San Valentino nel Collio: un solo tavolo, una sola coppia a Cruna di Subida

Nel cuore del Collio friulano, a Cormòns (Go), Cruna di Subida - Wine Country House dedica San Valentino a una sola coppia, per una sola notte. Un progetto pensato per chi cerca privacy assoluta, tempo di qualità e un’ospitalità costruita su misura. L’offerta prevede pernottamento in suite, cena privata e colazione in camera al costo di 500 euro tutto compreso, con disponibilità limitata a un’unica coppia.

Cruna di Subida

Cruna di Subida

Suite riservata e accoglienza personalizzata

L’esperienza inizia con un welcome drink esclusivo: all’arrivo, la coppia viene accolta con una bottiglia selezionata e personalizzata con le iniziali, creata appositamente per l’occasione. La suite, unica disponibile, è riservata in esclusiva per vivere Cruna di Subida nella sua dimensione più intima, immersi nella quiete del Collio Friulano, tra luce naturale, silenzio e attenzione ai dettagli.

Una delle suite di Cruna di Subida

Una delle suite di Cruna di Subida

La struttura dispone di sei camere: due Deluxe, tre Junior Suite e una Suite, arredate come rifugi di quiete, con libri e pubblicazioni dedicate al territorio. Gli interni dialogano con la luce naturale grazie agli arredi Lago, scelti per essenzialità e armonia. In ogni camera è presente una cantinetta con vini di produzione propria. Nel salotto delle colazioni, tra torte fatte in casa e prodotti locali, una selezione di opere del pittore friulano Enrico Ursella racconta l’anima agricola del luogo.

Cruna di Subida: ospitalità sartoriale nel Collio friulano

Immersa nel paesaggio di Cormòns, terra di confine e di grandi vini, Cruna di Subida interpreta l’ospitalità come esperienza intima e personalizzata. Il progetto nasce dalla visione di Madi Cattaruzzi e Marco Perti, già proprietari della vicina azienda agricola, che hanno trasformato una casa centenaria - un tempo appartenuta a una famiglia tedesca - in una Wine Country House profondamente legata al territorio. «I nostri ospiti ci chiedevano spesso perché non aprissimo una struttura tutta nostra - racconta Marco Perti - e a un certo punto abbiamo capito che quel luogo esisteva già. Dovevamo solo ascoltarlo».

Gli spazi riservati di Cruna di Subida

Gli spazi riservati di Cruna di Subida

Cena privata a lume di candela nella sala caminetto

A partire dalle 19.30, la serata prosegue nella sala caminetto, allestita a lume di candela, con cameriere dedicato e menu degustazione gourmet pensato per accompagnare l’atmosfera e rendere la cena un momento memorabile.

La romantica Sala Caminetto

La romantica Sala Caminetto

Menu “Al Lume del Caminetto”

Il menu degustazione “Al Lume del Caminetto” accompagna la serata con una sequenza di sapori legati al territorio. Si inizia con un tagliere di affettati e formaggi locali, serviti con miele e composte home made, seguito dal tradizionale toc in braide, una polentina morbida arricchita da fonduta di Montasio e crunch di nocciole. Il percorso prosegue con tagliatelle fatte in casa al tartufo e con uovo impreziosito da una pioggia di tartufo, fino ad arrivare al dessert: un cremoso al cioccolato con fragole fresche, accompagnato da piccola pasticceria fatta in casa. I vini del Collio, selezionati con attenzione, accompagnano ogni portata con un abbinamento pensato per esaltare l’esperienza gastronomica e l’unicità del momento: Pinot Grigio spumantizzato LORIA, Ribolla Gialla Doc Collio 2023, Collio Bianco Doc 2023, Franconia del Collio 2023 e Prosecco Rosé Docg VISIO.

Uno dei vini del Collio che accompagnerà la cena romantica

Uno dei vini del Collio che accompagnerà la cena romantica

Colazione in suite per un risveglio lento

Il mattino seguente, la colazione viene servita in suite, per prolungare l’esperienza senza fretta e mantenere un’atmosfera raccolta e rilassata. «San Valentino, per noi, non è una data ma un gesto di attenzione - spiega Madi Cattaruzzi, anima di Cruna di Subida - Abbiamo scelto di dedicare una cena e la riservatezza della struttura ad una sola coppia, perché l’amore, come l’ospitalità autentica, ha bisogno di spazio, silenzio, libertà e tempo. E di sentirsi davvero unici».

Esperienze outdoor e sostenibilità

Cruna di Subida è punto di partenza ideale per esplorare Friuli Venezia Giulia, Veneto e terre di confine, con e-bike a disposizione, piscina a sfioro con acqua salata nei mesi estivi, sentieri che partono dal giardino e un’attenzione concreta alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale.