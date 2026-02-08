Al resort Paradisus lusso, rituali e tutto ciò che serve davvero per vivere Bali

Immerso lungo la costa incontaminata di Nusa Dua in Indonesia, il Paradisus Bali offre un’esperienza di soggiorno che unisce comfort di lusso, bellezza naturale e cultura locale. Tra spiagge di sabbia bianca, giardini tropicali e panorami sull’oceano, ogni dettaglio del resort è pensato per garantire relax, privacy e connessione con l’ambiente circostante. Camere e suite eleganti, spazi dedicati al benessere e attività esperienziali permettono di vivere Bali attraverso i suoi riti, i paesaggi e la sua vivace cultura.

Il Paradisus Bali

Camere e suite di lusso a Bali

Il Paradisus Bali offre una varietà di sistemazioni pensate per ogni tipo di ospite. Le Family Concierge combinano spazi ampi e funzionali con servizi dedicati ai bambini, come aree gioco interne e accesso facilitato alle piscine, permettendo ai genitori di rilassarsi senza stress. Le suite The Reserve, riservate agli adulti, puntano tutto su privacy e lusso: camere ampie, letti king size, terrazze panoramiche con vista mare, vasche da bagno profonde e, in alcuni casi, piscina privata. Gli arredi uniscono materiali naturali a design contemporaneo, con grandi vetrate che lasciano entrare la luce tropicale e incorniciano il paesaggio.

Anche le camere standard e deluxe non fanno eccezione: comfort curato, bagni spaziosi, mini-bar fornito e spazi funzionali per chi cerca un soggiorno più semplice ma sempre elegante. La varietà di tipologie permette al resort di ospitare famiglie, coppie e gruppi senza rinunciare a un’esperienza personalizzata.

Piscine, spa e attività sportive

Il resort dispone di piscine, spa e strutture sportive per un soggiorno completo. La Spa propone trattamenti balinesi tradizionali, massaggi rigeneranti e percorsi benessere, mentre le attività sportive includono corsi guidati e sport acquatici. Gli spazi comuni e panoramici favoriscono il relax, offrendo viste sull’oceano e ambienti immersi nella vegetazione tropicale.

Una delle piscine del Paradisus Bali

Benessere e rituali mindfulness secondo Wellness Designed by Destination

Seguendo la filosofia Wellness Designed by Destination, il resort integra le tradizioni curative balinesi in trattamenti personalizzati, sessioni di yoga e meditazione e percorsi sensoriali immersi nei giardini e nella natura circostante. L’esperienza benessere si concentra su armonia tra corpo e mente, con rituali che valorizzano elementi naturali e tecniche locali per il massimo del relax e della rigenerazione.

La reception

Ristorazione internazionale e locale

L’offerta gastronomica del Paradisus Bali è sorprendentemente variegata e pensata per soddisfare tutti i gusti, tra esperienze culinarie internazionali e locali. Il ristorante Malva propone piatti per tutta la giornata, dalla colazione internazionale al pranzo e alla cena, in un ambiente spazioso e luminoso che invita a fermarsi senza fretta. Per chi cerca sapori mediterranei autentici, Peseta serve specialità spagnole come paella e tapas, accompagnate da vini selezionati provenienti dalla penisola iberica.

Il ristorante Malva

Gli amanti della cucina asiatica trovano in Arum Asian Restaurant un vero e proprio viaggio nei sapori dell’Indonesia e del resto del continente, con spettacoli culturali balinesi che trasformano ogni pasto in un’esperienza immersiva. La cucina mediorientale di Samira sorprende con hummus, tabbouleh e piatti speziati, mentre Tokimeku porta il Giappone a Bali con sushi, ramen e robatayaki preparati davanti agli ospiti. Per un’esperienza più informale ma scenografica, Kanna Beach Restaurant propone piatti di pesce fresco, ceviche e insalate, tutti da gustare con vista sull’oceano.

il ristorante Tokimeku

A completare l’offerta ci sono diversi bar e punti snack, tra cui The Ginger Bar, perfetto per cocktail e momenti di relax, The Mixton Bar per bevande creative e conviviali, e The Deck Beach Bar, ideale per un aperitivo al tramonto con il mare davanti. Tra ristoranti e bar, il resort riesce a trasformare ogni pasto in un’occasione per esplorare sapori diversi senza mai uscire dalla cornice tropicale di Nusa Dua.

Intrattenimento e attività per famiglie

Gli ospiti più giovani possono partecipare a attività dedicate e spettacoli nel teatro del resort, mentre gli adulti hanno la possibilità di rilassarsi o prendere parte a esperienze culturali e sportive. Il mix di intrattenimento e momenti di quiete permette di vivere Bali in maniera dinamica ma sempre equilibrata, tra cultura, mare e benessere.

La lounge del Paradisus Bali

Destination Inclusive®: esperienze autentiche a Bali

Il programma Destination Inclusive® offre esperienze culturali e naturalistiche per scoprire l’essenza di Bali. Tra queste, il rituale di purificazione melukat, le visite alle cascate di Tibumana, ai templi iconici come Uluwatu, Tanah Lot e Taman Ayun, e gli spettacoli serali nel teatro di Nusa Dua. Ogni esperienza è pensata per immergere gli ospiti nella cultura locale, tra danza, musica, acrobazie e momenti di partecipazione diretta alla vita dell’isola.