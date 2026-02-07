Acquaworld dedica una serata di San Valentino a coppie e famiglie tra acqua e relax

Per San Valentino, Acquaworld dedica una serata speciale alle coppie che desiderano vivere un’esperienza all’insegna del benessere, della condivisione e del relax. Il parco acquatico, unico in Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor, si trasforma per una sera in un ambiente intimo e suggestivo, pensato per celebrare l’amore in una cornice fuori dal comune. Gli ospiti vengono accolti in un’oasi di tranquillità dove acqua, luce e musica lounge si fondono in un percorso sensoriale dedicato al relax. Bolle, getti d’acqua, giochi di luce soffusa e scenografie con cuori luminosi e rose rosse creano un ambiente avvolgente, ideale per rallentare i ritmi e concedersi un momento di benessere condiviso.

Un percorso sensoriale dedicato alle coppie per San Valentino

Terrazza panoramica e proposte gastronomiche per le coppie

Cuore dell’esperienza è la terrazza panoramica affacciata sull’Area Benessere, dove ogni coppia può scegliere la formula più adatta:

Buffet romantico - 119€ a coppia, comprensivo di ingresso al Parco e accesso all’Area Benessere. Una proposta informale ma curata, adatta anche alle famiglie. Le coppie con bambini possono usufruire di una tariffa dedicata di 39€ a bambino, comprensiva di ingresso e buffet.

Cena servita - 149€ a coppia, pensata per chi desidera un’esperienza più esclusiva. La cena include un menù di carne e pesce studiato per l’occasione, realizzato in collaborazione con Agriturismo La Camilla di Concorezzo, oltre a ingresso al Parco, accesso all’Area Benessere e musica dal vivo durante la cena.

Musica lounge, dediche romantiche e DJ set

L’intera serata è accompagnata da musica lounge e dediche romantiche, filo conduttore dell’evento. Alla consolle, DJ Ulisse Marciano propone una selezione musicale studiata per creare un’atmosfera calda e coinvolgente, perfettamente in sintonia con il contesto.

Cena e buffet romantico sulla terrazza panoramica affacciata sull’Area Benessere

Area Fun, ballo e shooting fotografico di coppia

Nell’Area Fun, il palco diventa il punto di ritrovo per ballare fino a tarda sera. È inoltre previsto un angolo fotografico dedicato, con shooting di coppia e la presenza di fotografi professionisti, per immortalare i momenti più significativi della serata.

Servizi dedicati alle famiglie e intrattenimento per bambini

Per consentire ai genitori di vivere appieno l’esperienza, è attivo il servizio dedicato ai più piccoli presso il Covo di Barbanera. Il playground, con animatori qualificati, è aperto dalle 20.00 alle 24.00 per bambini dai 3 anni in su. Il costo è di 15€ a bambino per un’ora di intrattenimento in totale sicurezza, tra giochi e attività guidate.

Relax per San Valentino ad Acquaworld

Trattamenti benessere di coppia e apertura fino a mezzanotte

A rendere l’evento ancora più speciale, trattamenti benessere di coppia gratuiti, disponibili fino a esaurimento posti. Il Parco resta aperto fino alle ore 24:00, permettendo di vivere ogni momento senza fretta.