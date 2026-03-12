Alla Rocca di Lonato debutta Tavola MoS, il ristorante dello chef Stefano Zanini

Ai piedi della Rocca di Lonato del Garda, uno dei complessi monumentali più suggestivi del Nord Italia, prende forma un nuovo progetto dedicato all’accoglienza culturale e gastronomica. Con l’apertura di Tavola MoS, ristorante situato nella storica Casa del Bibliotecario, la Fondazione Ugo Da Como avvia una nuova fase di valorizzazione degli spazi della Rocca, integrando ristorazione, cultura ed eventi in un unico percorso esperienziale.

La sala di Tavola MoS, con vista sulla cupola della Basilica di San Giovanni Battista a Lonato del Garda

Il nuovo ristorante nasce con l’obiettivo di arricchire la visita al complesso monumentale attraverso una proposta culinaria capace di dialogare con il contesto storico e paesaggistico del luogo. L’iniziativa rappresenta il primo passo concreto di un progetto più ampio che mira a consolidare il ruolo della Rocca come polo culturale dinamico, capace di coniugare patrimonio storico e attività contemporanee.

Un ristorante con vista sul borgo storico di Lonato

Tavola MoS trova sede nella Casa del Bibliotecario, elegante edificio neogotico situato alle pendici della Rocca. La struttura fu voluta dal senatore Ugo Da Como come abitazione per il proprio bibliotecario e oggi si inserisce all’interno di un suggestivo giardino terrazzato che offre scorci panoramici sul borgo storico di Lonato e sulla cupola della Basilica barocca di San Giovanni Battista.

Tavola MoS si trova nella Casa del Bibliotecario, edificio neogotico alle pendici della Rocca di Lonato

L’ambiente unisce fascino storico e atmosfera contemporanea, offrendo agli ospiti una cornice di grande valore architettonico e paesaggistico. In questo contesto prende vita un progetto di ristorazione di territorio, capace di dialogare con il patrimonio culturale circostante e con l’identità gastronomica del Garda.

La visione gastronomica dello chef Stefano Zanini

Alla guida della cucina di Tavola MoS c’è lo chef Stefano Zanini, classe 1996, protagonista di un percorso professionale costruito attraverso esperienze in alcune delle più importanti cucine europee. Nel suo curriculum figurano collaborazioni con chef di fama internazionale come Alain Ducasse, Christian Puglisi, Norbert Niederkofler e Martina Caruso.

Lo chef di Tavola MoS Stefano Zanini, che gestisce anche il ristorante MoS di Desenzano

Fondatore nel 2021 del ristorante MoS a Desenzano del Garda, Zanini porta oggi alla Rocca una proposta gastronomica basata su centralità dell’ingrediente, essenzialità e valorizzazione del territorio. Un approccio culinario che si integra con il contesto storico e paesaggistico del complesso monumentale.

Risotto Tastasal con pasta di salame
Tortellini in brodo madre
Torta Millefoglie

«Portare Tavola MoS alla Rocca significa entrare in relazione con uno spazio che ha una forte identità», spiega lo chef Stefano Zanini. - «Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza coerente con questo contesto, contribuendo a rendere la Rocca un luogo ancora più vivo e aperto».

La Rocca di Lonato tra patrimonio storico ed eventi culturali

Situata in posizione dominante sul bacino meridionale del Lago di Garda, la Rocca di Lonato del Garda rappresenta una delle fortificazioni più imponenti della Lombardia. La struttura quattrocentesca, caratterizzata da merli guelfi e torri di avvistamento, costituisce un simbolo storico del territorio bresciano. Dal 1911 la Rocca è riconosciuta come Monumento Nazionale ed è parte integrante della Fondazione Ugo Da Como, oltre a essere inserita nella Rete dell’800 lombardo.

Tavola MoS domina la collina di Lonato con vista sul borgo storico e sulla Rocca

Accanto alla fortezza si sviluppa il percorso della Casa del Podestà, dimora storica con sale decorate che custodiscono una ricca memoria artistica e culturale. Negli ultimi anni il complesso ha rafforzato la propria vocazione come centro culturale e spazio per eventi, ospitando mostre d’arte, appuntamenti lifestyle e iniziative di rilievo internazionale. Tra le strutture contemporanee spicca il Padiglione Eventi, una moderna glass house progettata per accogliere manifestazioni e incontri culturali.

L’apertura di Tavola MoS si inserisce in questo percorso di valorizzazione, contribuendo a trasformare la Rocca di Lonato in una destinazione capace di unire patrimonio storico, cultura ed esperienza gastronomica in un unico luogo.