Il nuovo hotel urbano a Casablanca con rooftop sull’Atlantico e cucina marocchina d’autore

Barceló Hotel Group continua la propria espansione in Marocco, dove conta già nove strutture in sei città. L’inaugurazione del Royal Hideaway Casablanca segna l’arrivo del brand Royal Hideaway Hotels & Resorts nel continente africano, consolidando la presenza del gruppo in uno dei mercati più strategici dell’area. Il marchio rappresenta la linea più esclusiva del gruppo alberghiero spagnolo e riunisce hotel situati in destinazioni iconiche e in edifici di forte identità architettonica. Si tratta di destination hotel pensati per offrire esperienze personalizzate, caratterizzate da autenticità, discrezione, cura dei dettagli e profondo legame con il territorio.

La lobby del Royal Hideaway Casablanca

Hotel di lusso a Casablanca: posizione strategica e 310 camere

Il Royal Hideaway Casablanca propone un concetto di ospitalità urbana di lusso che unisce viaggi d’affari e soggiorni leisure in un contesto metropolitano dinamico. La struttura dispone di 310 camere e suite ed è situata a pochi minuti dal centro città, in prossimità di attrazioni iconiche come la Moschea Hassan II, la spiaggia di Ain Diab, il quartiere La Corniche e la Casablanca Finance City. Il design si ispira all’architettura e all’arte della città, integrando materiali e spazi progettati per dialogare con la storia e la natura cosmopolita di Casablanca.

Una suite premium del Royal Hideaway Casablanca Una suite del Royal Hideaway Casablanca Una suite premium con vista oceano del Royal Hideaway Casablanca Una deluxe suite del Royal Hideaway Casablanca Il bagno di una delle stanze del Royal Hideaway Casablanca

Ristoranti e rooftop: l’esperienza gastronomica del Royal Hideaway Casablanca

La proposta gastronomica rappresenta uno dei pilastri dell’hotel e un punto di incontro tra culture. Le offerte ristorative valorizzano cucina marocchina, mediterranea e internazionale, con una lettura contemporanea che esalta ingredienti e tecnica. Azurita esprime un’identità 100% locale, con un menu che rende omaggio alla cultura culinaria marocchina e mediterranea; Luminà propone cucina internazionale con postazioni di show cooking; il Club des Athlètes combina sport, cocktail e cucina informale; il Cocoa Café, ispirato ai caffè parigini, è dedicato a colazioni e aperitivi; mentre l’Al-Manara Rooftop unisce cucina fusion, mixology e musica con vista sulla città e sull’Atlantico.

Cocoa Café Club des Athlètes Azurita

Wellness, hammam e spazi MICE nel cuore di Casablanca

L’area Wellness & Spa comprende hammam tradizionale, cabine massaggi, trattamenti di bellezza e palestra attrezzata, offrendo momenti di relax nel centro urbano. Il segmento MICE a Casablanca trova spazio in sette sale modulari e in un auditorium, integrati armoniosamente nel progetto architettonico. Una proposta che consolida il posizionamento dell’hotel nel panorama business cittadino.

Una delle sale per eventi e conferenze del Royal Hideaway Casablanca

Esperienze culturali e tour privati tra Art Déco e vini marocchini

Le Royal Experiences sono pensate per avvicinare gli ospiti alla cultura locale: cene private vista Atlantico, masterclass dedicate alle ricette e alle tecniche tradizionali, tour sull’architettura Art Déco e percorsi urbani contemporanei. Tra le esperienze proposte anche degustazioni di vini presso Domaine Ouled Thaleb e sessioni di shopping personalizzate. La struttura si avvale inoltre di un consulente culturale esterno che coordina il calendario eventi e sviluppa collaborazioni con artisti, artigiani e professionisti locali, rafforzando il legame tra hotel e destinazione.

Barceló in Marocco: dieci hotel in sei città

Con questa apertura, Barceló Hotel Group consolida la propria presenza nel Paese, dove gestisce attualmente dieci hotel nelle città di Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat e Tangeri, confermandosi come la catena alberghiera spagnola più presente in Marocco.