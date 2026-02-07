Tre percorsi enogastronomici in Trentino e Alto Adige durante le Olimpiadi

I giochi olimpici e paralimpici diventano un’occasione per esplorare l’anima enogastronomica delle Alpi. Nascono tre nuovi Wine Tour tra Trentino e Alto Adige: esperienze immersive che raccontano il territorio attraverso vino, formaggi e sapori locali, pensate per ospiti internazionali e proposte interamente in lingua inglese.

Vigneti eroici della Val di Cembra, culla del Müller Thurgau e del Trentodoc

Collaborazione tra le eccellenze del Trentino e dell’Alto Adige

Il progetto è il frutto di una collaborazione tra Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Strada dei Formaggi delle Dolomiti, Strada del Vino dell’Alto Adige, Trentino Marketing e IDM, con l’obiettivo di promuovere il territorio come top wine&food destination. Le esperienze proposte si ispirano al podio olimpico, offrendo tre livelli distinti di degustazione e visita: Bronze, Silver e Gold.

Wine Tour Bronze: un assaggio d’alta quota

Il Wine Tour Bronze esplora il cuore delle Dolomiti in circa 2,5 ore. L’itinerario include la visita a un caseificio di montagna per scoprire i segreti della produzione di formaggi locali, seguita da una degustazione guidata. In abbinamento, due calici di vino - uno trentino e uno altoatesino - esaltano i sapori di montagna. Date disponibili: 11 e 18 febbraio 2026, dalle ore 9.00.

Wine Tour Bronze: visita a un caseificio tra le Dolomiti e degustazione di formaggi locali

Wine Tour Silver: mezza giornata tra vigneti e borghi

Il Wine Tour Silver offre un percorso di mezza giornata dove le culture enogastronomiche di Trentino e Alto Adige si incontrano. Si parte da una cantina dell’Alto Adige con visita e degustazione, seguita da un pranzo tipico di tre portate. Nel pomeriggio, tappa in Trentino, in Rotaliana Königsberg, con visita in cantina e degustazione finale. Date disponibili: 9 e 16 febbraio, dalle 10.00 alle 16.30, con trasporto in pullman da Predazzo.

Wine Tour Gold: pranzo esclusivo tra le botti con vista sui terroir del Teroldego Rotaliano

Wine Tour Gold: l’esperienza completa

Il Wine Tour Gold rappresenta la medaglia d’oro: un itinerario esclusivo che attraversa i paesaggi e i terroir più rappresentativi delle due regioni. Si inizia in una cantina dell’Alto Adige con visita guidata da sommelier, seguita da una seconda tappa dove architettura, design e vino si incontrano. Il pranzo avviene tra le botti nella Piana Rotaliana, patria del Teroldego Rotaliano, con successiva visita in cantina. Il tour termina in Val di Cembra, tra vigneti terrazzati con degustazioni di Müller Thurgau e Trentodoc. Date disponibili: 13 e 20 febbraio, dalle 8.00 alle 18.30, con partenza da Predazzo.

Degustazioni guidate dai sommelier per un’esperienza enogastronomica completa tra Trentino e Alto Adige

Un nuovo modello di esperienza enogastronomica alpina

Questa collaborazione segna l’inizio di un percorso condiviso tra Trentino e Alto Adige, destinato a crescere nel corso dell’anno con nuove proposte per wine & food lovers, offrendo esperienze autentiche e diverse nei territori enologici più vocati d’Italia.