Il ristorante in Salento dove mangiare cucina moderna in un palazzo del Seicento

Nel cuore del Salento, a pochi passi dalla luminosa Piazza del Popolo di Muro Leccese, AMA, dialoghi di gusto, si distingue per la sua location storica. Collocato all’interno di un palazzo seicentesco, il locale conserva mura in pietra dorata, volte imponenti e corti interne che raccontano secoli di storia. La struttura ospita anche un Relais de Charme con cinque camere esclusive e un’area wellness ricavata in spazi storici, creando un contesto in cui ogni dettaglio, dalla luce naturale agli arredi, favorisce rilassamento e benessere.

La sala interna di AMA

Il giardino esterno, ombreggiato da jacarande e melograni, diventa un vero e proprio paradiso sensoriale durante le sere estive, dove i colori e i profumi avvolgono gli ospiti. AMA non è solo un ristorante, ma un luogo che restituisce tempo e calma, trasformando la cena in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

La filosofia della cucina: gentilezza e armonia dei sapori

La cucina di AMA nasce dall’incontro tra la creatività della chef Anna Maria Altamura e la competenza enologica di Enrico Mercanti, sommelier Ais. Ogni piatto è un dialogo tra materia prima e territorio, unendo sapori del Salento e influenze delle esperienze professionali della chef, dalla Sardegna a Milano. La cucina è descritta come gentile e profonda, mai gridata, pensata per accompagnare gli ospiti in un percorso lento e consapevole.

Anna Maria Altamura e Enrico Mercanti

I piatti combinano memoria e innovazione: dal raviolone ricotta e spinaci con uovo fondente, burro e salvia, fino al filetto di vitello con caciocavallo e riduzione di Susumaniello, ogni portata diventa esperienza sensoriale completa, accompagnata da calici selezionati che esaltano profumi e consistenze. Anche il dessert, simbolo della cena, come il Tulipano rosso al mascarpone con cuore al caffè o al lampone, viene pensato come momento di condivisione e riflessione, chiudendo il pasto con un gesto delicato e memorabile.

Ambienti e atmosfera per ogni stagione

AMA accoglie gli ospiti in sale interne in pietra, ideali durante l’inverno per una cena intima, mentre in estate la corte e il giardino esterno offrono un contesto di relax e bellezza naturale. Pochi tavoli e trenta coperti garantiscono riservatezza e armonia, consentendo agli ospiti di vivere ogni esperienza senza fretta. Ogni dettaglio, dalle scelte cromatiche ai complementi d’arredo, è pensato per esaltare la convivialità e la centralità del cibo come gesto di relazione.

AMA: oltre il ristorante, un luogo di connessione e memoria

AMA è molto più di un ristorante: è filosofia, accoglienza e appartenenza. Ogni piatto, ogni esperienza e ogni gesto mira a creare dialogo tra ospite, cucina e territorio, restituendo valore al tempo lento, alla cura dei dettagli e alla bellezza delle cose semplici. L’esperienza culmina in piccoli gesti, come il dono offerto al termine di Lettere a Tavola, simbolo di attenzione e memoria emotiva, confermando che il cibo è mezzo di relazione e condivisione.

Esperienze gastronomiche e rituali di San Valentino

AMA propone esperienze uniche come Lettere a Tavola, un rituale contemporaneo pensato per il giorno di San Valentino. In questa occasione, le coppie ricevono cinque card, ciascuna collegata a una portata, con domande delicate che guidano la scrittura di lettere intime. Il momento diventa un’occasione di comunicazione autentica, riflessione e complicità, lontano dalla fretta quotidiana e dai cliché delle cene romantiche.

Lettere a Tavola

Il percorso gastronomico segue due filoni: menu di carne e menu di pesce, con piatti pensati per offrire equilibrio tra consistenze, aromi e territorio, dall’antipasto al dessert. Per esempio:

Menu di carne : cannolo croccante con porcini, tartare di manzo con fonduta di gorgonzola, filetto di vitello con caciocavallo, e dessert Tulipano rosso al mascarpone.

Menu di pesce: carpaccio di gamberi, tartare di tonno con remoulade, triglia in crosta di pistacchi e dessert Tulipano rosso.

Ogni portata è studiata per trasformare il pasto in momento di dialogo, dove ingredienti e vino diventano protagonisti della conversazione tra chef e ospite.