In Italia anche il cibo ha i suoi musei: ecco i più curiosi da visitare

In Italia, grazie all’immensa ricchezza della nostra cultura enogastronomica, ci sono prodotti tanto importanti, simbolici e popolari, che si è pensato di raccontarne storia e curiosità in decine di piccoli e insoliti musei, dal Nord al Sud della penisola. Approfittiamo di queste giornate d’inizio primavera per andare alla scoperta di alcuni veramente golosi e per far scorta di prelibatezze per la Pasqua ormai imminente.

Un viaggio affascinante tra sapori, saperi e memorie

Questi curiosi musei - spesso tenuti in vita da appassionati e privati - non solo raccontano la storia e le particolarità di prodotti iconici o di perle del territorio, ma custodiscono oggetti, attrezzature e testimonianze che documentano la passione e l’impegno tramandati da generazione in generazione. Visitarli luoghi significa immergersi in un viaggio affascinante tra sapori, saperi e memorie, scoprendo come la tradizione continui a rinnovarsi attraverso gesti antichi e attenzione per la qualità. La tavola - si sa - è il cuore della convivialità, un punto d'incontro dove si intrecciano cultura, tradizioni, valori, piaceri autentici, e proprio per questo la cucina italiana è stata dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Il suo valore profondo si percepisce appieno soprattutto in occasione delle festività, quando il cibo diventa protagonista di una ritualità e di una cultura tramandata da generazione a generazione, capace di evocare ricordi, rafforzare legami familiari e sociali, trasferire valori ai giovani.

Loison Museum, Costabissara (Vi)

Chi è appassionato di pasticceria non può non regalarsi una visita al Loison Museum, annesso all’omonima e pluripremiata azienda artigianale di Costabissara (Vi) in Veneto, fondata nel 1938 dalla famiglia di Dario Loison, grande e famoso Maestro che custodisce e rinnova l’arte della pasticceria italiana con ricette autentiche, lavorazioni lente e materie prime di altissima qualità.

Antichi strumenti di pasticceria, documenti e curiosità provenienti da tutto il mondo ricostruiscono il percorso della pasticceria artigianale italiana

Antichi strumenti di pasticceria, documenti e curiosità provenienti da tutto il mondo ricostruiscono il percorso della pasticceria artigianale italiana

Il museo, unico nel suo genere, è stato creato da Dario, che dagli Anni 90 ha collezionato in tutto il mondo migliaia di oggetti e documenti relativi all’arte bianca e alla pasta lievitata e ha poi deciso di esporli per condividere con appassionati e curiosi il suo amore per la pasticceria. In un piacevole e curioso un percorso plurisensoriale, vi si ammirano macchinari provenienti da un antico laboratorio di pasticceria, utensili per la lavorazione delle materie prime e la decorazione di torte, centinaia di oggetti e documenti relativi all’arte bianca e alla pasta lievitata che rievocano tradizioni e saperi di una volta.

Utensili, macchinari e oggetti storici raccontano l’evoluzione dell’arte dolciaria all’interno del Loison Museum

Utensili, macchinari e oggetti storici raccontano l’evoluzione dell’arte dolciaria all’interno del Loison Museum

Fra le curiosità, antichi vetri per aromi, una macchina per incartare caramelle e una collezione di gettoni del pane, sostituti dei soldi che venivano prodotti da enti di assistenza, per garantire ai bisognosi una razione di pane: su di essi era indicato il quantitativo che spettava a ciascuno (1 kg, 1/2 kg di pane o 1 pagnotta intera). Uno spazio è riservato alla storia del panettone, che viene ripercorsa con documenti, cartoline, locandine, riviste e le antiche cappelliere porta panettone.Uno spazio è riservato alla storia del panettone, che viene ripercorsa con documenti, cartoline, locandine, riviste e le antiche cappelliere porta panettone.

Tra macchine d’epoca, stampi e oggetti del passato, il museo racconta come nascono panettoni, colombe e altri grandi lievitati della tradizione dolciaria

Tra macchine d’epoca, stampi e oggetti del passato, il museo racconta come nascono panettoni, colombe e altri grandi lievitati della tradizione dolciaria

Uno spazio è riservato alla storia del panettone, che viene ripercorsa con documenti, cartoline, locandine, riviste e le antiche Fra gli altri, sono esposti, macchinari provenienti da un antico laboratorio di pasticceria, cartoline, stampe, illustrazioni, manifesti e una curiosa collezione di gettoni del pane che venivano prodotti da enti di assistenza che elargivano ai bisognosi una razione di pane: su di essi era indicato il quantitativo che spettava a ciascuno,1 kg, 1/2 kg di pane o 1 pagnotta intera. Novità è, accanto alla Biblioteca, l’Archivio Bibliografico Loison, che raccoglie libri, ricerche, pubblicazioni in cui il marchio Loison e l’azienda vengono menzionati.

Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, Capriolo (Bs)

Creato nel 1986 da Gualberto Ricci Curbastro (e in continua evoluzione) all’interno del complesso della sua cantina di Capriolo, è un museo “vivo”, che trasmette saperi e conoscenze, con l’obiettivo di salvare dall’oblio e rendere fruibile la memoria materiale e immateriale del lavoro agricolo e vitivinicolo della Franciacorta, all’interno di una realtà produttiva ancora attiva dopo 18 generazioni.

Attrezzi agricoli, documenti storici e strumenti di cantina raccontano secoli di viticoltura della Franciacorta nel Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro

Attrezzi agricoli, documenti storici e strumenti di cantina raccontano secoli di viticoltura della Franciacorta nel Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro

Con le sue migliaia di oggetti, la ricca biblioteca con oltre 2500 volumi e un importante patrimonio documentario (composto da archivi storici, fotografie, libri antichi, stampe e testi fondamentali per la storia dell’agricoltura e della viticoltura), il museo si pone come punto di riferimento di un sistema di valori che unisce esperienza produttiva, inclusione sociale, competitività e sostenibilità, in un dialogo continuo tra memoria e innovazione.

Nelle sale del museo sono esposti antichi strumenti enologici e testimonianze della cultura del vino, custodite dalla famiglia Gualberto Ricci Curbastro

Nelle sale del museo sono esposti antichi strumenti enologici e testimonianze della cultura del vino, custodite dalla famiglia Gualberto Ricci Curbastro

Perciò i visitatori sono guidati nella visita da personale appositamente formato, che illustra gli oggetti esposti nelle varie sale, narra tradizioni, risponde a domande e curiosità. Grazie ad un ampio progetto di catalogazione e digitalizzazione, sono inoltre accessibili online centinaia di schede di oggetti, volumi della biblioteca e fondi d’archivio. Di particolare interesse la Sala dell’Enologia, ricca di oggetti a volte unici ed attrezzature. La visita si conclude in cantina, dove sono esposti pregiati pezzi, con l’illustrazione del ciclo di produzione del Franciacorta Docg e degustazione di uno o più vini. Volendo, ci si può fermare nello spaccio per acquisti di vini e prodotti aziendali.

Il progetto “Due Totem” del Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro unisce la scultura di Andrea Gandini a un totem multimediale che racconta la storia della famiglia e della Franciacorta

Il progetto “Due Totem” del Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro unisce la scultura di Andrea Gandini a un totem multimediale che racconta la storia della famiglia e della Franciacorta

In occasione del suo quarantesimo anno di attività, accanto ad un ricco calendario di eventi in programma per tutto il 2026, è stato realizzato il progetto “Due Totem”, un dialogo simbolico e concreto tra scultura e tecnologia, ovvero tra un albero secolare del parco trasformato in opera d’arte da Andrea Gandini (che ha scolpito nel suo tronco ormai secco una scultura monumentale alta oltre 5 metri, capace di raccontare 165 anni di storia familiare) e un totem multimediale interattivo all’interno degli spazi del museo, pensati per raccontare la storia, i valori e il patrimonio culturale della famiglia Ricci Curbastro e della Franciacorta.

Museo del Cioccolato Antica Norba, Norma (Lt)

La storia del cioccolato, infarcita di curiosità ed aneddoti, viene raccontata nel Museo del Cioccolato Antica Norba di Norma (Lt), in Lazio. Il cioccolato, considerato dall’antica civiltà dei Maya “bevanda degli Dei” e portato nel Vecchio Continente da Cristoforo Colombo, inizialmente è una bevanda esclusiva delle corti.

Nel Museo del Cioccolato Antica Norba il percorso racconta la storia del cacao, dalle civiltà precolombiane fino alla diffusione del cioccolato in Europa

Nel Museo del Cioccolato Antica Norba il percorso racconta la storia del cacao, dalle civiltà precolombiane fino alla diffusione del cioccolato in Europa

Solo alla fine dell’Ottocento trova una sua più ampia diffusione e anche in Italia se ne diffonde una vera e propria cultura. Nel museo sono illustrate - con belle ambientazioni - le fasi di lavorazione dei semi della pianta (Theobroma cacao), dalla piantagione alla raccolta fino all’essicazione ed alla tostatura.

Il Museo del Cioccolato Antica Norba espone confezioni storiche, utensili e oggetti che raccontano l’evoluzione del cioccolato tra artigianato e industria dolciaria

Il Museo del Cioccolato Antica Norba espone confezioni storiche, utensili e oggetti che raccontano l’evoluzione del cioccolato tra artigianato e industria dolciaria

Inoltre sono esposti centinaia di oggetti ed attrezzi, fra cui antiche stampe, vecchie confezioni, bilance e cioccolatiere provenienti da tutta Europa. Curiosa è la ricostruzione di un’antica fabbrica di cioccolato con i macchinari originali, che permette di conoscere come un tempo veniva prodotto. Completa il percorso un’area destinata allo shopping che in questo periodo è un tripudio di uova di cioccolato, l’immancabile dono pasquale atteso da piccoli e grandi, e di deliziosi ovetti pasquali di cioccolata o confettati.

Macchinari d’epoca, bilance e cioccolatiere storiche ricostruiscono le antiche tecniche di lavorazione del cacao nel Museo del Cioccolato Antica Norba

Macchinari d’epoca, bilance e cioccolatiere storiche ricostruiscono le antiche tecniche di lavorazione del cacao nel Museo del Cioccolato Antica Norba

E poi vi si trova cioccolato declinato in innumerevoli maniere, dalle classiche tavolette a prodotti curiosi, come la pasta con il cacao, a testimoniare la versatilità di questo eccellente prodotto sempre più usto anche in gastronomia, e non solo in pasticceria. Volendo si può partecipare a una veloce e divertente Scuola del Cioccolato (su prenotazione).

Museo del Cioccolato Antica Norba Via Capo dell’Acqua 20 04010 Norma (Lt) Tel +39 335 1618135

Museo dell’Arte e della Tecnologia Confettiera, Sulmona (Aq)

Un altro classico di Pasqua sono le cosiddette uova di gallina multicolori, con il guscio di confetto e l’interno di cioccolata dolce o amara. Ne sono specialisti alla Confetti Pelino, fra le più rinomate aziende di Sulmona (Aq), nata nel lontano 1783, che produce confetti di ogni genere e per ogni festività. All'interno della raffinata palazzina liberty della storica fabbrica, il Museo dell’Arte e della Tecnologia Confettiera raccoglie macchinari, antichi cimeli e rari oggetti sull’arte confettiera, tipica della zona e risalente al XV secolo, quando già venivano realizzati con i confetti dei cestini, dei fiori e dei grappoli. Una curiosità: l’uso dei confetti è molto antico, poiché già i romani li usavano per festeggiare nascite e matrimoni.

Documenti, brevetti e cimeli storici del Museo dell’Arte e della Tecnologia Confettiera testimoniano il legame tra famiglia Pelino e la tradizione confettiera locale

Documenti, brevetti e cimeli storici del Museo dell’Arte e della Tecnologia Confettiera testimoniano il legame tra famiglia Pelino e la tradizione confettiera locale

Fondato nel 1988 e monumento nazionale dal 1992, è un unicum nel panorama dei musei dedicati alla cultura materiale. Si sviluppa su due piani e attraverso strumenti, macchinari e una ricca collezione, celebra la tradizione confettiera di Sulmona e i suoi maestri artigiani attivi fin dal tardo Medio Evo, che hanno contribuito a rendere la città celebre a livello internazionale. Nella prima si trovano l'albero genealogico della famiglia, antichi brevetti Pelino, diplomi, onorificenze e una collezione di bomboniere dei secoli XIX e XX, oltre a composizioni artistiche con confetti.