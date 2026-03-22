Da Roma al lago di Garda: le due nuove dimore firmate Sirreti Residences

Dopo il debutto sul mercato italiano, Sirreti Residences propone una collezione di dimore private pensate per soggiorni di alta esclusività, lontani dai modelli convenzionali dell’hotellerie. Il brand seleziona proprietà per eleganza, rilevanza storica e unicità architettonica, gestite secondo protocolli personalizzati di servizio e privacy totale.

Sirreti Residences offre dimore private per soggiorni esclusivi

Sirreti Residences offre dimore private per soggiorni esclusivi

Residenza Sirreti Roma: fascino storico nel cuore della città

Situata tra il Pantheon e piazza Navona, Residenza Sirreti Roma occupa il piano nobile di Palazzo Nari a Sant’Eustachio, nel centro della Roma barocca. Il palazzo, commissionato nel XVII secolo dalla famiglia Naro, conserva elementi storici come portone architravato, cornicione e finestre decorate con stemmi araldici.

Residenza Sirreti Roma unisce storia, arte barocca e comfort moderno

Residenza Sirreti Roma unisce storia, arte barocca e comfort moderno

Gli interni offrono ambienti ampi e di grande altezza, con soffitti a cassettoni decorati. La sala principale ospita un affresco di Antonio Gherardi, raffigurante il Trionfo della Ragione sull’Inganno, circondato da episodi biblici tratti dal libro di Ester. Il piano nobile, oggi restaurato nell’ambito dello European Heritage project, propone un’esperienza di soggiorno privata, dove arte, storia e comfort contemporaneo convivono armoniosamente, rispettando l’architettura storica della città.

Residenza Sirreti Lago di Garda: eleganza e privacy sul lago

Affacciata sulle acque del Lago di Garda, Residenza Sirreti San Sebastiano è un rifugio esclusivo che unisce privacy e raffinatezza. La proprietà dispone di 250 metri di costa privata e si articola in tre edifici indipendenti: edificio sud, edificio centrale e darsena, completati dalla Lounge Limonaia.

Residenza Sirreti Lago di Garda offre privacy esclusiva e lusso sul lago Una camera da letto di Residenza Sirreti Lago di Garda La piscina con vista di Residenza Sirreti Lago di Garda ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Residenza Sirreti Lago di Garda offre privacy esclusiva e lusso sul lago Una camera da letto di Residenza Sirreti Lago di Garda La piscina con vista di Residenza Sirreti Lago di Garda

Gli spazi interni ed esterni includono sette camere da letto, piscina esterna riscaldata, piscina naturale privata sul lago, attracco per yacht, sauna, aree massaggi, giardini panoramici e zone dedicate a eventi privati e degustazioni. La residenza garantisce servizi su misura, dallo staff dedicato al maggiordomo, dallo chef privato ai sistemi di sicurezza, definendo il concetto di “refined privacy” tra le destinazioni più riservate del nord Italia.