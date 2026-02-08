Menu Apri login
Al resort Paradisus lusso, rituali e tutto ciò che serve davvero per vivere Bali

Il Paradisus Bali a Nusa Dua in Iindonesia offre camere e suite per famiglie e adulti, 11 ristoranti, spa, piscine e il programma Destination Inclusive® che permette di scoprire rituali balinesi, templi e spettacoli

Immerso lungo la costa incontaminata di Nusa Dua in Indonesia, il Paradisus Bali offre un’esperienza di soggiorno che unisce comfort di lusso, bellezza naturale e cultura locale. Tra spiagge di sabbia bianca, giardini tropicali e panorami sull’oceano, ogni dettaglio del resort è pensato per garantire relax, privacy e connessione con l’ambiente circostante. Camere e suite eleganti, spazi dedicati al benessere e attività esperienziali permettono di vivere Bali attraverso i suoi riti, i paesaggi e la sua vivace cultura.

Il Paradisus Bali
Il Paradisus Bali

Camere e suite di lusso a Bali

Il Paradisus Bali offre una varietà di sistemazioni pensate per ogni tipo di ospite. Le Family Concierge combinano spazi ampi e funzionali con servizi dedicati ai bambini, come aree gioco interne e accesso facilitato alle piscine, permettendo ai genitori di rilassarsi senza stress. Le suite The Reserve, riservate agli adulti, puntano tutto su privacy e lusso: camere ampie, letti king size, terrazze panoramiche con vista mare, vasche da bagno profonde e, in alcuni casi, piscina privata. Gli arredi uniscono materiali naturali a design contemporaneo, con grandi vetrate che lasciano entrare la luce tropicale e incorniciano il paesaggio.

Anche le  camere standard e deluxe non fanno eccezione: comfort curato, bagni spaziosi, mini-bar fornito e spazi funzionali per chi cerca un soggiorno più semplice ma sempre elegante. La varietà di tipologie permette al resort di ospitare famiglie, coppie e gruppi senza rinunciare a un’esperienza personalizzata.

Piscine, spa e attività sportive

Il resort dispone di piscine, spa e strutture sportive per un soggiorno completo. La Spa propone trattamenti balinesi tradizionali, massaggi rigeneranti e percorsi benessere, mentre le attività sportive includono corsi guidati e sport acquatici. Gli spazi comuni e panoramici favoriscono il relax, offrendo viste sull’oceano e ambienti immersi nella vegetazione tropicale.

Una delle piscine del Paradisus Bali
Una delle piscine del Paradisus Bali

Benessere e rituali mindfulness secondo Wellness Designed by Destination

Seguendo la filosofia Wellness Designed by Destination, il resort integra le tradizioni curative balinesi in trattamenti personalizzati, sessioni di yoga e meditazione e percorsi sensoriali immersi nei giardini e nella natura circostante. L’esperienza benessere si concentra su armonia tra corpo e mente, con rituali che valorizzano elementi naturali e tecniche locali per il massimo del relax e della rigenerazione.

La reception
La reception

Ristorazione internazionale e locale

L’offerta gastronomica del Paradisus Bali è sorprendentemente variegata e pensata per soddisfare tutti i gusti, tra esperienze culinarie internazionali e locali. Il ristorante Malva propone piatti per tutta la giornata, dalla colazione internazionale al pranzo e alla cena, in un ambiente spazioso e luminoso che invita a fermarsi senza fretta. Per chi cerca sapori mediterranei autentici, Peseta serve specialità spagnole come paella e tapas, accompagnate da vini selezionati provenienti dalla penisola iberica.

Il ristorante Malva
Il ristorante Malva

Gli amanti della cucina asiatica trovano in Arum Asian Restaurant un vero e proprio viaggio nei sapori dell’Indonesia e del resto del continente, con spettacoli culturali balinesi che trasformano ogni pasto in un’esperienza immersiva. La cucina mediorientale di Samira sorprende con hummus, tabbouleh e piatti speziati, mentre Tokimeku porta il Giappone a Bali con sushi, ramen e robatayaki preparati davanti agli ospiti. Per un’esperienza più informale ma scenografica, Kanna Beach Restaurant propone piatti di pesce fresco, ceviche e insalate, tutti da gustare con vista sull’oceano.

il ristorante Tokimeku
il ristorante Tokimeku

A completare l’offerta ci sono diversi bar e punti snack, tra cui The Ginger Bar, perfetto per cocktail e momenti di relax, The Mixton Bar per bevande creative e conviviali, e The Deck Beach Bar, ideale per un aperitivo al tramonto con il mare davanti. Tra ristoranti e bar, il resort riesce a trasformare ogni pasto in un’occasione per esplorare sapori diversi senza mai uscire dalla cornice tropicale di Nusa Dua.

Intrattenimento e attività per famiglie

Gli ospiti più giovani possono partecipare a attività dedicate e spettacoli nel teatro del resort, mentre gli adulti hanno la possibilità di rilassarsi o prendere parte a esperienze culturali e sportive. Il mix di intrattenimento e momenti di quiete permette di vivere Bali in maniera dinamica ma sempre equilibrata, tra cultura, mare e benessere.

La lounge del Paradisus Bali
La lounge del Paradisus Bali

Destination Inclusive®: esperienze autentiche a Bali

Il programma Destination Inclusive® offre esperienze culturali e naturalistiche per scoprire l’essenza di Bali. Tra queste, il rituale di purificazione melukat, le visite alle cascate di Tibumana, ai templi iconici come Uluwatu, Tanah Lot e Taman Ayun, e gli spettacoli serali nel teatro di Nusa Dua. Ogni esperienza è pensata per immergere gli ospiti nella cultura locale, tra danza, musica, acrobazie e momenti di partecipazione diretta alla vita dell’isola.

Paradisus
Kawasan Pariwisata ITDC Lot N1 80363 Bali (Indonesia)
Tel +62 361 771510

© Riproduzione riservata

 
Paradisus Bali hotel resort Nusa Dua bali indonesia
 
