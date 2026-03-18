All’Hotel Weisses Kreuz 12 chef stellati creano un menu unico in Alta Val Venosta

Play Global. Eat Local: è questo il filo conduttore di Dinner Incredible, il progetto ideato dallo chef Giorgio Diana che venerdì 27 marzo 2026 approda all’Hotel Weisses Kreuz di Burgusio. Un evento che porta in Alto Adige 12 grandi chef internazionali per un’esperienza gastronomica esclusiva costruita attorno agli ingredienti stagionali del territorio. Più di una cena: un vero viaggio sensoriale capace di intrecciare culture, tecniche e visioni contemporanee dell’alta cucina.

Il ristorante Mamesa, cuore dell‘evento (foto: Daniel Zangerl)

Un evento gastronomico esclusivo nel cuore dell’Alta Val Venosta

Burgusio, piccolo centro dell’arco alpino, si trasforma per una sera in un crocevia internazionale della cucina fine dining. L’Hotel Weisses Kreuz diventa il palcoscenico di un evento immersivo, con il ristorante Mamesa Fine Dining al centro dell’esperienza. Il format Dinner Incredible si distingue per la sua natura itinerante e per un approccio che evita schemi rigidi: ogni tappa è unica, modellata sul territorio che la ospita. In Val Venosta, il progetto trova una dimensione autentica, legata alla qualità delle materie prime locali e al dialogo diretto con produttori e viticoltori. Gli chef coinvolti non propongono piatti predefiniti, ma creano sul momento, dando vita a un menu irripetibile.

I 12 chef stellati che parteciperanno all'evento

Play Global, Eat Local: il format che unisce culture e territorio

Dinner Incredible va oltre il concetto tradizionale di evento gastronomico. Si configura come un laboratorio creativo dove l’incontro tra culture diverse genera nuove interpretazioni del gusto. Dopo tappe in Italia e all’estero, tra cui Taranto, Arabia Saudita, Vietnam e Thailandia, il progetto arriva a Burgusio con un approccio preciso: ascoltare il territorio e valorizzarlo attraverso linguaggi culinari contemporanei. La centralità della stagionalità altoatesina, il confronto tra chef internazionali e la creazione condivisa in tempo reale definiscono un’esperienza gastronomica immersiva e sempre diversa.

12 chef stellati per un menu degustazione unico

La serata sarà guidata dallo chef Marc Bernhart, anima del ristorante Mamesa, affiancato dal pastry chef Kay Baumgardt, noto per dessert fuori dagli schemi. Insieme a loro, una squadra di chef stellati Michelin provenienti da tutta Europa:



Jacob Jan Boerma - 3 stelle Michelin, De Leest (Vaassen, Paesi Bassi)

Domingo Schingaro - 1 stella Michelin, Due Camini a Borgo Egnazia (Fasano, Italia)

Salvatore Morello - 1 stella Michelin, Inkiostro ( Parma, Italia)

Massimiliano Sena - 1 stella Michelin, La Table de Courcelles (Courcelles-sur-Vesle, Francia)

Claudio Melis - 1 stella Michelin, In Viaggio ( Merano, Italia)

Pavlos Kyriakis - 1 stella Michelin ( Atene, Grecia)

Dario Fisichella - 1 stella Michelin, Villa Naj (Torrazza Cost, Italia)

Thomas Diepersloot - 1 stella Michelin, Fine Fleur ( Anversa, Belgio)

Tim Golsteijn - 1 stella Michelin, Bougainville, ( Amsterdam, Pesi Bassi)

Giorgio Diana - fondatore del progetto

Il risultato è un menu degustazione di 12 portate, accompagnato da una selezione di vini studiata per esaltare ogni piatto.

Come partecipare a Dinner Incredible 2026

La partecipazione è possibile tramite Dinner Ticket, che include aperitivo di benvenuto, menu degustazione di 12 portate e vini in abbinamento. Il costo è di 350 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0473 831307 - Email: info@weisseskreuz.it

Hotel Weisses Kreuz: location di charme tra storia e design alpino

Dimora storica reinterpretata in chiave contemporanea, l’Hotel Weisses Kreuz rappresenta una delle realtà più interessanti dell’ospitalità altoatesina. Ambienti eleganti, design alpino e attenzione al dettaglio creano la cornice ideale per un evento di questo livello. Per gli ospiti, l’esperienza si apre con un aperitivo di benvenuto e prosegue con un percorso gastronomico che racconta il territorio attraverso tecniche e sensibilità internazionali.

L'Hotel Weisses Kreuz (foto: Daniel Zangerl)

Gourmet Weekend: esperienza completa tra cucina e relax

Per vivere l’evento senza fretta, l’hotel propone il pacchetto Gourmet Weekend, che include il soggiorno da giovedì a domenica, la partecipazione a Dinner Incredible, la mezza pensione nei giorni restanti e momenti di relax nella spa della struttura, oltre alla possibilità di scoprire il territorio circostante. Il prezzo parte da 786 euro a persona, variabile in base alla categoria della camera.