Dormire davanti al Duomo di Bolzano nell'hotel che ospitò Walt Disney

Nel cuore del centro storico di Bolzano, lo Stadt Hotel Città si distingue come hotel 4 stelle di riferimento per chi desidera soggiornare in una posizione esclusiva. L’edificio si affaccia direttamente su Piazza Walther, con una vista privilegiata sul Duomo di Bolzano e sul Colle del Virgolo. La facciata in stile barocco atesino valorizza l’identità architettonica della struttura, mentre gli interni custodiscono 91 camere confortevoli arredate con materiali pregiati come marmi giallo veronese, grigio di Salisburgo e parquet originali. Ogni ambiente è progettato per garantire comfort, raffinatezza e un’atmosfera accogliente nel pieno centro cittadino.

Una suggestiva vista esterna dello Stadt Hotel Città, nel cuore di Bolzano

Una suggestiva vista esterna dello Stadt Hotel Città, nel cuore di Bolzano

Un salotto cittadino tra cultura e grandi ospiti

Nel corso del Novecento, lo Stadt Hotel Città ha accolto personalità di rilievo internazionale, tra cui Walt Disney, che vi soggiornò nel 1957, e il direttore d’orchestra Claudio Abbado. Artisti del Teatro Stabile di Bolzano, come Romolo Valli, Adriana Asti, Ugo Bologna e Mariangela Melato, si esibirono nel suggestivo Salone del Caminetto. Più che un albergo, la struttura è da sempre considerata un autentico salotto cittadino, punto d’incontro per intellettuali, professionisti e artisti. Dal 1913 l’identità dell’hotel si intreccia con quella della città attraverso iniziative come gli “Incontri Al Città” e rituali quotidiani che scandiscono la vita sociale del centro storico.

Una stanza doppia dello Stadt Hotel Città di Bolzano

Una stanza doppia dello Stadt Hotel Città di Bolzano

Un edificio storico nel centro di Bolzano: dalle origini al luxury hotel

Lo Stadt Hotel Città occupa un edificio iconico con una storia secolare. Originariamente appartenente all’Arcidiocesi di Trento, fu secolarizzato nel XVIII secolo dall’imperatore Giuseppe II nell’ambito delle riforme ecclesiastiche. Successivamente passò sotto il controllo dello Stato della Baviera e nel 1808 divenne proprietà del Comune di Bolzano, ospitando la “Mädchenschule”, scuola femminile superiore. Nel 1913 l’edificio venne trasformato in hotel di lusso con il nome di “Stadt Hotel”, poi “Hotel Città”. Il progetto di ristrutturazione fu affidato allo Studio dei fratelli Ludwig di Monaco, segnando l’inizio di una nuova fase orientata all’ospitalità di alto livello.

La vista sul Duomo di Bolzano da una stanza dello Stadt Hotel Città

La vista sul Duomo di Bolzano da una stanza dello Stadt Hotel Città

Hotel con spa e palestra a Bolzano: benessere e servizi premium

Tra i principali punti di forza dello Stadt Hotel Città spicca l’area spa e benessere, dotata di sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. Uno spazio dedicato al relax dopo una giornata di lavoro o di visita in città, ideale per chi cerca un hotel con centro benessere a Bolzano. Completa l’offerta una palestra attrezzata Technogym, pensata per soddisfare le esigenze di una clientela business e leisure attenta al benessere fisico anche durante il soggiorno. L’ampia proposta food & beverage interpreta i gusti locali con uno sguardo contemporaneo, rispondendo alle aspettative di un pubblico urbano e internazionale.

La piscina dell'area Spa dello Stadt Hotel Città

La piscina dell'area Spa dello Stadt Hotel Città

Cafè e Bistrot Al Città: ristorante, pizzeria e pasticceria nel centro storico

Il Cafè e Bistrot Al Città, parte integrante dell’hotel, dispone di 180 posti a sedere distribuiti in sale eleganti con affaccio diretto sulla piazza. Bar, pasticceria con dolci tipici altoatesini, bistrot e pizzeria compongono un’offerta gastronomica completa, arricchita da un calendario di eventi settimanali.

Un dettaglio della sala da pranzo, da 180 coperti, del Cafè e Bistrot Al Città all'interno dello Stadt Hotel

Un dettaglio della sala da pranzo, da 180 coperti, del Cafè e Bistrot Al Città all'interno dello Stadt Hotel

Questa proposta rende la struttura un punto di riferimento non solo per gli ospiti, ma anche per la comunità locale e per i city travellers leisure & business alla ricerca di un ambiente vivace e rappresentativo del centro di Bolzano.