio con l’hotel Il Gelso di Pontevico, affiancato dal ristorante Mama, e con l’hotel Touring di Seniga. L’apertura di Manerbio si inserisce in un progetto più ampio che guarda anche ad altre aree della Lombardia: sono infatti annunciate nuove aperture a Cigognolo, in provincia di Cremona, e a Giussano, in Brianza. Il nuovo albergo rappresenta così un ulteriore tassello nel percorso di recupero del parco commerciale, un’area che per anni ha alternato funzioni diverse e che oggi torna a essere oggetto di investimenti legati all’accoglienza e ai servizi.

HC Hotel Manerbio Loft
Via S. Martino del Carso 45 25025 Manerbio (Bs)
Tel +39 030 6480513

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Manerbio hotel HC Hotel Manerbio Loft parco commerciale Leone turismo Lombardia strutture ricettive
 
