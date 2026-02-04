Nell’area commerciale abbandonata di Manerbio apre un loft hotel

Dopo più di un decennio senza nuove aperture nel settore ricettivo, Manerbio (Bs) torna ad avere un nuovo albergo. All’interno dell’ex Parco commerciale Leone, noto anche come Complesso 45, ha aperto le porte HC Hotel Manerbio Loft, una struttura che sorge in un'area dismessa della cittadina bresciana e che oggi guarda al futuro con maggiore ottimismo. L’hotel è operativo da lunedì 2 febbraio e rappresenta il primo albergo inaugurato in paese dopo molti anni, in un’area che dal 1993 ha conosciuto alterne vicende tra attività commerciali, aste e tentativi di rilancio.

L'HC Hotel Manerbio Loft dispone di 50 camere

L'HC Hotel Manerbio Loft dispone di 50 camere

Una struttura rinnovata negli spazi e negli impianti

HC Hotel Manerbio Loft nasce da un intervento di ristrutturazione integrale, che ha coinvolto sia gli arredi sia l’intero comparto impiantistico. Gli ambienti sono stati ripensati in chiave contemporanea, con soluzioni funzionali destinate a un’ospitalità trasversale, capace di accogliere viaggiatori business e turisti.

HC Hotel Manerbio Loft: camera loft HC Hotel Manerbio Loft: camera matrimoniale HC Hotel Manerbio Loft: camera singola HC Hotel Manerbio Loft: appartamento ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): HC Hotel Manerbio Loft: camera loft HC Hotel Manerbio Loft: camera matrimoniale HC Hotel Manerbio Loft: camera singola HC Hotel Manerbio Loft: appartamento

La struttura dispone di 50 camere, differenziate per tipologia, pensate per coppie, famiglie e ospiti singoli. Gli spazi interni puntano su un equilibrio tra essenzialità e comfort, in un contesto coerente e misurato, senza forzature stilistiche.

Una posizione strategica

L’hotel si trova in via San Martino del Carso, a ridosso del centro abitato e a circa un chilometro dal casello autostradale A21 di Manerbio, elemento che rende la struttura facilmente raggiungibile e ben collegata con Brescia, Cremona e le principali direttrici della pianura lombarda. Tutti gli ambienti sono dotati di connessione Wi-Fi ad alte prestazioni e di sistemi di climatizzazione realizzati con impianti di nuova generazione, progettati per garantire continuità di utilizzo e comfort stagionale.

L'HC Hotel Manerbio Loft è facilmente collegato alle principali vie di comunicazione

L'HC Hotel Manerbio Loft è facilmente collegato alle principali vie di comunicazione

Il progetto HC Hotels e il rilancio del complesso

HC Hotel Manerbio Loft fa capo alla società HC Hotels, parte del gruppo Mama Hils srl, con sede a Brescia. Il gruppo è già presente sul territorio con l’hotel Il Gelso di Pontevico, affiancato dal ristorante Mama, e con l’hotel Touring di Seniga. L’apertura di Manerbio si inserisce in un progetto più ampio che guarda anche ad altre aree della Lombardia: sono infatti annunciate nuove aperture a Cigognolo, in provincia di Cremona, e a Giussano, in Brianza. Il nuovo albergo rappresenta così un ulteriore tassello nel percorso di recupero del parco commerciale, un’area che per anni ha alternato funzioni diverse e che oggi torna a essere oggetto di investimenti legati all’accoglienza e ai servizi.