Sciare in primavera in Val di Sole: piste aperte e nuove esperienze sulla neve

Con l’arrivo della primavera, la stagione sciistica della Val di Sole continua a offrire condizioni ideali per gli appassionati di sci e snowboard. Le giornate si allungano, le temperature diventano più miti e l’atmosfera sulle piste assume un ritmo più rilassato rispetto ai mesi invernali. In questo periodo la montagna rivela un volto diverso: la luce primaverile valorizza i panorami alpini e le piste risultano meno affollate, permettendo agli sciatori di godere appieno della discesa. La neve perfettamente preparata consente traiettorie fluide su pendii che sembrano progettati per chi desidera vivere lo sci con calma, immerso in paesaggi spettacolari.

In primavera continua la stagione sciistica in Val di Sole, con condizioni di neve perfette

In primavera continua la stagione sciistica in Val di Sole, con condizioni di neve perfette

La stagione prosegue ancora per diverse settimane. Sul ghiacciaio Presena gli impianti resteranno aperti fino al 3 maggio, mentre nel resto della skiarea Pontedilegno-Tonale la chiusura è prevista per il 19 aprile. Le località di Folgarida Marilleva e Pejo3000 accoglieranno gli sciatori fino all’11 aprile, offrendo ancora numerose giornate dedicate alla neve e allo sport.

Skipass Superskirama e offerte primavera per sciare in Trentino

Durante il periodo primaverile sono attive diverse promozioni dedicate allo sci in Val di Sole, pensate per combinare soggiorno e skipass in formule vantaggiose. Le offerte includono pacchetti che abbinano hotel o appartamenti allo skipass Superskirama, il pass che consente di sciare su 380 chilometri di piste distribuite in uno dei più importanti caroselli sciistici a sud delle Alpi.

Lo skipass Superskirama consente di sciare su 380 chilometri di piste distribuite in tutta la valle Lo skipass Superskirama consente di sciare su 380 chilometri di piste distribuite in tutta la valle

Gli ospiti possono scegliere tra soluzioni con skipass incluso oppure optare per formule con codice sconto per acquistarlo separatamente. Questa flessibilità permette di personalizzare la vacanza sulla neve in base alle proprie esigenze, mantenendo accesso a un vasto comprensorio sciistico.

Ciaspolate e panorami alpini: la montagna oltre lo sci

I mesi di marzo e aprile rappresentano un periodo ideale per esplorare i paesaggi innevati della Val di Sole anche al di fuori delle piste. Oltre allo sci e allo snowboard, la stagione primaverile invita a scoprire la montagna con escursioni con le ciaspole tra boschi e sentieri immersi nella natura. Queste attività permettono di vivere il silenzio dei paesaggi alpini e di osservare la montagna da prospettive diverse.

Le ciaspolate, tra le attività più interessanti da svolgere in primavera in Val di Sole

Le ciaspolate, tra le attività più interessanti da svolgere in primavera in Val di Sole

Per chi preferisce momenti più rilassanti, la giornata può trasformarsi in un’esperienza contemplativa davanti ai panorami che si aprono dalle terrazze dei rifugi alpini, dove il sole primaverile rende ancora più piacevole una pausa tra le vette.

Trentino Skisunrise: sciare all’alba a Pejo3000

Tra le esperienze più suggestive della stagione spicca Trentino Skisunrise, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di montagna. L’iniziativa offre l’opportunità di assistere alla nascita del sole sulle cime della Val di Sole e di scendere per primi sulle piste appena preparate. L’ultimo appuntamento stagionale è previsto venerdì 13 marzo a Pejo3000.

Sul ghiacciaio di Pejo, a 3000 metri, si scia fino a maggio

Sul ghiacciaio di Pejo, a 3000 metri, si scia fino a maggio

La giornata inizia alle 5.00 del mattino, quando gli ospiti salgono con la telecabina Tarlenta e la funivia Pejo3000 fino a quota 3.000 metri. Qui è possibile assistere all’alba con una bevanda calda al Mythe Pejo3000, immersi nel silenzio della montagna. Segue la prima discesa sulla pista Val de la Mite insieme ai maestri di sci, un momento esclusivo che consente di sciare su piste perfettamente preparate prima dell’apertura ufficiale degli impianti.

La giornata sul ghiacciaio inizia con un'abbondante colazione La giornata sul ghiacciaio inizia con un'abbondante colazione La mattinata prosegue con una colazione tipica al Doss del Cembri e con ulteriori discese sulla neve. Nel pomeriggio, l’esperienza può concludersi con una pausa rigenerante alle Terme di Pejo, ideali per recuperare energie dopo una giornata di sport.

Wow Experience sulla neve: escursioni, animali e natura

L’offerta primaverile della Val di Sole si arricchisce anche con le Wow Experience a tema neve, un programma di attività che permette di scoprire il territorio in modo autentico. Tra le proposte più apprezzate figura “Andar per monti”, un itinerario guidato che conduce gli ospiti lungo i sentieri utilizzati dagli abitanti della valle sin dall’infanzia. Accompagnati da professionisti della montagna, i partecipanti possono conoscere storie, tradizioni e paesaggi meno conosciuti del territorio.

Il Val di Sole si può provare l'emozione della slitta trainata dai cani

Il Val di Sole si può provare l'emozione della slitta trainata dai cani

Un’altra esperienza suggestiva è “Uscimmo a riveder le stelle”, escursione serale nel bosco con ramponcini ai piedi e accompagnamento di una guida alpina. Il percorso conduce tra i sentieri innevati mentre il sole tramonta e il cielo si riempie di stelle.

Vengono organizzati tour in carrozze slitte trainate da cavalli avelignesi

Vengono organizzati tour in carrozze slitte trainate da cavalli avelignesi

Nel programma non mancano attività a contatto con gli animali, come lo sleddog, che permette di guidare una slitta trainata da cani, oppure un giro su carrozza trainata da cavalli avelignesi. L’esperienza si conclude con un aperitivo a chilometro zero, dedicato ai prodotti locali.

La primavera in Val di Sole secondo ApT Val di Sole

«La primavera in Val di Sole è diversa da quella che normalmente si immagina: è un periodo con una propria identità forte e vibrante. Grazie alle peculiarità dei nostri comprensori sciistici, gli appassionati possono continuare a sciare fino ad aprile inoltrato, godendo di condizioni uniche. Questo ci consente di proporre un’offerta articolata e completa, in cui lo sport d’alta quota convive con il risveglio della natura a valle e con attività guidate che danno la possibilità di scoprire la montagna da prospettive inedite. È proprio questa dualità a rendere in questo periodo il soggiorno in Val di Sole un’esperienza rigenerante e profonda», afferma Fabio Sacco, direttore dell’ApT Val di Sole.