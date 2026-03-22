Orto verticale e suite rinnovata: le novità del Falconiere Relais & Spa

Il Falconiere Relais & Spa, elegante dimora seicentesca alle pendici di Cortona e raffinato wine resort della famiglia Baracchi, membro di Relais & Châteaux, riapre il 27 marzo 2026. «Ogni riapertura per noi è un momento atteso, carico di aspettative», afferma Silvia Baracchi, proprietaria e chef del ristorante stellato. «Stiamo lavorando ad un’evoluzione concreta della tenuta che riguarda il modo in cui produciamo, accogliamo e gestiamo le nostre risorse. L’avvio del percorso verso la certificazione di sostenibilità formalizza un approccio che ci appartiene da sempre: crescere con maggiore consapevolezza e responsabilità verso il territorio che ci ospita».
Orto verticale e percorsi “Garden & Kitchen”
Tra le novità del 2026 spicca la realizzazione di un orto verticale, pensato per rafforzare la vocazione agricola della tenuta e alimentare direttamente la cucina del ristorante insignito di 1 Stella Michelin. La filiera è estremamente corta: quanto cresce nell’orto arriva in cucina senza intermediari, riducendo sprechi e ottimizzando le risorse idriche. Gli ospiti possono visitare l’orto attraverso i percorsi “Garden & Kitchen”, scoprendo il viaggio dal raccolto alla tavola.
Winery Master Suite: comfort e panorami esclusivi
La Winery Master Suite è stata completamente rinnovata. La zona living ampliata e la camera ridisegnata offrono un’esperienza di soggiorno raffinata e in continuità con l’identità della vicina cantina. Il giardino privato con vasca idromassaggio regala una vista panoramica su Cortona e sulla Valdichiana, con un contatto diretto con la natura circostante.
Ristorante stellato e cultura gastronomica
Ricavato dall’antica limonaia, il ristorante stellato propone itinerari degustazione stagionali, basati sulle produzioni della tenuta: vini Baracchi, ortaggi dell’orto e prodotti del territorio cortonese. La cucina di Silvia Baracchi interpreta i valori locali con attenzione e creatività.
Accanto al ristorante, le cooking class nell’antica fattoria permettono di vivere esperienze gastronomiche che spaziano dalla pasta fresca a percorsi di tre, cinque o sette giorni, tra raccolta, cucina e degustazione dei vini della tenuta.
Baracchi Winery e percorsi Wine Immersion
A pochi passi dal Relais, la Baracchi Winery accoglie visitatori tra vigneti e antiche strutture in pietra. Sotto la guida di Benedetto Baracchi, la produzione vinicola, iniziata nel 1860, ha visto innovazioni anche grazie alla collaborazione con Riccardo Cotarella, tra i più autorevoli enologi internazionali. Oltre a visite guidate e degustazioni tecniche, la cantina offre programmi Wine Immersion di uno, tre o cinque giorni, con esperienze in vigneto, approfondimenti sulla denominazione Cortona e percorsi personalizzati.
Thesan Etruscan Spa: benessere e natura
La Thesan Etruscan Spa, ispirata alla divinità etrusca dell’alba e della rinascita, propone percorsi che intrecciano benessere e identità agricola della tenuta. Tra i trattamenti: rituali a base di vino e olio d’oliva, percorsi stagionali ispirati alla natura di Cortona e programmi personalizzati per gli ospiti. La spa di coppia offre un’area riservata per momenti di relax esclusivi.
Cortona e i valori francescani
Cortona, arroccata sulle colline della Valdichiana, è la porta d’accesso a un territorio che unisce Toscana e Umbria, ancora fuori dai grandi circuiti turistici. Il 2026 segna l’800° anniversario della morte di San Francesco, che fondò l’Eremo Le Celle a Cortona. Per l’occasione, alcuni piatti del ristorante valorizzano i principi francescani di essenzialità, rispetto della terra e armonia con la natura. Gli ospiti possono inoltre scoprire luoghi storici francescani, mentre a pochi chilometri Arezzo custodisce gli affreschi di Piero della Francesca e Assisi, patrimonio Unesco, è facilmente raggiungibile.
Loc. San Martino a Bocena, 370 52044 Cortona (Ar)