Sole, neve perfetta e show spettacolari fino a maggio sui 5 ghiacciai del Tirolo

La primavera sui 5 Ghiacciai del Tirolo regala un’esperienza unica per gli amanti dello sci al sole e delle piste perfettamente innevate. Da marzo a fine maggio 2026, le condizioni garantiscono neve sicura fino a oltre 3.000 metri di quota, con panorami alpini spettacolari e temperature più miti rispetto all’inverno.

TVB Tiroler Oberland - Kaunertal, Maximilian Pflanzl Per tutta la primavera sulle piste dei 5 ghiacciai del Tirolo si scia in condizioni fantastiche

Per tutta la primavera sulle piste dei 5 ghiacciai del Tirolo si scia in condizioni fantastiche

I comprensori di Sölden, Pitztal, Hintertux, Stubai e Kaunertal offrono stagioni prolungate e calendari ricchi di eventi sportivi e musicali. La combinazione tra alta quota, innevamento garantito e giornate luminose rende la primavera il periodo ideale per vivere la montagna in modo dinamico e coinvolgente.

Eventi imperdibili a Sölden: Electric Mountain Festival e show Hannibal

Tra gli appuntamenti più attesi spicca l’Electric Mountain Festival, in programma dal 13 al 18 aprile 2026 a Sölden. Il festival porta in quota un line-up internazionale con artisti come Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Salvatore Ganacci e Lilly Palmer. Un evento che unisce musica elettronica e sci alpino, trasformando le piste in un palcoscenico a cielo aperto.

Zaneta Weidner Il 10 aprile Hannibal, una rievocazione epica della traversata alpina con gli elefanti compiuta dai cartaginesi

Il 10 aprile Hannibal, una rievocazione epica della traversata alpina con gli elefanti compiuta dai cartaginesi

Sempre a Sölden, il 10 aprile 2026, torna lo spettacolo Hannibal, realizzato dal collettivo artistico Lawine Torrèn. Una rievocazione epica della traversata alpina con gatti delle nevi, aerei, elicotteri e performer estremi in scena a 3.000 metri di altitudine. Uno show ad alto impatto visivo che valorizza la dimensione spettacolare dell’alta montagna.

Hintertux: concerti live e 40 eventi sulla neve

Sul ghiacciaio di Hintertux, la stagione primaverile si distingue per un calendario ricco e variegato. Durante la “Kölsche Woche 26” (21-28 marzo 2026) si alternano open air e concerti con band come Höhner, Cat Ballou, Rabaue e Klüngelköpp. Il 18 aprile 2026 è previsto lo show di OIMARA & Band.

Oetztal Tourismus, Matheus Gartne Lo scenario delle piste da sci di Soelden in primavera

Lo scenario delle piste da sci di Soelden in primavera

Il motto è chiaro: “40 giorni - 40 eventi”. Dalla caccia alle uova di Pasqua sugli sci al “Genuss-Hopping”, un percorso gourmet in sei tappe sci ai piedi, fino alla celebre Secco-Gondel con degustazione di bollicine durante la salita. Un format che integra sport invernali e gastronomia d’alta quota.

Sci & gusto: esperienze gourmet al Café 3.440 nel Pitztal

Sul ghiacciaio del Pitztal, il Café 3.440 rappresenta una tappa iconica. Situato a 3.440 metri, propone la colazione più alta del Tirolo e degustazioni di vini selezionati, come in occasione dell’evento del 17 aprile 2026.

Il Café 3.440, sul ghiacciaio del Pitztal, a 3.440 metri

Il Café 3.440, sul ghiacciaio del Pitztal, a 3.440 metri

La struttura ospita anche il municipio più alto d’Austria, location esclusiva per matrimoni ad alta quota. L’offerta si completa con la skitour guidata “La Traccia d’Oro”, itinerario attraverso l’intero comprensorio con soste gourmet pensate per chi ricerca un’esperienza di sci e alta cucina.

Snowpark, freeride e adrenalina: Stubai e Kaunertal protagonisti

Dall’11 aprile al 25 maggio 2026, lo Snowpark Kaunertal ospita gli Spring Classics, appuntamento di riferimento per gli appassionati di freestyle. Il 18 aprile spazio al freeride con la gara Open Faces, mentre dal 23 al 25 maggio il Kaunertal Ending KTE celebra il gran finale di stagione con session e DJ set.

Sebastian Marko La Stubai Wilde Ride del 18 aprile sul ghiacciaio dello Stubai: gara di sci 6 chilometri e 160 porte

La Stubai Wilde Ride del 18 aprile sul ghiacciaio dello Stubai: gara di sci 6 chilometri e 160 porte

Il 18 aprile 2026 torna anche la Stubai Wilde Ride sul ghiacciaio dello Stubai: 6 chilometri e 160 porte per una delle gare di slalom gigante più lunghe delle Alpi. Una sfida tecnica che esalta performance e resistenza su uno dei ghiacciai più estesi dell’arco alpino.

Offerte skipass e promozioni: risparmio fino al 30%

Prenotando in anticipo è possibile ottenere sconti early booking fino al 30% sugli skipass online per Kaunertal e Pitztal, e fino al 20% a Sölden e sullo Stubai. Tra le proposte più vantaggiose figurano le settimane promozionali di sci al sole a Kaunertal (13-26 aprile 2026), con skipass scontati da 4, 5 o 6 giorni validi anche a Fendels e per un giorno nel Pitztal.

Fino a quando si scia nei ghiacciai del Tirolo: Sölden: fino al 3 maggio 2026

Ghiacciaio del Pitztal: fino al 3 maggio 2026

Hintertux: aperto tutto l’anno

Ghiacciaio dello Stubai: fino al 17 maggio 2026

Ghiacciaio di Kaunertal: fino al 25 maggio 2026

Snowpark attivi fino a primavera inoltrata completano l’offerta per freestyle e snowboard.

Fino a quando si scia nei ghiacciai del Tirolo:Sölden: fino al 3 maggio 2026Ghiacciaio del Pitztal: fino al 3 maggio 2026Hintertux: aperto tutto l’annoGhiacciaio dello Stubai: fino al 17 maggio 2026Ghiacciaio di Kaunertal: fino al 25 maggio 2026Snowpark attivi fino a primavera inoltrata completano l’offerta per freestyle e snowboard.

Sul ghiacciaio dello Stubai sono attive le offerte “Sonnenskilauf 4=3” e il pacchetto “1 giorno di sci in regalo” (18 aprile - 2 maggio 2026): 5 giorni di sci al prezzo di 4, con formule estese 6=5 e 7=6.

Hochzeiger Bergbahnen, Daniel Zangerl Sui 5 ghiacciai del Tirolo, a primavera, offerte speciali per la famiglia

Sui 5 ghiacciai del Tirolo, a primavera, offerte speciali per la famiglia

Per le famiglie, condizioni dedicate: bambini sotto i 10 anni gratis allo Stubai se accompagnati da un genitore pagante; nel Pitztal, Bambini Ticket gratuito per under 8. A Sölden, il pacchetto “Ski & Relax” include pernottamenti, skipass e ingresso alle terme, mentre l’“EMF Full Festival Experience” combina soggiorno, skipass e upgrade festival. La primavera nei ghiacciai del Tirolo si conferma così una proposta completa: sci in alta quota, eventi internazionali, gastronomia alpina e offerte vantaggiose in un’unica destinazione.