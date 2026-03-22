Orto verticale e suite rinnovata: le novità del Falconiere Relais & Spa

Il Falconiere Relais & Spa, elegante dimora seicentesca alle pendici di Cortona e raffinato wine resort della famiglia Baracchi, membro di Relais & Châteaux, riapre il 27 marzo 2026. «Ogni riapertura per noi è un momento atteso, carico di aspettative», afferma Silvia Baracchi, proprietaria e chef del ristorante stellato. «Stiamo lavorando ad un’evoluzione concreta della tenuta che riguarda il modo in cui produciamo, accogliamo e gestiamo le nostre risorse. L’avvio del percorso verso la certificazione di sostenibilità formalizza un approccio che ci appartiene da sempre: crescere con maggiore consapevolezza e responsabilità verso il territorio che ci ospita».

Vista panoramica dal Falconiere Relais & Spa su Cortona e la Valdichiana

Vista panoramica dal Falconiere Relais & Spa su Cortona e la Valdichiana

Orto verticale e percorsi “Garden & Kitchen”

Tra le novità del 2026 spicca la realizzazione di un orto verticale, pensato per rafforzare la vocazione agricola della tenuta e alimentare direttamente la cucina del ristorante insignito di 1 Stella Michelin. La filiera è estremamente corta: quanto cresce nell’orto arriva in cucina senza intermediari, riducendo sprechi e ottimizzando le risorse idriche. Gli ospiti possono visitare l’orto attraverso i percorsi “Garden & Kitchen”, scoprendo il viaggio dal raccolto alla tavola.

L’orto verticale del Falconiere fornisce ingredienti freschi alla cucina stellata di Silvia Baracchi

L’orto verticale del Falconiere fornisce ingredienti freschi alla cucina stellata di Silvia Baracchi

Winery Master Suite: comfort e panorami esclusivi

La Winery Master Suite è stata completamente rinnovata. La zona living ampliata e la camera ridisegnata offrono un’esperienza di soggiorno raffinata e in continuità con l’identità della vicina cantina. Il giardino privato con vasca idromassaggio regala una vista panoramica su Cortona e sulla Valdichiana, con un contatto diretto con la natura circostante.

La nuova Winery Master Suite

La nuova Winery Master Suite

Ristorante stellato e cultura gastronomica

Ricavato dall’antica limonaia, il ristorante stellato propone itinerari degustazione stagionali, basati sulle produzioni della tenuta: vini Baracchi, ortaggi dell’orto e prodotti del territorio cortonese. La cucina di Silvia Baracchi interpreta i valori locali con attenzione e creatività.

Accanto al ristorante, le cooking class nell’antica fattoria permettono di vivere esperienze gastronomiche che spaziano dalla pasta fresca a percorsi di tre, cinque o sette giorni, tra raccolta, cucina e degustazione dei vini della tenuta.

Itinerari degustazione stagionali nel ristorante stellato del Falconiere

Itinerari degustazione stagionali nel ristorante stellato del Falconiere

Baracchi Winery e percorsi Wine Immersion

A pochi passi dal Relais, la Baracchi Winery accoglie visitatori tra vigneti e antiche strutture in pietra. Sotto la guida di Benedetto Baracchi, la produzione vinicola, iniziata nel 1860, ha visto innovazioni anche grazie alla collaborazione con Riccardo Cotarella, tra i più autorevoli enologi internazionali. Oltre a visite guidate e degustazioni tecniche, la cantina offre programmi Wine Immersion di uno, tre o cinque giorni, con esperienze in vigneto, approfondimenti sulla denominazione Cortona e percorsi personalizzati.

Esperienza Wine Immersion tra la cantina e i vigneti della Baracchi Winery

Esperienza Wine Immersion tra la cantina e i vigneti della Baracchi Winery

Thesan Etruscan Spa: benessere e natura

La Thesan Etruscan Spa, ispirata alla divinità etrusca dell’alba e della rinascita, propone percorsi che intrecciano benessere e identità agricola della tenuta. Tra i trattamenti: rituali a base di vino e olio d’oliva, percorsi stagionali ispirati alla natura di Cortona e programmi personalizzati per gli ospiti. La spa di coppia offre un’area riservata per momenti di relax esclusivi.

Percorsi benessere ispirati alla natura e ai valori agricoli della tenuta nella Thesan Etruscan Spa

Percorsi benessere ispirati alla natura e ai valori agricoli della tenuta nella Thesan Etruscan Spa

Cortona e i valori francescani

Cortona, arroccata sulle colline della Valdichiana, è la porta d’accesso a un territorio che unisce Toscana e Umbria, ancora fuori dai grandi circuiti turistici. Il 2026 segna l’800° anniversario della morte di San Francesco, che fondò l’Eremo Le Celle a Cortona. Per l’occasione, alcuni piatti del ristorante valorizzano i principi francescani di essenzialità, rispetto della terra e armonia con la natura. Gli ospiti possono inoltre scoprire luoghi storici francescani, mentre a pochi chilometri Arezzo custodisce gli affreschi di Piero della Francesca e Assisi, patrimonio Unesco, è facilmente raggiungibile.