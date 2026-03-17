Pasqua a Milano: pranzo gourmet e spa di lusso a Palazzo Parigi

Dopo mesi scanditi da appuntamenti internazionali, la Pasqua a Milano diventa l’occasione ideale per rallentare e riscoprire il piacere del tempo lento. Nel cuore della città, Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa si propone come un rifugio esclusivo dove vivere la festività tra alta cucina, relax e atmosfere raffinate.

La Colomba di Palazzo Parigi

Pranzo di Pasqua stellato: il menu dello chef Stefano Pizzasegale

Il Pranzo di Pasqua gourmet si apre con una crocchetta di baccalà mantecato accompagnata da maionese all’acciuga e scarola, introducendo un percorso gastronomico di grande equilibrio. Segue un uovo in sfoglia “alla carbonara”, reinterpretazione elegante di un classico della cucina italiana. La proposta prosegue con una doppia portata stagionale: lasagnetta di pasta fresca con gamberi, asparagi e zafferano, e risotto mantecato alle ortiche con salsa al taleggio. Il secondo piatto celebra la festività con un cosciotto d’agnello farcito di fave e piselli, valorizzando i sapori autentici degli ingredienti. A chiudere il percorso, un ricco buffet di dolci pasquali artigianali e uova di cioccolato firmate Palazzo Parigi, realizzate a mano con materie prime selezionate.

Il ristorante di Palazzo Parigi

Grand Spa Palazzo Parigi: percorso benessere esclusivo a Milano

La celebrazione prosegue nella Grand Spa di Palazzo Parigi, uno dei più raffinati spazi dedicati al benessere a Milano. L’architettura di ispirazione moresca introduce a un viaggio sensoriale tra culture lontane: Bali, Marocco, Svezia, Cina, India e Polinesia si riflettono nelle cabine tematiche e nei rituali olistici. Il percorso include sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, doccia emozionale, cascata di ghiaccio e una scenografica piscina. Completano l’esperienza la palestra e l’Oasi Bar con vista sul giardino pensile.

La Grand Spa di Palazzo Parigi (foto: Isabella Sanfilippo)

Hammam privato e trattamenti Valmont

Fiore all’occhiello della spa è l’Hammam privato, ispirato alle antiche tradizioni magrebine, dove i rituali di purificazione uniscono cultura millenaria e approccio contemporaneo. A completare l’offerta, i trattamenti viso e corpo firmati Valmont, marchio svizzero d’eccellenza, eseguiti da terapisti specializzati e formulati per risultati visibili e duraturi.

Le uova di cioccolato di Palazzo Parigi

Pasqua tra gusto e relax: un’esperienza completa

La proposta pasquale di Palazzo Parigi si distingue per un equilibrio tra ristorazione di alto livello e percorsi benessere esclusivi, offrendo un’esperienza immersiva senza lasciare la città. Un’occasione per vivere Pasqua a Milano all’insegna del comfort, della qualità e della rigenerazione.