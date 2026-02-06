In Molise c’è un “green resort” tra gli ulivi che guarda il mare

Cosa c’è in Molise? Domanda che in tanti si pongono, sicuramente senza cattiveria di sorta, ma a cui in pochi riescono a rispondere. Questo perché è una regione che, pur vantando una biodiversità incredibile, spesso fatica a raccontarsi e a valorizzarsi nel modo giusto. Le nuove generazioni, però, hanno ben compreso la fortuna di vivere in una terra del genere e, con la giusta mentalità e percorsi di studio mirati, stanno cambiando la rotta. È questo il caso del green resort Colle degli Ulivi, a Petacciato (Cb): azienda agricola, bed & breakfast e location per eventi. Una perla nascosta, un po’ come la regione che rappresenta, ma che una volta scoperta ha davvero tanto da offrire. Qui si trovano prodotti letteralmente a km 0, privacy, relax, eleganza e un equilibrio riuscito tra modernità e tradizione, il tutto accompagnato da una vista che abbraccia mare e montagna. Un panorama unico, con albe e tramonti che restano impressi, quando il sole sorge dal mare e si nasconde dietro la Maiella.

L'ingresso del Colle degli Ulivi

L'ingresso del Colle degli Ulivi

A dare forma e sostanza al progetto sono Luca e Ilaria Talucci, due fratelli che hanno scelto di investire competenze, passione e visione nella propria terra, costruendo negli anni un’azienda agricola green, solida e in continua evoluzione con il concreto aiuto della propria famiglia. Posizionato su una collina verde affacciata sul mare a est e sulle montagne a ovest, Colle degli Ulivi accoglie gli ospiti in un ambiente moderno e raffinato, dove il tempo è scandito dal ritmo della natura. Il bed & breakfast è pensato per offrire un’esperienza di soggiorno autentica, fatta di quiete, luce e panorami aperti che si perdono sulla tranquillità del mare.

Le camere del Colle degli Ulivi

Al Colle degli Ulivi di Petacciato ogni stanza è un piccolo racconto fatto di colori, luce e silenzio, pensato per accompagnare l’ospite in un’esperienza di soggiorno in perfetto stile “vita lenta”. Gli ambienti, diversi per stile e atmosfera, rispondono alle esigenze di chi viaggia da solo, in coppia o in famiglia, mantenendo sempre un filo conduttore: l’accoglienza discreta e il piacere del relax.

Stanza blu : intima e raccolta, è la scelta ideale per chi viaggia in solitaria e desidera un angolo di quiete lontano dallo stress quotidiano. Il blu della parete infonde una naturale sensazione di calma e sicurezza, mentre il bagno privato con doccia e set di cortesia garantisce tutto il comfort necessario. Può essere affittata singolarmente o in abbinamento alla Stanza gialla per ospitare famiglie fino a quattro persone.

: intima e raccolta, è la scelta ideale per chi viaggia in solitaria e desidera un angolo di quiete lontano dallo stress quotidiano. Il blu della parete infonde una naturale sensazione di calma e sicurezza, mentre il bagno privato con doccia e set di cortesia garantisce tutto il comfort necessario. Può essere affittata singolarmente o in abbinamento alla Stanza gialla per ospitare famiglie fino a quattro persone. Stanza gialla : luminosa e armoniosa, questa camera matrimoniale accoglie gli ospiti in un ambiente solare, dominato da tonalità giallo-oro che evocano positività e spensieratezza. Il valore aggiunto è l’accesso diretto al terrazzo panoramico, da cui ammirare le colline verdi e il mare, con una vista privilegiata sull’alba che colora l’orizzonte ai primi raggi del sole.

: luminosa e armoniosa, questa camera matrimoniale accoglie gli ospiti in un ambiente solare, dominato da tonalità giallo-oro che evocano positività e spensieratezza. Il valore aggiunto è l’accesso diretto al terrazzo panoramico, da cui ammirare le colline verdi e il mare, con una vista privilegiata sull’alba che colora l’orizzonte ai primi raggi del sole. Stanza rossa: arredata in raffinato stile shabby chic, la Stanza rossa è pensata per coppie o piccoli nuclei familiari, con la possibilità di aggiungere un terzo letto. Il rosso della parete dona carattere e vitalità all’ambiente, mentre il terrazzo privato regala uno scenario suggestivo tra natura e mare, ideale per iniziare la giornata con lentezza.

La Stanza blu La Stanza gialla La Stanza rossa La Stanza verde La Suite & spa La vasca idromassaggio della Suite & spa La Casetta Felice ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Stanza blu La Stanza gialla La Stanza rossa La Stanza verde La Suite & spa La vasca idromassaggio della Suite & spa La Casetta Felice

Stanza verde : elegante e rilassante, questa camera matrimoniale unisce lo stile shabby chic a una palette cromatica che richiama benessere ed equilibrio. Situata al piano terra, offre l’uso esclusivo di un patio privato immerso nel verde del giardino, uno spazio riservato dove concedersi momenti di tranquillità all’aria aperta.

: elegante e rilassante, questa camera matrimoniale unisce lo stile shabby chic a una palette cromatica che richiama benessere ed equilibrio. Situata al piano terra, offre l’uso esclusivo di un patio privato immerso nel verde del giardino, uno spazio riservato dove concedersi momenti di tranquillità all’aria aperta. Suite & spa : è il cuore del benessere del Colle degli Ulivi. Situata all’ultimo piano, la Suite & spa conquista con la sua vista mozzafiato e gli ambienti ampi e luminosi. Vasca idromassaggio, sauna e doccia cromatica trasformano il soggiorno in un’esperienza sensoriale completa, mentre il grande terrazzo affacciato sul mare invita al relax più assoluto, ideale per una fuga romantica.

: è il cuore del benessere del Colle degli Ulivi. Situata all’ultimo piano, la Suite & spa conquista con la sua vista mozzafiato e gli ambienti ampi e luminosi. Vasca idromassaggio, sauna e doccia cromatica trasformano il soggiorno in un’esperienza sensoriale completa, mentre il grande terrazzo affacciato sul mare invita al relax più assoluto, ideale per una fuga romantica. Casetta Felice - Villa indipendente vista mare: pensata per chi cerca privacy e autonomia, Casetta Felice è una villa indipendente con soggiorno, due camere da letto e giardino privato. La vasca idromassaggio all’aperto e la vista sulle colline e sul mare ne fanno la soluzione perfetta per famiglie che desiderano vivere la vacanza in totale libertà, senza rinunciare al comfort e alla bellezza del paesaggio.

Colle degli Ulivi è anche luogo di incontri e cultura: collaborazioni con realtà come Molise Trail, mostre d’arte nel giardino e, in futuro, visite in frantoio con degustazioni guidate

La colazione, primo racconto del territorio

La giornata al Colle degli Ulivi inizia con una colazione che è già un viaggio nel Molise. In tavola arrivano prodotti freschi, fatti in casa e a km zero, molto apprezzati dagli ospiti. Marmellate e confetture nascono dalla frutta dell’agrumeto e del frutteto aziendale, circa 80 piante di agrumi e altrettante di frutta mista. Un rituale semplice, ma capace di raccontare la filosofia agricola della struttura in modo semplice, diretto e gustoso.

La colazione è un viaggio nel Molise

La colazione è un viaggio nel Molise

Due fratelli, competenze che si completano

La gestione del progetto nasce da una ripartizione naturale dei ruoli. «Questa suddivisione ci è venuta in modo naturale», racconta Luca. «Ilaria, per l’esperienza nel marketing, si occupa dello sviluppo dell’immagine e del prodotto. Io, avendo studiato Ingegneria Ambientale, seguo la parte più tecnica». Entrambi vivono fuori regione, ma il legame con il territorio resta centrale. «Viviamo entrambi fuori, ma appena possiamo ritorniamo. Ci sono momenti chiave dell’anno, come la raccolta, in cui la presenza è fondamentale», spiega Luca. Un’organizzazione flessibile, che permette di seguire parte del lavoro anche a distanza, senza mai perdere il contatto diretto con l’azienda.

La piscina del Colle degli Ulivi

La piscina del Colle degli Ulivi

Molisir, il brand che racconta il Molise

Molisir nasce dal legame profondo tra due fratelli e dalla volontà di raccontare una nuova storia del Molise attraverso i suoi prodotti: «Il marchio Molisir è il cuore produttivo dell’azienda. Un nome che racchiude il legame con il territorio, l’idea di “elisir” e il riferimento diretto all’olio, prodotto simbolo», racconta Ilaria. Un progetto che unisce rispetto per la terra, autenticità e un’agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione. Il cuore della produzione è l’olio extravergine di oliva, ma il brand si è strutturato nel tempo in diverse linee. La Selezione Oro raccoglie oli monovarietali, espressione delle diverse cultivar e dei loro profili sensoriali: la Cerasa di Montenero e l’Oliva gentile di Larino, a cui si aggiunge il Leccio del Corno. La linea Tradizione propone blend studiati (delicato, equilibrato e piccante) per offrire equilibrio e armonia, mentre Gusto è dedicata ai condimenti aromatizzati, al basilico, al rosmarino e al limone, che uniscono la qualità dell’olio ai profumi più autentici della natura.

La farina di grano duro L'olio extravergine d'oliva La pasta di semola di grano duro ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La farina di grano duro L'olio extravergine d'oliva La pasta di semola di grano duro

Accanto all’olio trovano spazio anche pasta e farina, ottenute da una selezione attenta di grano 100% italiano. La pasta biologica Molisir è trafilata al bronzo ed essiccata lentamente a basse temperature, per preservare struttura e caratteristiche della semola e offrire un prodotto ruvido e consistente, capace di valorizzare ogni condimento. L’obiettivo guarda anche oltre i confini nazionali. «La nostra idea è far conoscere il Molise non solo in Italia, ma anche all’estero», spiegano. Il percorso di internazionalizzazione passa dalla partecipazione a fiere di settore, a partire da quelle dedicate al biologico.

Un’agricoltura sostenibile, nei fatti

L’azienda agricola si estende per circa 100 ettari: 15 ettari sono dedicati alla coltivazione dell'olivo con circa 4mila piante e un’ultima produzione di 40 quintali. Le scelte agronomiche sono orientate alla sostenibilità concreta. «Abbiamo deciso fin da subito di non fare intensivo o super intensivo», racconta Luca. «Tutti i nostri impianti sono sei per sei, pensati per durare nel tempo e garantire qualità». La sostenibilità è qualcosa di praticato ogni giorno, non uno slogan: «È uno dei punti chiave dei nostri valori. L’agricoltura deve adattarsi ai cambiamenti climatici con soluzioni reali». Da qui l’attenzione all’economia circolare e al riutilizzo degli scarti delle potature per il pirodiserbo, eliminando l’uso di sostanze chimiche: «Puntiamo sulla sostenibilità - racconta Luca - Per me un passaggio chiave da qui ai prossimi anni sarà rendere l’agricoltura sostenibile, ma non a chiacchiere: con i fatti. L’agricoltura non deve solo subire il cambiamento climatico, si deve adattare e deve diventare sostenibile».

La raccolta delle olive al Colle degli Ulivi

La raccolta delle olive al Colle degli Ulivi

Da qui l’idea di applicare all’agricoltura i principi dell’economia circolare, a partire dal riutilizzo degli scarti delle potature per il pirodiserbo, eliminando l’uso di sostanze chimiche. Un progetto che guarda ancora più avanti, con l’idea di sviluppare, in collaborazione con il mondo universitario, sistemi di gassificazione della biomassa. «Preferiamo investire in ricerca piuttosto che continuare con pratiche tradizionali poco sostenibili», spiega Luca. Il prossimo passo sarà la realizzazione di un frantoio di proprietà a Petacciato, che permetterà di sperimentare, scegliere con maggiore libertà i tempi di raccolta e migliorare ulteriormente la qualità dell’olio. «Fa parte di un percorso continuo di crescita», sottolinea Ilaria.

Eventi, matrimoni e panorami sul mare

Accanto al B&B e all’azienda agricola, Colle degli Ulivi è anche una location per eventi di grande fascino. Situata sulla cima di una collina panoramica e circondata da uliveti secolari, la struttura offre spazi eleganti e versatili, ideali per matrimoni, cerimonie e ricevimenti. Gli ambienti, tutti affacciati sul mare e immersi nel verde, permettono di vivere eventi su misura, in un contesto riservato e suggestivo. Gli spazi dedicati agli eventi sono funzionalmente separati da quelli del bed & breakfast: anche la piscina è riservata alle cerimonie, mentre agli ospiti del B&B è dedicata una vasca idromassaggio privata, a tutela della privacy e del relax.

Colle degli Ulivi ospita anche eventi e matrimoni

Colle degli Ulivi ospita anche eventi e matrimoni

Il B&B diventa così anche uno strumento di racconto del territorio. «Il Molise è una terra autentica, ancora molto rurale, dove le tradizioni sono vive», spiega Ilaria. E Colle degli Ulivi fa la sua parte in modo efficace e concreto per farvene innamorare: un progetto che tiene insieme ospitalità, agricoltura ed eventi, raccontando il Molise attraverso esperienze autentiche, prodotti di qualità e una visione sostenibile che guarda lontano, senza perdere il legame con le proprie radici.