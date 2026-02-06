Menu Apri login
Il miglior ostello d’Italia (e fra i top 4 d’Europa) è a Venezia

Parliamo dell’Anda Venice di Mestre, premiato da Hostelworld sulla base delle recensioni verificate dei viaggiatori di tutto il mondo: miglior ostello in Italia, miglior “xl” in Europa e tra i più apprezzati in assoluto. Un riconoscimento che nasce da spazi urbani vissuti, camere curate e da un’idea di ospitalità concreta, quotidiana, condivisa

di Redazione CHECK-IN
06 febbraio 2026 | 16:12
Parliamo dell’Anda Venice di Mestre, premiato da Hostelworld sulla base delle recensioni verificate dei viaggiatori di tutto il mondo: miglior ostello in Italia, miglior “xl” in Europa e tra i più apprezzati in assoluto. Un riconoscimento che nasce da spazi urbani vissuti, camere curate e da un’idea di ospitalità concreta, quotidiana, condivisa

di Redazione CHECK-IN
06 febbraio 2026 | 16:12
 

Indice

Il miglior ostello d’Italia è a Venezia e, dato tutt’altro che marginale, rientra anche tra i quattro migliori d’Europa. È l’Anda Venice Hostel di Mestre, struttura che negli ultimi anni ha riscritto il concetto stesso di ostello, portandolo su un piano più contemporaneo, funzionale e, soprattutto, vissuto. A dirlo non è un claim autoreferenziale, ma i riconoscimenti assegnati da Hostelworld, il principale portale mondiale di prenotazione per ostelli, che ogni anno premia le strutture sulla base delle recensioni verificate lasciate da milioni di viaggiatori.

La facciata dell’Anda Venice Hostel
La facciata dell’Anda Venice Hostel

I premi e i numeri dell’Anda Venice Hostel

I premi arrivati sono di quelli che contano: miglior ostello in Italia, miglior ostelloextra-largein Europa, ostello più conosciuto a Venezia e l’ingresso stabile, come detto, nella top 4 europea. Un risultato che conferma il ruolo dell’Anda come punto di riferimento per chi viaggia, soprattutto tra le nuove generazioni, ma non solo. Ogni anno qui passano infatti circa 170mila ospiti da tutto il mondo, numeri che raccontano meglio di qualsiasi slogan la capacità di intercettare desideri, abitudini e modi di viaggiare che cambiano. L’Anda Venice Hostel è anche uno dei progetti più rappresentativi di Pagnan Group, realtà veneta fondata nel 1929 dal Cavaliere del Lavoro Romano Pagnan, oggi attiva su scala europea nel turismo giovanile.

Silvia Pagnan, chief tourism officer di Pagnan Group
Silvia Pagnan, chief tourism officer di Pagnan Group

«Un’impresa veneta di famiglia è leader europeo nel settore del turismo giovanile grazie a una delle sue strutture di Venezia - ha dichiarato Silvia Pagnan, chief tourism officer di Pagnan Group. Questo dimostra come la capacità imprenditoriale, la visione, l’investimento, le risorse del territorio e lo spirito di squadra portino risultati straordinari. Ancora una volta, l’Italia, anzi il Veneto è leader nel turismo, con Anda Venice Hostel che mette l’ennesima bandierina».

Che cosa sapere su Pagnan Group

Pagnan Group è una family company veneta fondata nel 1929 dal Cavaliere del Lavoro Romano Pagnan, oggi attiva su scala internazionale. Opera in tre ambiti - turismo, agricoltura e immobiliare - con un approccio che mette al centro persone, territorio e qualità. Nel turismo gestisce villaggi open-air Isaholidays, l’Hotel Plaza Venice e l’Anda Venice Hostel, punto di riferimento europeo per il turismo giovanile. In ambito agricolo coltiva oltre 20mila ettari tra Italia e Argentina con pratiche rigenerative. Completa il gruppo un portafoglio immobiliare articolato, tra recuperi storici e progetti sostenibili.

Spazi comuni, design e vita condivisa

Varcare la soglia dell’Anda significa entrare in uno spazio che parla subito il linguaggio della città e di chi la attraversa. Lo stile è urbano, diretto, pensato per essere vissuto più che guardato: scale in legno colorato, richiami industriali, elementi giocosi come altalene e poltroncine fuori dagli schemi, dettagli che costruiscono un ambiente riconoscibile senza risultare forzato. Gli spazi comuni sono ampi e funzionali, progettati per favorire l’incontro ma anche la concentrazione, con postazioni Mac per il lavoro condiviso, aree relax per leggere o fermarsi a chiacchierare, tavoli per la colazione e una grande cucina attrezzata che diventa spesso un punto di scambio culturale spontaneo. Non manca la laundrette self-service, sempre attiva, e l’Alai Life Bar, che la sera cambia ritmo e si anima con eventi musicali, sportivi e serate live.

L’Alai Life Bar dell’Anda Venice Hostel
L’Alai Life Bar dell’Anda Venice Hostel

Camere flessibili e posizione strategica

Le camere seguono la stessa logica di flessibilità e attenzione concreta al comfort. La struttura conta circa 119 camere, tutte climatizzate e con bagno privato, un dettaglio tutt’altro che scontato per questa categoria. L’offerta spazia dai dormitori condivisi, misti o riservati alle donne, con soluzioni da 6, 7 o 9 posti letto, fino alle camere private pensate per coppie, famiglie o piccoli gruppi. Nei dormitori, i letti a castello sono progettati per garantire privacy e praticità: luce di lettura, prese elettriche, armadietti personali, spazi ben organizzati e, in alcune camere, più docce per rendere più scorrevoli gli orari di punta. Le camere private mantengono lo stesso stile essenziale e contemporaneo, offrendo un’atmosfera più raccolta senza rinunciare alla funzionalità.

A completare il quadro c’è la posizione, che resta uno dei punti di forza più evidenti. L’Anda Venice Hostel si trova a pochi passi dalla stazione di Mestre, snodo strategico per muoversi con facilità e raggiungere il centro di Venezia in pochi minuti. Una scelta che rende l’ostello comodo, accessibile e perfettamente inserito nei flussi di chi viaggia, studia, lavora o semplicemente esplora.

Anda Venice Hostel
Via Ortigara 10 30171 Venezia
Tel +39 041 8622291

© Riproduzione riservata STAMPA

 
