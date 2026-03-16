Relais & Châteaux cresce ancora: 9 nuove dimore tra America, Caraibi ed Europa

Sono nove le nuove dimore che entrano a far parte dell’universo Relais & Châteaux, ampliando ulteriormente la presenza internazionale dell’associazione e rafforzando una rete di ospitalità che unisce destinazioni diverse sotto un’unica visione. Dalle montagne del Colorado e dell’Arizona alle foreste della Georgia negli Stati Uniti, dalle coste del Messico e del Belize fino alla Turchia e alla Francia, le nuove strutture raccontano identità e territori differenti, mantenendo però un filo comune fatto di attenzione alla gastronomia, rispetto delle culture locali e cura dell’esperienza degli ospiti.

«La nostra associazione - ha commentato Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux - ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta. È un onore per me accogliere nella famiglia Relais & Châteaux questi nove nuovi associati che condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto».

Relais & Châteaux Quercus - Gay (Ga), Stati Uniti

Quattro suite-chalet immerse nella foresta compongono il Relais & Châteaux Quercus, rifugio riservato a ospiti di età superiore ai 16 anni dove il soggiorno è proposto in formula all-inclusive (bevande alcoliche escluse). La foresta di antiche querce (quercus in latino), che dà il nome alla proprietà, custodisce e definisce lo spirito del luogo, segnato da una profonda connessione con la natura. Con le sue sfumature cangianti abbraccia i quattro bungalow della tenuta: piccoli chalet in legno ispirati alle antiche cabin dei pionieri, pensati per una full immersion nella natura incontaminata che cambia volto con il ritmo delle stagioni. All’esterno l’architettura richiama un’estetica rustica e discreta, mentre gli interni rivelano ambienti ampi e arredati con raffinata eleganza, dove oggetti di artigianato locale si affiancano a mobili dalle linee contemporanee e a materiali nobili come legno, pietra e vetro. Le terrazze private, con le loro poltrone a dondolo, invitano a contemplare la foresta dopo una sauna riscaldata a legna, un bagno rigenerante o un massaggio in camera.

Una delle quattro suite-chalet del Relais & Châteaux Quercus

Una delle quattro suite-chalet del Relais & Châteaux Quercus

La tenuta si estende per 1.600 ettari ed è attraversata da un placido fiume, ideale per il kayak o per la pesca a mosca. Un ecosistema protetto con cura dalla famiglia proprietaria, animata da un profondo rispetto per l’eredità delle popolazioni native americane. La proprietà si scopre a cavallo o a piedi e comprende una fattoria e orti dove si coltivano ingredienti secondo i principi della biodinamica, selezionati in base alla stagione e poi serviti al ristorante Uberto, nella suite o sulla terrazza del cottage affacciato sui pascoli. Qui lo chef Ryan Smith, pluripremiato per la sua cucina regionale, propone piatti in perfetta sintonia con la filosofia della tenuta: una cucina “dalla foresta alla tavola” a chilometro zero che invita a vivere secondo il ritmo delle stagioni e in armonia con la natura. Un’autentica art de vivre immersa nella foresta.

Relais & Châteaux Quercus 208 Caldwell St 30218 Gay (Stati Uniti) Tel +1 770-884-4434

Relais & Châteaux Castle Hot Springs - Morisstown (Az), Stati Uniti

Nel cuore del deserto di Sonora, in Arizona, dove il profilo iconico dei maestosi cactus saguaro disegna uno degli scenari più suggestivi dell’Ovest americano, sorge il Relais & Châteaux Castle Hot Springs, oasi di benessere immersa nella natura. La proprietà, riservata a ospiti di età superiore ai 18 anni e composta da 31 camere (di cui 2 suite), propone un soggiorno in formula all-inclusive che comprende pasti e diverse attività, con eventuale richiesta di permanenza minima in alcuni periodi dell’anno. Tra giardini lussureggianti, prati curati e viali fiancheggiati da palme imponenti, questa storica dimora edificata alla fine del XIX secolo e restaurata con grande attenzione conserva il fascino dell’eredità culturale unendolo al comfort contemporaneo. Le camere, impreziosite da tappeti artigianali e dotate di vasche da bagno realizzate su misura, si aprono su terrazze o patii privati che offrono ampie vedute sulle montagne circostanti, rafforzando il legame con il paesaggio del deserto.

Vista aerea sul Relais & Châteaux Castle Hot Springs

Vista aerea sul Relais & Châteaux Castle Hot Springs

L’esperienza ruota attorno alle celebri sorgenti termali, ricche di minerali, che scorrono liberamente tra tre piscine naturali a temperature differenti, cuore di un percorso dedicato al relax e alla rigenerazione. Le attività spaziano dalle escursioni guidate ai tour in bicicletta, dai trattamenti benessere alle sessioni di yoga, fino alle visite in fattoria, alle passeggiate a cavallo e all’arrampicata. La proposta gastronomica è affidata allo chef Chris Knouse, che al ristorante Harvest interpreta una cucina “dal campo alla tavola”: gli ingredienti, coltivati nell’azienda agricola della tenuta e raccolti a pochi passi dalle cucine, danno vita a un menù degustazione in continua evoluzione, scandito dal ritmo delle stagioni e dallo spirito del deserto.

Relais & Châteaux Castle Hot Springs 5050 N Castle Hot Springs Rd 85342 Morristown (Stati Uniti) Tel +1 844-348-1601

Relais & Châteaux Lumière by Dunton - Telluride (Co), Stati Uniti

Immerso nello scenario delle Montagne Rocciose, il Relais & Châteaux Lumière by Dunton si trova nel Mountain Village di Telluride, una delle destinazioni più iconiche del Colorado, dove lo spirito sportivo convive con un forte senso di appartenenza al territorio. La residenza, composta da 18 appartamenti e attici dal design contemporaneo, accoglie gli ospiti in ambienti eleganti e confortevoli, con soggiorni minimi di due notti. Inserita in un contesto architettonico di pietra e legno che unisce raffinatezza e atmosfera alpina, la struttura è pensata per vivere la montagna in ogni stagione. In inverno offre accesso diretto “sci ai piedi” alle piste del comprensorio, celebri per la neve farinosa che ricopre i pendii del Colorado, mentre durante il resto dell’anno il paesaggio si scopre tra sentieri escursionistici, percorsi per mountain bike e sessioni di pesca a mosca.

La facciata esterna del Relais & Châteaux Lumière by Dunton

La facciata esterna del Relais & Châteaux Lumière by Dunton

Gli appartamenti regalano un’atmosfera calda e accogliente, con camino, arredi scelti con cura e grandi vetrate o terrazze affacciate sugli abeti e sulle montagne. Le unità più spaziose, dotate fino a cinque camere da letto, sono ideali per soggiorni in famiglia. La residenza, appartenente alla stessa proprietà del Relais & Châteaux Dunton Hot Springs, si distingue per la varietà dei servizi offerti: ristorante Dunton Kitchen con cucina di montagna, piscina esterna riscaldata, possibilità di chef privato su richiesta, ski valet dedicati e un team di concierge pronto a organizzare esperienze sportive ed escursioni su misura.

Relais & Châteaux Lumière by Dunton 118 Lost Creek Ln 81435 Telluride (Stati Uniti) Tel +1 970-369-0400

Relais & Châteaux Prana Maya Island Resort - Placencia Caye, Belize

Nel sud del Belize, lungo la penisola di Placencia, si estende uno dei tratti più suggestivi dei Caraibi, affacciato sulla seconda barriera corallina più grande al mondo. È qui, sulla piccola isola privata di Placencia Caye, che sorge il Relais & Châteaux Prana Maya Island Resort, prima struttura dell’Associazione nel Paese. Il resort accoglie gli ospiti in 10 suite e 7 ville esclusive, con soggiorno minimo di due notti, immerse in un contesto naturale dove il mare cristallino incontra spiagge di sabbia dorata. Gli ambienti uniscono comfort contemporaneo e dettagli di artigianato locale, come le grandi porte in legno scolpito patinate dal tempo. Le ville dispongono di un tratto di spiaggia privato con piscina affacciata sul mare, dove le tonalità dell’acqua si fondono con quelle dell’orizzonte caraibico.

Il Relais & Châteaux Prana Maya Island Resort si trova sull’isola privata di Placencia Caye

Il Relais & Châteaux Prana Maya Island Resort si trova sull’isola privata di Placencia Caye

Tra immersioni nei fondali corallini, escursioni in kayak o momenti di relax nella spa di 300 metri quadrati, il soggiorno si svolge secondo un ritmo lento e rigenerante. La giornata si conclude nei ristoranti affacciati sul mare, tra cui The Grill at Prana Maya, dove la cucina di terra e di mare valorizza ingredienti freschi e stagionali, oppure al The Island Club, entrambi pensati per raccontare i sapori del territorio. Alla tranquillità di un’isola privata si aggiunge la possibilità di raggiungere facilmente la terraferma per esplorare la natura lussureggiante del Belize e il suo patrimonio culturale, dalle foreste tropicali alle antiche rovine delle città maya.

Relais & Châteaux Prana Maya Island Resort Placencia Caye Placencia (Belize) Tel +1 501-611-9766

Relais & Châteaux El Cortés - Città del Messico, Messico

Nel quartiere di Roma Norte, uno dei più vivaci e cosmopoliti di Città del Messico, sorge il Relais & Châteaux El Cortés, boutique hotel ricavato in una dimora storica del 1915. La proprietà dispone di 15 camere, di cui 6 suite, inserite in un elegante edificio in stile Art Nouveau ispirato alle case parigine. La ristrutturazione ha preservato il carattere della residenza privata, mantenendo nei saloni mobili d’epoca, arazzi e ritratti di famiglia, mentre nelle camere il comfort contemporaneo dialoga con raffinati richiami al passato. Le grandi finestre a piccoli riquadri illuminano gli ambienti e spesso si aprono su balconi o terrazze appartate, celate dal fogliame delle bouganville rosa. Il fascino rétro si ritrova anche nei dettagli, dalle grandi vasche con piedini al marmo bordeaux dei lavabi.

Una delle camere del Relais & Châteaux El Cortés

Una delle camere del Relais & Châteaux El Cortés

Situato lungo viali alberati animati da ristoranti, gallerie d’arte, boutique e bar, l’hotel riflette l’atmosfera dinamica del quartiere che lo ospita. Dietro la facciata decorata e l’imponente cancello d’ingresso, questo rifugio di raffinata art de vivre trova la sua espressione gastronomica nel ristorante Lotti, dove lo spirito cosmopolita incontra l’autenticità delle tradizioni messicane. La cucina, affidata allo chef svizzero Luc Liebster, propone una combinazione armoniosa di ingredienti locali e suggestioni della sua terra d’origine, dando vita a una proposta che unisce identità messicana e sensibilità europea.

Relais & Châteaux El Cortés - Città del Messico Colima 235 06700 Città del Messico (Messico) Tel +52 449 128 9379

Relais & Châteaux Jashita Tulum - Tulum, Messico

Affacciato sulla baia di Soliman, lungo una spiaggia di sabbia bianca protetta dalla barriera corallina, il Relais & Châteaux Jashita Tulum è un rifugio affacciato sui Caraibi che invita a lasciarsi alle spalle la frenesia della città. Nato come residenza balneare di una famiglia italiana e poi trasformato in un elegante resort, accoglie gli ospiti in 31 camere (di cui 27 suite) e 5 ville, immerse nella vegetazione tropicale. Gli edifici, ispirati alla tipica architettura locale, si aprono con balconi sulla laguna dai riflessi cangianti, mentre gli interni combinano materiali naturali ed eleganza contemporanea, impreziositi da oggetti raccolti nei viaggi della famiglia proprietaria. Le cinque ville, progettate secondo lo stesso concept, offrono spazi ideali per soggiorni in famiglia.

Il Relais & Châteaux Jashita Tulum è un rifugio affacciato sui Caraibi

Il Relais & Châteaux Jashita Tulum è un rifugio affacciato sui Caraibi

Pur trovandosi lontano dal centro di Tulum, il resort rappresenta una base privilegiata per esplorare le antiche rovine maya dello Yucatán oppure per godere semplicemente della tranquillità del luogo: giornate di relax sulla spiaggia privata o a bordo piscina, immersioni nelle acque cristalline e momenti di benessere nella Caoba Spa, affacciata sul mare e dedicata a trattamenti rigeneranti. A completare l’esperienza è la cucina del ristorante Pandano, dove le eccellenze locali vengono reinterpretate in una raffinata fusione tra sapori messicani e influenze italiane.

Relais & Châteaux Jashita Tulum Punta Soliman 77780 Tulum (Messico) Tel +52 984 179 1659

Relais & Châteaux KeyUrla - Urla, Turchia

Alle spalle della Costa Turchese, tra colline punteggiate di pinete, vigneti tra i più antichi della Turchia e uliveti secolari, sorge il Relais & Châteaux KeyUrla, rifugio immerso nella natura a circa trenta chilometri da Izmir, principale città dell’Anatolia occidentale. La proprietà accoglie gli ospiti in 24 ville distribuite tra i vigneti secondo il modello di un tradizionale villaggio anatolico, con una piccola piazza centrale e viali fiancheggiati da cipressi; i bambini a partire dai 12 anni sono i benvenuti. Le villette in pietra locale, progettate dall’architetto Han Tumertekin, si aprono con terrazze su giardini fioriti, mentre gli interni presentano ambienti dal design contemporaneo in cui legno, metallo e tessuti avvolgenti creano un’atmosfera accogliente e raffinata, in armonia con il paesaggio circostante.

Il Relais & Châteaux KeyUrla accoglie gli ospiti in 24 ville distribuite tra i vigneti

Il Relais & Châteaux KeyUrla accoglie gli ospiti in 24 ville distribuite tra i vigneti

La stessa attenzione per il territorio si ritrova al ristorante An Urla, dove la cucina di ispirazione egea valorizza ingredienti stagionali abbinati a una selezione di vini locali. Tra spiagge raggiungibili in pochi minuti, sentieri che attraversano boschi e vigneti e cantine da visitare nei dintorni, le attività all’aria aperta non mancano. L’esperienza si completa con momenti di relax dedicati al benessere, come trattamenti viso e massaggi a base di prodotti derivati dalla vinoterapia, in perfetta sintonia con l’identità del luogo.

Relais & Châteaux KeyUrla Kusçular 8028 Urla/Izmir (Turchia) Tel +90 232 700 24 00

Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges - Megève, Francia

Nel cuore di Megève, a pochi passi dalla vivace rue Charles Feige e dagli impianti di risalita, il Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges reinterpreta con eleganza lo stile savoiardo che caratterizza questo storico borgo alpino. La struttura dispone di 27 camere, di cui 5 suite, ed è parte della stessa proprietà del Relais & Châteaux Cap d’Antibes Beach Hotel. Per anni rifugio di una clientela alla ricerca di un’atmosfera calda e accogliente, l’hotel ha riaperto dopo una ristrutturazione firmata dal designer Luke Edward Hall, che ha reinterpretato l’eleganza alpina con un tocco di fantasia dal gusto britannico. Legno e moquette spessa creano un senso di comfort avvolgente, mentre affreschi dipinti a mano, tessuti firmati Pierre Frey, arredi d’antiquariato e piastrelle floreali nei bagni contribuiscono a un’atmosfera raffinata e personale.

Una delle camere del Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges

Una delle camere del Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges

Pensato anche per i soggiorni in famiglia, l’hotel offre spazi e attività dedicate ai bambini e rappresenta una base ideale per vivere la montagna in ogni stagione. Dopo una giornata sugli sci, un’escursione lungo i sentieri alpini o una sessione di yoga nella bella stagione, la spa con sauna e bagno caldo-freddo diventa il luogo perfetto per rigenerarsi. La giornata si conclude al ristorante Le Trappeur, dove lo chef Jérôme Blanchetière, ormai adottivo di Megève, propone una cucina bistrot generosa e precisa che racconta le stagioni e rilegge con sensibilità contemporanea alcuni grandi classici della tradizione di montagna.

Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges 159 Rue Mgr Conseil 74120 Megève (Francia) Tel +33 4 50 93 07 15

Relais & Châteaux La Fourchette des Ducs - Obernai, Francia

Nel cuore di Obernai, in Alsazia, il Relais & Châteaux La Fourchette des Ducs incarna l’eccellenza dell’ospitalità e della cucina della regione. Il ristorante, insignito di due stelle Michelin e con 30 coperti, trova casa in una dimora storica voluta oltre un secolo fa dal celebre costruttore automobilistico Ettore Bugatti. Oggi la cucina è guidata dallo chef Nicolas Stamm-Corby, affiancato dal Maître de Maison Serge Schaal, e propone una gastronomia dai sapori intensi che unisce equilibrio e creatività in un raffinato omaggio all’identità alsaziana. A completare l’esperienza contribuisce una cantina di oltre 3.000 etichette, espressione dello stesso rispetto per il territorio e della ricerca costante dell’eccellenza.

Una delle sale del Relais & Châteaux La Fourchette des Ducs

Una delle sale del Relais & Châteaux La Fourchette des Ducs

La dimora offre due ambienti distinti che si alternano con il passare delle stagioni. Il Salone d’Inverno, dichiarato Monumento Storico, è impreziosito dalle marqueterie di Charles Spindler e da pezzi unici creati da René Lalique, mentre il Salone d’Estate, illuminato dai cristalli Baccarat di Arik Lévy, si apre su una terrazza elegante e luminosa. In questo contesto di raffinata art de vivre, l’accoglienza calorosa di Serge Schaal e la cucina di Nicolas Stamm-Corby costruiscono un’esperienza conviviale e curata in ogni dettaglio, completata dall’estro creativo della chef pasticciera Louise Stenger, i cui dessert trasformano il finale del pasto in un momento di autentica dolcezza.