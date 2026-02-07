Airelles apre a Venezia il primo hotel italiano con la firma di quattro chef stellati

Londra, Parigi, Saint-Tropez: il gruppo francese Airelles sceglie Venezia per il suo primo debutto italiano, inaugurando Airelles Palladio il 1° aprile 2026. Situato sull’isola della Giudecca, a pochi minuti di barca da Piazza San Marco, il progetto combina ospitalità di alto livello e una proposta gastronomica senza precedenti, affidata a quattro chef internazionali che fanno il loro debutto in città: Nobu Matsuhisa, Jean-Georges Vongerichten, Norbert Niederkofler e Cédric Grolet. La Maison unisce architettura storica, suite di lusso, spa e giardini privati, offrendo un’esperienza che mira a ridefinire il concetto di lusso veneziano.

Contesto storico e architettura dei luoghi

La Maison si sviluppa all’interno di tre edifici storici del XVI secolo restaurati con grande attenzione al patrimonio architettonico veneziano. Tra questi spicca l’edificio “Palladio”, attribuito al genio di Andrea Palladio, insieme a Villa Frollo e il Conventino, che offrono spazi eleganti e differenti atmosfere. L’intero complesso è immerso in quasi un ettaro di giardini privati, un elemento raro nel cuore lagunare, ideale per passeggiate tranquille e momenti di relax.

Design e ambiente: materiali e atmosfere veneziane

Il design degli interni è curato per evocare il fascino della laguna e della luce veneziana, con l’impiego di materiali pregiati come vetro di Murano, tessuti pregiati (tra cui Rubelli e Fortuny), pavimenti in marmo e terrazzo, e un uso sapiente di tonalità calde che riflettono riflessi d’acqua e cielo. Gli spazi comuni, le aree di ricevimento e le zone di relax sono progettati per creare un dialogo tra la storia dei luoghi e il comfort contemporaneo, con arredi artigianali e dettagli accurati.

Camere e suite: scenari di comfort e viste lagunari

Le 45 camere e suite di Airelles Palladio, Venezia offrono spazi ampi e luminosi, arredi raffinati e un equilibrio tra comfort contemporaneo e fascino veneziano. Le suite più prestigiose presentano soggiorno separato, terrazze o affacci sulla laguna e sui giardini privati, bagni con vasca e doccia a filo pavimento, e materiali di pregio che richiamano l’architettura storica dell’isola. La Pool Villa con tre camere e la Suite del Doge con quattro camere e vista su San Marco e Palazzo Ducale rappresentano la massima espressione di esclusività e privacy all’interno della Maison. Tutti gli alloggi prevedono servizi personalizzati e accesso al centro benessere e alle aree dedicate al relax, integrando lusso e funzionalità in ogni dettaglio.

Spa e wellness: benessere su larga scala

Una delle caratteristiche più rilevanti della struttura è il centro spa e wellness di oltre 1.700 m², il più ampio di Venezia. Progettato come un vero santuario del benessere, include tre piscine (tra cui aree interne ed esterne), un Kids Club, spazi relax, programmi personalizzati e zone dedicate a trattamenti per adulti e famiglie.

Gastronomia: un percorso firmato dai grandi chef internazionali

La cucina di Airelles Palladio, Venezia ruota attorno a quattro chef di fama mondiale, ciascuno con una firma distintiva e presente in città per la prima volta. Matsuhisa di Nobu propone la cucina giapponese tradizionale, arricchita da audaci tocchi contemporanei e dall’esperienza dell’Omakase, in un dialogo tra innovazione e tradizione. abc Kitchens Palladio di Jean-Georges Vongerichten celebra i sapori mediterranei in un ambiente luminoso e conviviale, pensato per colazioni, pranzi e cene informali. Villa Frollo di Norbert Niederkofler interpreta la laguna con il progetto Cook the Lagoon, esaltando i prodotti locali e i grandi classici veneziani in cene illuminate dai candelabri. Infine, Cédric Grolet porta per la prima volta in Italia la sua pasticceria contemporanea, con dessert e creazioni che uniscono ispirazioni italiane ai celebri Fruits and Flowers. La proposta è completata da un bar dedicato ai cicchetti veneziani e da spazi lounge, offrendo un percorso culinario completo che accompagna l’ospite in ogni momento della giornata.

Servizi e attività: un’esperienza completa

Oltre ai servizi di ospitalità, spa e ristorazione, Airelles Palladio propone una gamma di servizi dedicati: programmi per famiglie, attività immersive legate alla cultura veneziana, spazi per eventi privati e celebrazioni, oltre a percorsi di esplorazione della città lagunare con itinerari personalizzati. Il Kids Club, situato nei giardini, è concepito per stimolare l’immaginazione dei più piccoli, offrendo attività dedicate e spazi ludici all’aria aperta.