Borgo Pignano Volterra: 300 ettari di Toscana dove lusso e natura convivono

Nel cuore della Toscana, tra le colline che abbracciano Volterra e San Gimignano, Borgo Pignano Volterra rappresenta una delle realtà più affascinanti nel panorama dell’ospitalità di lusso italiana. Immerso in un paesaggio rurale di straordinaria bellezza, questo antico borgo ha attraversato i secoli conservando intatta l’anima autentica del territorio.

Una veduta aerea di Borgo Pignano Volterra, sulle colline tra Volterra e San Gimignano

Una veduta aerea di Borgo Pignano Volterra, sulle colline tra Volterra e San Gimignano

La storia recente della tenuta prende forma nel 2000, quando l’imprenditore e filantropo Sir Michael Moritz rimase affascinato dalla storia e dalla bellezza del luogo. Da quella scoperta nacque un progetto ambizioso: restituire nuova vita a un borgo medievale toscano attraverso un restauro rispettoso del patrimonio storico e la valorizzazione del paesaggio agricolo circostante.

Una suite di Borgo Pignano Volterra

Una suite di Borgo Pignano Volterra

Oggi la tenuta rappresenta un modello di country hospitality sostenibile, capace di coniugare eleganza, natura e cultura in un contesto di straordinaria armonia.

Riapertura stagione 2026: ospitalità sostenibile tra natura e benessere

Borgo Pignano Volterra riaprirà le sue porte per la stagione 2026 a partire dal 21 marzo, accogliendo gli ospiti in un ambiente sospeso nel tempo, immerso in oltre 300 ettari di campagna toscana. L’esperienza proposta unisce ospitalità di alto livello, arte, benessere ed elegante informalità. Al centro del progetto vi è un modello di agricoltura biologica e sostenibile che coinvolge gran parte delle attività della tenuta.

La piscina di Borgo Pignano Volterra

La piscina di Borgo Pignano Volterra

Molti dei prodotti utilizzati nella ristorazione, nella Spa e negli ambienti della struttura provengono direttamente dalla proprietà. Orti, giardini e campi agricoli seguono i cicli stagionali, offrendo ingredienti che raccontano la cultura gastronomica toscana e il legame con il territorio. Un approccio riconosciuto anche dalla guida Michelin, che nel 2023 ha assegnato la prestigiosa stella verde Michelin al ristorante Villa Pignano, guidato dal culinary director Stefano Cavallini e dall’executive chef Angelantonio Cioffi.

La sala del ristorante Villa Pignano

La sala del ristorante Villa Pignano

Questo riconoscimento ha consolidato la reputazione della tenuta come destinazione per viaggiatori alla ricerca di un’esperienza di ospitalità raffinata e sostenibile.

Esperienze nella tenuta: agricoltura biologica e sostenibilità

All’interno della proprietà, le attività proposte agli ospiti sono profondamente legate al territorio toscano e ai principi della sostenibilità ambientale. Tra le esperienze più significative spicca la raccolta del miele presso le Bee Colonies, un’attività che permette di osservare da vicino il delicato equilibrio tra uomo e natura.

Tra le esperienze più suggestive per gli ospiti, spicca la raccolta del miele presso le Bee Colonies

Tra le esperienze più suggestive per gli ospiti, spicca la raccolta del miele presso le Bee Colonies

Gli ospiti possono inoltre passeggiare tra gli orti biologici e il Flower Garden, spazi dedicati alla coltivazione di erbe aromatiche, ortaggi e fiori destinati alla cucina e al laboratorio erboristico della tenuta. Questo modello di ospitalità agricola si fonda su alcuni principi fondamentali: stagionalità delle produzioni, filiera interna controllata e rispetto delle pratiche agricole rigenerative. Il risultato è un ambiente in cui biodiversità, cultura contadina e ospitalità di lusso convivono in perfetto equilibrio, offrendo un’esperienza autentica e profondamente legata alla terra.

Camere, ville private e ospitalità diffusa nel borgo medievale

Uno degli elementi distintivi di Borgo Pignano Volterra è il modello di ospitalità diffusa, che valorizza gli edifici storici del borgo risalente al XII secolo. Al centro del complesso si trova la villa settecentesca, che ospita 14 camere e suite, le aree comuni e i due ristoranti della struttura.

Dalle stanze di Borgo Pignano Volterra, la splendida vista sulle colline toscane

Dalle stanze di Borgo Pignano Volterra, la splendida vista sulle colline toscane

Gli edifici che un tempo ospitavano le abitazioni delle maestranze sono stati trasformati in eleganti maisonette, appartamenti bilocali e trilocali con angolo cucina e spazi esterni affacciati sulla campagna.

All’interno di Borgo Pignano Volterra sono presenti numerosi casali storici trasformati in Full Hotel Service Villas indipendenti

All’interno di Borgo Pignano Volterra sono presenti numerosi casali storici trasformati in Full Hotel Service Villas indipendenti

All’interno della tenuta sono inoltre presenti numerosi casali storici trasformati in Full Hotel Service Villas, residenze indipendenti con ampie aree comuni, da due a cinque camere da letto, piscina privata e giardino esclusivo. Queste ville offrono agli ospiti privacy assoluta, servizi personalizzati e una vista panoramica sulle colline toscane.

Villa Cusignano: la nuova villa di lusso della stagione 2026

Tra le novità della stagione 2026 spicca Villa Cusignano, la più grande residenza della tenuta, disponibile a partire dal mese di giugno. La proprietà si estende su circa 1000 metri quadrati e comprende sei camere da letto, ampi saloni, due piscine e un grande giardino privato.

Da giugno, disponibile anche Villa Cusignano, la più grande dell'intera tenuta

Da giugno, disponibile anche Villa Cusignano, la più grande dell'intera tenuta

Gli ospiti potranno usufruire di servizi esclusivi come chef privato e assistente dedicato, elementi che rendono l’esperienza ancora più riservata e personalizzata. La posizione dominante della villa garantisce inoltre una vista panoramica unica sulla campagna toscana.

Borgo Pignano Florence: il nuovo progetto nel cuore di Firenze

Il progetto di sviluppo della proprietà prosegue con l’apertura di Borgo Pignano Florence, prevista per luglio 2026. La nuova struttura sorgerà in una dimora cinquecentesca immersa nella quiete di un parco di cinque ettari con giardini all’italiana, situata a pochi passi dal centro di Firenze. L’obiettivo è offrire agli ospiti un’esperienza che unisca la filosofia della tenuta di Volterra con l’energia culturale e artistica della città. In vista dell’apertura è in corso un’importante campagna di recruiting, con numerose opportunità professionali nel settore dell’hotellerie di lusso.

A luglio al gruppo si aggiungerà anche Borgo Pignano Florence, nel cuore di Firenze

A luglio al gruppo si aggiungerà anche Borgo Pignano Florence, nel cuore di Firenze

E proprio da questa esperienza consolidata è nata Borgo Pignano Hotels, un’idea che guarda oltre i confini della proprietà originaria per unire sotto un unico brand strutture accomunate dagli stessi ideali: la salvaguardia dell’ambiente, il sostegno alle economie locali ed il rispetto per il patrimonio storico, paesaggistico, artistico e culturale. Con l’adesione al circuito Relais & Châteaux, le proprietà consolidano il loro impegno verso un’accoglienza autentica, sostenibile e raffinata, confermando Borgo Pignano Hotels come punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità di lusso italiana.